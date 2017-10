Así juega el equipo de Gianni de Biasi

Google Plus

De Biasi en un encuentro como seleccionador de Albania | Fuente: UEFA.com

Nada más y nada menos que 6 derrotas consecutivas ha firmado el equipo Vitoriano en su inicio de temporada, que no ha sido capaz de anotar un solo gol hasta el sexto partido con un 1-2 en el marcador ante el Real Madrid en Mendizorroza.

Una situación que no recuerda para nada al inicio de Liga que tuvieron el año pasado con Mauricio Pellegrino (ex jugador y ex entrenador del Valencia) al mando, llegando a conseguir hasta 9 puntos de 18 posibles, destacando la gran actuación a domicilio contra el Barcelona en el Camp Nou.

Con la marcha de Luis Zubeldía y la llegada del técnico italiano al banquillo albiazul, la situación se ha estabilizado ligeramente con la victoria tan importante en el Ciudad de Valencia ante un Levante desdibujado, victoria a la que se le suma la del inicio de Copa del Rey en Getafe.

De Biasi le exige a la plantilla “saber jugar en equipo”, y es que nada más llegar ha procurado hacer hincapié en el trabajo psicológico, el cambio de mentalidad, y pide a todos y cada uno la máxima implicación para conseguir invertir una situación que, desde un principio, no parece fácil.

Ante el Valencia presentará un equipo que “no se conformará con el empate”, como ya ha declarado recientemente, y se tirará a por los tres puntos, aprovechando las pocas debilidades del equipo che.

Un equipo con más olfato de gol, con un centro del campo con Manu García y Álvaro Medrán, aunque este último no podrá estar presente contra el equipo valencianista.

También presenta una línea defensiva camaleónica, llegando a colocar desde 3 hasta 5 jugadores en la zaga para intentar frenar las embestidas de los rivales y con laterales que se suman cada vez más al ataque como Rubén Duarte, Alexis o Carlos Vigaray.