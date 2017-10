Previa Real Zaragoza - Valencia CF: debut copero para ampliar la buena racha

El Valencia CF y el Real Zaragoza, dos viejos conocidos, se volverán a ver las caras cinco temporadas después. Los aragoneses descendieron en la temporada 2012/2013 y desde ese momento no han vuelto a la categoría de oro del fútbol español. Por su parte, el Valencia ha seguido en esta categoría, pasando varias veces por altibajos, sin embargo, como ya se sabe, este inicio de temporada está siendo diferente a las anteriores.

Un nuevo técnico y una buena filosofía deportiva han hecho del Valencia un equipo como antaño, cuando disputaban títulos junto a los otros gigantes de España. El equipo blanquinegro llega al encuentro como claro favorito en las casas de apuestas, y no porque se enfrente a un rival de segunda división, sino porque ostenta la segunda posición de liga tras nueve partidos disputados. Además, junto al Barcelona y Atlético, es el único equipo invicto en la competición doméstica, a pesar de haber jugado ya frente al Real Madrid, Atlético y Sevilla.

El equipo che llega al encuentro tras anotar diez goles en menos de una semana, números de Champions para un equipo renacido. Los de Marcelino se pusieron el mono de trabajo desde el primer día y los resultados llegan solos, como la goleada al Betis en el Villamarín por 3-6 o la contundente victoria en Mestalla ante el Sevilla por 4-0 en el último partido de liga.

El Zaragoza, por su parte, no termina de convencer; suma tres victorias, tres derrotas y cinco empates que lo sitúan en la undécima posición, aunque no está lejos de los puestos de playoff para luchar por el ascenso. Lo que tiene claro Natxo González, técnico del Zaragoza, es que la Copa no es su prioridad, ya que para ellos prima la liga, así que su mirada está centrada en el encuentro frente a la Cultural Leonesa del próximo viernes desde que se pitó el final en el Viejo Nervión, un encuentro que finalizó en tablas entre el Sevilla Atlético y el Zaragoza.

Encuentros anteriores

El último encuentro entre ambos fue un partido de liga el 23 de febrero de 2013 en este mismo estadio. Este partido se saldó en tablas por 2-2 y será recordado por la polémica que generó. Los árbitros no pueden estar acertados siempre, y quizá este es el caso de Del Cerro Grande, el árbitro madrileño pito penalti en el minuto 4 de juego, pero no expulsó a Ruíz, el zaguero valencianista tumbó a Apoño en el área, siendo el último hombre, y eso generó pitos de la grada local. Aunque también se convirtió en polémica el primer gol de los valencianos, que no debió subir al marcador tras un dudoso fuera de juego. Y finalmente, expulsó al guardameta zaragocista Leo Franco y anuló un gol de los locales por fuera de juego en el último minuto pero que debió haber sido valido.

Aunque si recordamos el último encuentro de copa entre ambos debemos remontarnos a la temporada 1992/93, la única ronda entre ambos en la que salió airoso el Zaragoza tras imponerse en el marcador global por 4-3 con goles de Gay e Higuera para los locales y de Roberto y Sánchez para los visitantes. En Copa se han enfrentado seis veces más, aunque en todas ellas ha sido el Valencia quien ha pasado de ronda, con siete victorias, un empate y cuatro derrotas.

Caras nuevas en los onces iniciales

Tal y como ya hemos dicho, Natxo González no tiene la mirada puesta en la competición copera, afirmando que “no va a haber ningún futbolista que dispute los tres partidos completos”, lo que da a entender, debido a la situación del equipo, que rotará por completo frente al Valencia, dando entrada a jugadores que no disputan muchos minutos. Por ello, se espera que Cristian Álvarez, Mikel González, Verdasco, Zapater, Toquero y Borja Iglesias no jueguen este partido, quien si lo podrán hacer son Ratón, Valentín, Grippo, Raúl Guti, Ángel y Benito. Estará seguro Vinícius.

En la parte valencianista también se rotará. En primer lugar, Jaume estará en portería, como viene haciendo años atrás. En la zaga variarán todos los que jugaron de inicio frente al Sevilla, para dar descanso de cara a Mendizorroza, por lo que se espera una línea con Lato, Garay, Vezo y Nacho Vidal, destacable la vuelta de Vezo tras su lesión. En la medular también rotarán todos, dando entrada a Nacho Gil, Maksimovic, Orellana y Pereira. Y finalmente en la delantera, se espera que Santi Mina tenga hueco en el once inicial y junto a él posiblemente esté Rodrigo, ya que Marcelino ha confirmado que no subirá a jugadores del filial para este encuentro.

Convocatorias

Real Zaragoza: Álvarez, Ratón, Benito, Valentín, Grippo, Vinícius, Pombo, Alain, Febas, Buff, Lasure, Papu, Zapater, Delmas, Toquero, Guti, Rai y Zalaya.

Valencia CF: Jaume, Neto, Nacho Vidal, Montoya, Garay, Gabriel Paulista, Vezo, Lato, Parejo, Carlos Soler, Maksimovic, Nacho Gil, Orellana, Pereira, Guedes, Santi Mina, Zaza y Rodrigo.

Alineaciones probables: