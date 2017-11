Menos mal que se juega en Cornellà

Google Plus

Estadio Olímpico Lluis Companys, antiguo estadio del Espanyol | Foto: Adrián van Eijk y Sergio Medina(VAVEL)

Este domingo el Valencia se jugará acortar o mantener la distancia con el Barça antes de enfrentarse a él la semana siguiente en Mestalla, y lo hará precisamente contra el Espanyol, el vecino de los culés. El partido como es habitual desde 2009 se jugará en el actual coliseo perico Cornellà-El Prat, sucesor del Estadio Olímpico de Montjuïc, actualmente conocido como Estadio Olímpico Lluis Companys en honor al político catalán que fue asesinado cerca de ese mismo estadio que albergó los Juegos Olímpicos en 1992. Durante doce años la afición blanquiazul ha podido ver a su equipo en el séptimo estadio más grande de España, donde realizaría varias campañas memorables en Copa saliendo campeón en 2000 y 2006, y en Europa disputando tres veces la copa de la UEFA, del cual salió subcampeón en 2007.

Mientras el Espanyol guarda buenos recuerdos de este estadio, el Valencia no ha vivido jornadas muy memorables en la montaña de Montjuïc. La primera vez que los che llegaron a una final de Copa fue en 1934, hasta esa fecha el acontecimiento más importante del club. Más de 12000 valencianistas decidieron poner rumbo hacia la Ciudad Condal para animar a su equipo en lo que podía significar el primer título a nivel nacional, pero delante tenía al Madrid CF, actual Real Madrid, que partía como claro favorito con cinco títulos en el bolsillo. El conjunto del entrenador británico Jack Greenwell no le puso las cosas nada fácil al conjunto merengue, llegando a adelantarse al comienzo de la segunda parte con un tanto de Vilanova que hizo soñar más que nunca a los valencianistas desplazados. No obstante, la alegría solamente duró hasta el minuto 71 cuando Hilario puso las tablas en el marcador, y dos minutos más tarde Lazcano destrozaría el sueño valencianista de alzar su primera Copa de España.

Tras la Guerra Civil comenzó una de las etapas más brillantes en la historia del club en cuanto a títulos se refiere. En 1941 consiguieron la primera de muchas Copas venciendo al Espanyol, casualmente el rival de este fin de semana, en el Estadio de Chamartín cinco años antes de su demolición. Tan solo un año después llegaría el primer título de Liga y el equipo de Mestalla empezaba a reivindicarse como uno de los grandes de la competición nacional. Dos temporadas más tarde celebrando su 25 aniversario tuvo la posibilidad de confirmar su estatus de equipo grande ganando primer doblete en su historia, pero tras una campaña sobresaliente en Liga tropezó posteriormente en la final de Copa por 2-0 frente al Athletic Club de Bilbao, o mejor dicho, volvió a tropezar con la misma piedra de Montjuïc. Al año siguiente no pudo competir al mismo nivel en la Liga, terminando en quinta posición, pero en Copa volvió a demostrar que al Valencia le va mucho esta competición. Una vez más el equipo de Eduardo Cubells llegó a la final frente al mismo rival de la pasada temporada, en el mismo estadio y todo apuntaba a que iba a haber venganza por parte del conjunto che, pero nada de esto fue cierto ya que volvió a caer frente a unos leones que gracias a un gol de Iriondo a cinco minutos del final puso el 3-2 y se llevaron la Copa a casa por segunda vez consecutiva.

Se podría decir que el Valencia estaba maldito en la famosa montaña barcelonesa, y en concreto cuando se celebraba ahí la final de Copa, pero cansados del gafe querían poner punto y final alcanzando de nuevo la ronda final de la competición copera. Tras una campaña irregular en Liga en la que acabaron sextos llegaba la competición por excelencia del cuadro de Cubells, donde eliminaron en semifinales al flamante campeón de Liga, el Sevilla. Otra vez esperaba Montjuïc y el rival esta ocasión era un viejo conocido del pasado, el Real Madrid. Bien quedó demostrado la temporada pasada que al Valencia no le iban mucho las venganzas, pues esta final lo volvió a confirmar una vez más cayendo derrotado por 3-1 y creando un mito, el de la maldición de Montjuïc.

Por suerte no todo iban a ser malos momentos en uno de los recintos más emblemáticos del deporte español, pues gracias a su visita en la temporada 2001/2002 el conjunto che consiguió darle la vuelta a una temporada que a priori no pintaba muy bien. Tras golear al Espanyol por cinco goles a cero y salvar el puesto del entonces cuestionado Rafa Benítez, el Valencia consiguió invertir su mala forma sufriendo una metamorfosis que acabó convirtiéndolo en campeón de Liga y demostrando que era capaz de ganar en el ya denominado Estadio Olímpico. Las estadísticas la verdad es que no acompañan a los blanquinegros, ya que de los 17 partidos disputados, de las cuales 4 finales, se han perdido 11 y se han ganado otras 4, por eso en la capital del Turia se agradece que este domingo se juega en el Estadio Cornellà-El Prat, donde los números tiran un poco más a su favor.