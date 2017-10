Previa Alavés - Valencia CF: manos a la obra contra el Catenaccio

Google Plus

Un Valencia pletórico tras arrollar al Sevilla visitará el estadio del Alavés con el objetivo de ganar en mente. Fuente: Valencia CF.

Muchos fueron lo que a principio de temporada se echaron las manos a la cabeza y miraban con recelo el calendario del Valencia CF. Nueve primeras jornadas en las que únicamente se evitaba a FC Barcelona y Villarreal CF de los equipos que disputan competición europea este año. Muchos menos fueron los que se imaginarían el porvenir del equipo y el excelso rendimiento de unos jugadores pletóricos que se han desatado totalmente.

Pues bien, los próximos encuentros en el horizonte valencianista serán contra el propio Alavés, Leganés y Espanyol, rivales llamados a ocupar plazas más modestas pero que su peligro reside en su estilo de juego mucho más cerrado y defensivo que el de los enfrentados hasta la fecha. Precisamente, contra equipos más conservadores, como Atlético de Madrid y UD Levante, ha sido cuando más se ha sufrido y vista de ello fueron esos dos empates conseguidos.

Por lo tanto, aprovechando el estado de plena confianza que presenta la plantilla, llega el momento del sacrificio y de bajar al barro para conseguir una victoria que el Alavés no venderá barata. El equipo vasco sólo ha ganado uno de los últimos cuatro partidos, no obstante, todas las derrotas han sido muy ajustadas y se han dado en las rectas finales de los partidos.

Equipo en rodaje pero necesitado de puntos

El último finalista de la Copa del Rey ha visto como su revolución de plantilla no está dando el rendimiento de la temporada pasada. Ubicado en la penúltima posición de la clasificación, por delante del colista Málaga CF, ha mejorado en solidez defensiva desde la llegada del entrenador italiano Gianni De Biasi. Muestra de ello, han sido los últimos enfrentamientos contra equipos con alto potencial ofensivo, a los cuales les costó ostensiblemente cerrar los encuentros contra los vitorianos. Sin ir más lejos, en el último partido de LaLiga cayó derrotado por 2-0 en el Benito Villamarín, en un duelo que el Real Betis sentenció en el minuto 75.

El Alavés llega con la moral fortalecida tras ganar al Getafe a domicilio en Copa del Rey. Fuente: Deportivo Alavés.

Llega la hora de enfundarse el mono de trabajo

Con la euforia y éxtasis como estado general instaurado en la afición valencianista tras el festín de la pasada jornada contra el Sevilla FC, Marcelino García Toral y su equipo técnico tienen muy clara la línea a seguir: humildad, cabeza fría, sacrificio, respeto por el rival y solidaridad entre compañeros. No hay una fórmula mágica para darle continuidad al éxito que vive hoy el Valencia CF, la única vía es el trabajo duro. Por ello, tocará ser muy pacientes contra un Alavés mucho más cerrado atrás que los últimos cuatro rivales a los que los ché pudieron fundir a la contra, llegando a marcar hasta 16 goles (algunos estratosféricos aún en el recuerdo, como los de “Golaço” Guedes). Por ello el partido de esta jornada representa una oportunidad para aprender a competir ante situaciones adversas y seguir creciendo como equipo. Además, el partido servirá para encontrar soluciones a la más que significante baja por acumulación de tarjetas del capitán, Dani Parejo. Como ya adelantó el técnico astuarino para la alternativa al "10", se debate entre Soler y Maksimovic, al parecer partiendo con ventaja el canterano.

Hasta el propio Simone Zaza se mostraba maravillado del golazo de Guedes frente al Sevilla. Fuente Valencia CF,

Pellegrino se la lió al Valencia

El ex-mítico central valencianista protagonizó una de las mejores campañas del cuadro vasco, sumándole más valor al tener en cuenta que suponía su vuelta a la máxima competición española. A la ya citada final de Copa del Rey que disputó, también hay que destacar un más que respetable noveno puesto y 55 puntos. De esta cantidad hay que sumar los tres puntos que le arrebató al Valencia CF en la última visita a Mendizorroza el pasado 25 de Febrero. Igual que en esta jornada, también fue un sábado a las 13:00 horas de la tarde. Empezaría ganando el conjunto dirigido por Voro con un buen gol de Carlos Soler, sin embargo el técnico argentino le dio la vuelta al encuentro gracias en parte a los cambios. De esta manera, Ibai Gómez primero y Alexandar Katai después, mantuvieron la victoria para los locales.

