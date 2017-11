Alemany, Vicente, y el "trust the process" del Valencia

Fuente: Valencia C.F

Alejando el punto de vista de la clasificación actual en la liga. Alejando también los buenos números, los récords batidos y los sueños que tiene la afición, hay que ser consciente ante todo, que este Valencia sigue "en obras"; hay piezas que todavía no han llegado, piezas que no se sabe si continuarán, y, sobre todo, piezas que -como tarde-, se marcharán el próximo verano.

Y es que la labor de Mateu Alemany y Vicente no ha hecho más que comenzar. Entre ambos -y con el poder de convicción de Marcelino-, formaron en verano una escuadra como la actual: proporcionada, difícil de batir y con carácter. Pero su "obra" fue una labor a corto plazo para sacar al Valencia del lugar en el que estaba.

Todo valencianista sueña con que Gonçalo Guedes continúe un año más en el club, no obstante, la posibilidad de que eso ocurra parece muy remota. Muchos condicionantes se habrían de dar para que eso sucediera (entre otros que jugadores como Draxler o Di María quisieran seguir siendo suplentes en el PSG y por lo tanto se quedaran un año más en el equipo parisino, cosa difícil). Si el portugués luego se quedara, bienvenido sea. Pero el binomio Vicente-Mateu, debe estar trabajando desde ya para traer un recambio de garantías en verano.

Pero si uno sigue mirando las bandas, y esta vez tuerce su cabeza al lado derecho, verá como está emergiendo la figura de Andreas Pereira, que cada vez cuenta más para Marcelino. El lado negativo de este crecimiento del jugador belga-brasileño es que ya ha llamado la atención del Manchester United -equipo por el que está cedido-, y de Mourinho.

Según diversas fuentes, el técnico portugués ya ha confesado a la cúpula del United que quiere "repescar" a Pereira en invierno. Y de hecho, puede, ya que se incluyó una cláusula por la que el conjunto inglés podía recuperar al jugador (eso sí, a cambio de una compensación económica al club).

Los aficionados viven y disfrutan el presente de su equipo. Pero la directiva tiene la obligación de estar mirando siempre al futuro y barajar todas las posibilidades que este ofrece.

Lo que se sabe hasta ahora

El Valencia y Marcelino están convencidos de que Andreas Pereira continuará hasta final de año en el Valencia, y contemplan la posibilidad de solicitar la cesión de Guedes por una temporada más. No obstante, como ya ha sido dicho, trabajan en todas las alternativas ante todas las necesidades que puedan darse en el futuro.

Lo que sí es una prioridad para la "M-M-V" a día de hoy es traer un "6". El rendimiento de Kondogbia ha sido mejor del esperado, pero el francés no puede disputar las 38 jornadas de liga más la copa del Rey. Y el Valencia en estos momentos no tiene un segundo medio centro defensivo -visto lo verde que está Maksimovic-. Por ello el Valencia está siguiendo de cerca a distintos centro campistas; destaca la figura de Benjamin Stambouli, jugador del Schalke 04. Aunque se antoja difícil puesto que el jugador francés es uno de los fijos en el once del conjunto alemán.

Otro de los nombres que está cogiendo cada día más fuerza es el del canterano Cristian Portugués -Portu-. Sus buenas actuaciones con el Girona no han pasado desapercibidas para un Vicente Rodriguez, que estuvo viendo el otro día el encuentro entre los catalanes y el Levante U.D. Aunque este centrocampista de 25 años es más de ataque, se baraja su contratación, puesto que Dani Parejo también es un jugador sin recambio fijo (Soler puede jugar en su posición, pero el valenciano está acumulando una excesiva cantidad de minutos en sus piernas).