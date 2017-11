¿Quiénes son los posibles fichajes del Valencia en invierno?

Google Plus

Dos de los posibles fichajes del Valencia I Foto: Manchester Utd

Con la llegada del periodo invernal, en el panorama futbolístico se acerca la reapertura del mercado de fichajes. Esta temporada se presenta de forma paradójica a los vividos en las pasadas campañas, donde el club che tenía que peinar el mercado para revertir las similares situaciones.

Eso ha cambiado, el Valencia CF no acudirá al mercado para tratar de solucionar problemas, es más, lo hará para perfeccionar aquello que a la planificación principal se le quedó corto. No es necesario tratar de fichar por fichar, el combinado de Marcelino es segundo y solo cabe reforzar aquellas demarcaciones donde el número de jugadores no sea suficientemente amplio para cubrir el calendario a partir de enero, donde todo comienza a apretarse más con la copa siendo disputada, al mismo tiempo que se piensa en la próxima temporada, donde se espera que el cuadro blanquinegro dispute competición europea.

La posición más emergente, por los esquemas de Marcelino García Toral y las diferentes cábalas realizadas cuando uno de sus “intocables” faltaba, es la del centro del campo. Como miembros indispensables están Parejo y Kondogbia, pero detrás de ellos están Maksimović -aun falto de nivel. Y Carlos Soler, pese que para aplicar a este, habría que reformar el esquema poniendo a un jugador en banda.

Ante el inconveniente extra del presupuesto, el club del Turia solo puede permitirse fichajes a coste cero o similares. Una de estas vías de reforzar el equipo, pasa por el belga Marouane Fellaini, internacional con su combinado nacional y que ya ha sonado en otras temporadas para viajar a Valencia. Según informó "The Sun", en esta ocasión el cuadro de Mestalla tendría la intención de ir en serio a por el mediocampista, debido a que el jugador finaliza contrato en verano y en Enero será libre para negociar con cualquier equipo. Un fichaje clave teniendo en cuenta que el único jugador actualmente en su posición es el galo cedido por el Inter de Milan, Geoffrey Kondogbia. El propio Marcelino, frenó la salida en calidad de cedido de Maksimović por la falta de un sustituto de garantías.

Otra de las posiciones que suena con fuerza para ser reforzada es el carril derecho, expresamente la parte defensiva. La irrupción de Nacho Vidal en el primer equipo parece haber decidido al técnico asturiano de tratar de encontrar una cesión para no frenar su prometedor crecimiento.

Las dos opciones con más revuelo sonadas en las últimas horas, son precisamente, dos jugadores conocedores de la competición española. El primero de estos, es Pablo Maffeo, el lateral en préstamo en el Girona, vería con buenos ojos recalar en el cuadro che, debido a que en Manchester, tendría a dos laterales de su perfil por delante de el. La segunda vía de la secretaria técnica es Aleix Vidal, jugador que decidió cambiar Almería por Nervión cuando el Valencia se postuló como favorito para su llegada. El joven lateral no cuenta con excesivos minutos con Valverde, ya que en la faceta defensiva se ve por detrás de Sergi Roberto y el reciénn llegado Semedo, sumado a esto, en la aportación ofensiva ocurre lo mismo con el andaluz, con el lesionado Dembelé se previno que podría contar con minutos, pero la realidad es que Alcacer y Deulofeu le han adelantado. La opción del Valencia se le vuelve a abrir para una posición que no rinde en lo esperado en el feudo valenciano, aunque no es la única, el primero que confío en el, Monchi, piensa en el para copar el carril diestro en Italia.

El último nombre que se ha añadido a esta lista, procede, al igual que Fellaini, del Manchester United, donde el Valencia CF parece haber entablado una gran relación tras la cesión de Pereira, el internacional italiano, Matteo Darmian, su incorporación en el mercado invernal parece complicado pese a que solo ha disputado ocho partidos con la casaca roja.

Con las lesiones de Zaza, el cuerpo técnico prefiere prevenir con la incorporación de un hombre de ataque, el encargado de solucionar problemas seria, Zivković. Jugador que estuvo cerca de recalar en el club valenciano hace unas temporadas siendo libre, pero las demandas de su padre por la incorporación (seis millones de euros) parecieron muy altas a la entonces dirección deportiva. Actualmente juega en el Benfica, pero su técnico, Vieira, no le dejará salir tan fácilmente al tratarse de uno de los fijos en el esquema.