Mendizorroza, buen recuerdo para Carlos "Chino" Soler, donde ya marcó la temporada pasada. Fuente: Valencia CF.

El segundo máximo goleador contra el peor

Existe un Valencia antes y después de la titularidad de Gonçalo Guedes. Hasta la jornada cuatro, una victoria (por la mínima) y tres empates. Tras salir de inicio contra el Málaga (5-0), cinco victorias seguidas en la que el conjunto y el portugués en particular han deslumbrado a todo el mundo con unas contras a la velocidad del rayo y un golpeo de balón extraordinario como ya lo demostró en sus tantos contra los equipos sevillanos. En global, los de la capital del Turia suman 25 goles a favor y 10 en contra.

Por otra parte, el Deportivo Alavés está viendo como esta temporada está siendo mucho más complicada que la anterior. Sin seguir destacando en la parcela ofensiva, de hecho son los menos goleadores junto al SD Eibar, con tan sólo tres goles, el problema viene cuando el apartado defensivo empeora sustancialmente (14 goles encajados). Los delanteros ex-blaugranas, Munir y Bojan, saldrán motivados para finalizar con la gran sequía goleadora de su equipo.

Declaraciones

Marcelino García Toral sigue dando muestras de profesionalidad jornada tras jornada y en sus declaraciones se destila la importancia que se le da al próximo encuentro. En todo momento ha recalcado la complejidad del juego del rival, la cual deberán afrontar con paciencia y realizando un trabajo sacrificado colectivo. Además, hizo hincapié en mantener una fuerte mentalidad con el foco de atención puesto en ganar y sumar los tres puntos independientemente del nombre del rival. Continuando por esta línea, recordó que ya se ha experimentado lo que es jugar ante un equipo replegado que dificulta mucho el partido hasta marcar el primer gol y que por eso se tiene el máximo respeto por un rival que ha disputado unos últimos encuentros con resultados muy apretados.

Marcelino en sus declaraciones previas al partido contra el Alavés. Fuente: Valencia CF.

Por su parte, Gianni De Biasi hizo unas declaraciones al más puro estilo italiano al recalcar en varias ocasiones que su equipo luchará los 95 minutos del partido para alzarse con la victoria. Además, parafraseó al mítico padre de los orígenes del Catenaccio, Nereo Rocco: "espero que no ganen los mejores" cuando valoraba la calidad de todas las líneas de formación de la alineación valencianista. Seguidamente, confesó que están ante un reto muy motivador ante el cual no tiene ningún miedo y deberán atacar los defectos del rival mediante: un alto nivel de atención, una buen ejecución de la presión, guardar la posición sobre el verde y aprovechar las acciones a balón parado. Acciones, al fin y al cabo, sobre las cuales tiene total confianza en su equipo. Por otro lado, también destacó el importante papel que desempeñará el factor cancha de Mendizorroza gracias a su impresionante afición y que por tanto, no podría firmar nunca un empate antes de ningún partido.

Gianni De Biasi se muestra confiado con las virtudes de su equipo para sumar una nueva victoria. Fuente: Deportivo Alavés.

Convocatorias

Deportivo Alavés: Pacheco, Sivera, Vigaray, Duarte, Alexis, Maripán, Sobrino, Katai, Santos, Romero, Ibai, Bojan, Torres, Pedraza, Pina, Manu, Enzo, Wakaso, Munir, y Diéguez.

Valencia CF: Jaume, Neto, Vidal, Montoya, Garay, Murillo, Gabriel, Lato, Gayà, Kondogbia, Soler, Maksimovic, Gil, Guedes, Andreas, Rodrigo, Zaza y Mina.

Posibles XI