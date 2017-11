Simone Zaza está en riesgo de lesión grave desde hace casi un año

Zaza durante el partido frente al Alavés. Fuente: LaLiga Santander.

Ayer Marcelino habló sobre la situación del delantero Simone Zaza, debido a que le preguntaron por el estado del que es de uno de los mejores jugadores del equipo. Zaza es de los principales partícipes del buen momento por el que está pasando el equipo durante este inicio de temporada. El italiano tiene muy buenas cifras, en 11 jornadas disputadas ha marcado 9 goles.

Pero el caso es que, el delantero italiano sufre unas molestias desde hace casi un año. Exactamente, arrastra una rotura parcial del menisco externo de la rodilla izquierda desde el 8 de diciembre de 2016. En ese momento Zaza vestía la camiseta del West Ham y fue en la previa de un encuentro ante el Liverpool. Dicha lesión le dejó 25 días fuera de los terrenos de juego. Aunque no le impida seguir compitiendo dentro del terreno de juego, el martes no pudo jugar con su selección debido a que estas molestias le volvieron a aparecer pero el miércoles pasó unas pruebas y se entrenó con normalidad. Los médicos dicen que no tendría ningún problema para jugar, pero se le puede bloquear la rodilla en cualquier momento. Por lo tanto, Zaza está disponible y Marcelino cuenta con él frente al Espanyol. Un partido muy importante para no descolgarse del liderato.

Sin embargo, si las molestias siguen y van aumentando se tomaría mucho riesgo si el delantero no pasa por el quirófano. A Marcelino le preguntaron si sería bueno que descansara unos cuantos partidos pero afirmó que “el descanso no va a posibilitar que el menisco se pegue. No es un proceso de descanso que posibilite una recuperación absoluta”.

Estas molestias preocupan mucho al Valencia y a Marcelino, porque aunque el técnico afirmó que en estos momentos solo le importa la competición, el club ya estaría pensando en un posible substituto para suplir a Simone Zaza en el mercado de invierno. Según SUPER, uno de los nombres que suena es Sandro Ramírez que actualmente milita en las filas del Everton, equipo de la Premier League.