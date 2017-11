¿La Roja se hace blanquinegra?

Google Plus

Foto: Lázaro de la Peña (Valencia Club de Fútbol)

El objetivo de un jugador de fútbol profesional puede ser el de ganar una copa a nivel nacional o incluso una a nivel europeo, pero todos ellos tienen aparte una gran ilusión puesta en competiciones de mayor nivel, como es el caso de los mundiales. Ganar uno con su selección puede ser una de las mayores alegrías de su vida profesional, y se acerca una nueva oportunidad de conquistar el título en el año 2018.

Por la Selección Española de fútbol han pasado muchos jugadores valencianistas, desde seguros en la defensa como Raúl Albiol y Carlos Marchena hasta jugadores de calidad como David Albelda, Juan Mata, David Silva y David Villa entre otros. Sin embargo, excluyendo alguna reciente aparición esporádica de Paco Alcácer, el Valencia CF ha perdido peso en La Roja, una situación que parece poder tener una solución a día de hoy.

Los nuevos internacionales valencianistas

Rodrigo Moreno, uno de los hombres del momento en el conjunto ché, parece haberse ganado la confianza de Julen Lopetegui durante los últimos encuentros de la selección, ¿pero qué ha de hacer para conseguir mantener su puesto hasta el Mundial de Rusia? Dejando de lado lo obvio, es decir el continuar anotando tantos y aportando lo máximo posible al equipo, ha de seguir demostrando tanto en el Valencia como en La Roja que es un jugador completo que no solo marca goles, sino que ayuda a sus compañeros y tiene la actitud necesaria para hacerse fijo en la selección.

Aún estando a un nivel superior al visto estas pasadas temporadas, valencianistas como Parejo y Gayà siguen sin conseguir que Lopetegui se fije en ellos. Puede ser por el mismo hecho de venir de unos malos años lo que les impide llegar a la absoluta, o puede que simplemente no crean desde la capital que tienen el nivel suficiente, aunque hayan demostrado de sobra que lo poseen. De todas maneras ellos deben seguir luchando por llegar al Mundial de 2018, manteniendo la actitud que ha conseguido el cambio tan brusco visto en el Valencia CF este año.

Seleccionados en otros países

Por otra parte, otros seleccionadores han apreciado la dedicación y el esfuerzo de jugadores como Simone Zaza (Italia) o Guedes (Portugal) y les han recompensado con el obsequio que es ser convocados. A pesar de esto, no todos han conseguido su recompensa. Futbolistas como Neto (Brasil), Garay (Argentina) o Kondogbia (Francia) están demostrando estar en un gran estado de forma durante esta temporada y aún así no acaban de ganarse la confianza de sus selecciones. No solo deberán pelear más aún para que se fijen en ellos, sino que además tendrán que evidenciar que se merecen tener una oportunidad en el fútbol de máximo nivel.

Aún quedan varios meses hasta el verano que pasarán en Rusia los internacionales valencianistas, si es que se afianzan un hueco sus respectivas selecciones. Una competición que no ha de nublarlos de su objetivo principal, clasificarse para una competición europea con el Valencia, pero que tampoco han de dejar de lado si quieren seguir aprendiendo y mejorando a lo largo de sus vidas como futbolistas.