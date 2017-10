Kondogbia no podrá estar en el inicio de la copa

Kondogbia celebrando su gol ante el Betis I Foto: Valencia CF

La temporada 12/13 vuelve a la mente de todos los aficionados del club de la capital del Turia, al menos durante dos partidos. Y es que el galo fue sancionado con dos partidos con una roja directa en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.

El mediocampista arrastra una sanción de hace cinco años, lo que privará al Valencia de contar con sus servicios y despliegue táctico en el terreno de juego. La sanción no se cumplió en la copa francesa debido a que la RFEF no notificó en su momento a la FFF (Federación de Fútbol Francesa), por lo que Kondogbia pudo disputar encuentros en Francia junto al AS Mónaco.

La sanción de Kondogbia puede ser vista de varias formas, y es que de no haberse dado cuenta el Valencia de la posibilidad de estar sancionado, el cuadro de Marcelino podría haber caído eliminado de la copa como le ocurrió a Benitez con Dennis Serban o con Cheryshev en el Madrid.

De esta forma, García Toral se ve obligado a reconstruir su sala de máquinas, una zona del campo que ya ha variado en el inicio de la fase liguea de LaLiga Santander.

El propio club anunciaba esta mañana en su web y redes sociales la sanción del jugador recién llegado en el mercado de verano. El comunicado de la entidad deportiva decía lo siguiente:

El Valencia CF firmó al futbolista el pasado 21 de agosto procedente del Inter de Milán, sin ninguna sanción pendiente de cumplimiento, según su transfer internacional. No obstante, como es habitual, el Valencia CF comprobó su situación disciplinaria y detectó que el jugador había sido sancionado con dos partidos de suspensión por una roja directa en la Copa de SM el Rey (vuelta de semifinales, el 27/2/2013). Ante este hecho, el VCF consultó el pasado 27 de septiembre al Área Legal de la RFEF, que el 16 de octubre confirmó que, efectivamente, el jugador tiene pendiente de cumplimiento dicha sanción.

Debido a que en la temporada 13/14, la RFEF no notificó a la Federación Francesa de Fútbol, tal y como le exige la normativa FIFA, esta sanción de dos partidos del jugador Geoffrey Kondogbia, el futbolista no la cumplió en el AS Mónaco, donde debió hacerlo, y dicha suspensión sigue, por tanto, en vigor. Como consecuencia de todo ello, el Valencia CF no va a poder alinearlo en la eliminatoria de dieciseisavos de final de Copa frente al Real Zaragoza.