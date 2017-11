Gonçalo Guedes, ¿el nuevo ídolo de Los Planetas?

Google Plus

Gonçalo Guedes contra el Sevilla FC | Foto: ValenciaCF

“He puesto la tele y había un partido y Gonçalo ha marcado un gol realmente increíble”. Vale, la versión original habla sobre Gaizka Mendieta y su golazo en la final de Copa en 1999, o eso intuimos la mayoría, pero nadie me puede negar que el nombre de Gonçalo Guedes encajaría perfectamente en una hipotética versión actualizada del mítico sencillo “Un buen día” de Los Planetas. La estrella emergente del pueblo de Benavente ha elegido la temporada perfecta para aterrizar en la capital del Turia y aprovechando el buen momento por el que está pasando el club, en lo deportivo, se ha convertido en la gran sorpresa de La Liga.

Aunque muchos acaban de conocer al joven luso, no ha caído del cielo. Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes, que es el nombre con el que se le identifica en el pasaporte, lleva desde los 8 años formándose en los campos de Seixal, complejo deportivo del Benfica, hasta finalmente alcanzar un puesto en el primer equipo en 2014. Llámalo casualidad o no, este ascenso del filial a la élite de los Águilas fue debido en parte a la fuga de estrellas benfiquistas al Valencia, lo que abrió las puertas a los más jóvenes para ganarse un puesto en el once del Glorioso.

Aunque el joven Gonçalo no logró ser titular indiscutible en el Benfica demostró tener un gran potencial, algo que no pasó desapercibido para el Paris Saint-Germain que en enero de este mismo año desembolsó 30 millones para hacerse con los servicios del portugués. Finalmente Guedes dejaría la capital lusa con 11 goles, 16 asistencias y una nominación al Golden Boy en sus tres temporadas vestido de rojo.

Sin embargo, su etapa en París hasta ahora no ha sido un gran éxito, cosa que no extraña cuando tienes jugadores del nivel de Draxler, Neymar, Di María o Cavani delante tuya. Después de 13 partidos, 292 minutos y una asistencia a las órdenes de Unai Emery aterriza en Valencia justo antes del cierre de mercado cedido para una temporada con las expectativas de acumular minutos y explotar sus cualidades.

Sí, sólo un año podrá disfrutar la afición valencianista del espectáculo de Gonçalo Guedes, a no ser que aterrice en Mestalla un saco de dinero procedente de Singapur, y aún así seguiría siendo algo muy poco probable sabiendo que los parisinos ya han pagado una millonada por él. ¿Qué tiene que costar a final de esta temporada si mantiene este nivel? Viendo el mercado como está no extrañaría si hasta clubes con presupuestos deorbitados lo pasaran mal intentando negociar con el club galo, que con el dinero catarí no tiene necesidad de vender nada ni a nadie.

Ahora bien, ¿cuáles son las claves que hacen del joven portugués un jugador tan clave en este Valencia? A parte de llevar el mágico dorsal “7”, como el “Piojo” López o el “Guaje” Villa, el portugués tiene a su disposición un desborde y una velocidad directamente proporcionales al juego que propone Marcelino para el conjunto che, y si a eso le añadimos una pierna derecha que cada vez que la saca a pasear hace retumbar los cimientos del feudo valencianista, pues no extraña que esté entre los candidatos a MVP de esta campaña.

El buen momento de forma del joven de la cantera Benfiquista unido a la gran renovación de un Valencia que navegaba dos temporadas sin rumbo, han construido un equipo imbatido hasta el día de hoy y que sin duda va a pelear hasta el último día por los puestos más altos de la tabla de clasificación. Sólo espero que Jota, con lo que le gustan los jugadores de calidad exquisita, haya adquirido esta temporada la suscripción a BeIN La Liga, y que después de verlo un par de partidos y enamorarse de él lo invite al escenario del Festival Internacional de Benicássim, como al bueno de Gaizka.