Portería, desborde y ataque cubiertos en el Alavés

Imagen del partido de la 16/17 en Mestalla I Foto: LaLiga

Pese al mal inicio de los vitorianos, estos no dejan de atesorar peligro en sus pies. Mientras atraviesan un mal momento de forma, hay jugadores que hacen esfuerzos para levantar un barco que cuenta con un cambio en el banquillo a esta temprana altura de temporada.

Los de Di Biasi tratan de darle la vuelta a la situación que viven, para ello cuentan con mínimo un jugador destacado por cada fila, efectivos destacados que se traduce como peligros para el Valencia, que tendrá una dura prueba en Mendizorroza el próximo sábado a las 13:00h.

Los locales no podrán contar con el “Man of the Match” debido a que posee una “Cláusula del miedo” puesta por el Valencia para que le sea imposible disputar cualquier minuto ante el club del Turia.

Seguridad en la retaguardia

El portero de la zaga vitoriana, Pacheco, está siendo uno de los mejores arqueros en lo que transcurre de temporada, incluso habiéndose enfrentado en las tres últimas jornadas del campeonato liguero a Betis y Real Sociedad, dos de los equipos más en forma en el aspecto goleador.

Sus reflejos y estiradas volverán a ser claves para que el cuadro blanquiazul le aguante la talla a un Valencia que ha comenzado esta campaña todos sus registros realizados hasta el momento.

En la actual temporada, el madrileño ha disputado la totalidad de los minutos, habiendo encajado un total de 14 goles y realizando 31 intervenciones de real mérito.

El desborde tiene nombre

Tiene nombre y apellidos. Se llama Alfonso Pedraza, y seguro que dará algún que otro quebradero de cabeza al Valencia. El cordobés es de las tónicas más destacables en el inicio de competición de los vascos. Debutando este año en primera división, la victoria frente al Levante vino comandada por el, ya que su desborde continuo en ataque consiguió abrir una defensa que había recibido pocos goles hasta la fecha.

Un conocido en ataque

Munir, el delantero que el año pasado militara en el Valencia, vuelve a tener una oportunidad para mostrar su técnica y calidad. Aun no habiendo comenzado su temporada particular de la mejor forma posible, consiguió abrir su cuenta particular en la jornada frente a la Real Sociedad, lo que le aporta margen para continuar disputando minutos en un mal inicio del conjunto vitoriano.