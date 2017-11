Google Plus

¿Puede el Valencia alcanzar el liderato? Foto: Noelia Déniz (VAVEL)

Está siendo un tapado para muchos, pero los datos dicen que el club valenciano está siendo el único equipo español que está siguiendo la estela del FC Barcelona y hay varios motivos para creer que los valencianistas pueden alcanzar el liderato de LaLiga.

Choque de altos vuelos

El próximo domingo 25 de noviembre se vivirá en Mestalla uno de los duelos más significativos de los últimos años en la capital del Túria y es que se enfrentarán nada más y nada menos que el primer y segundo clasificado de LaLiga. Si el club de Mestalla consigue vencer en su campo al club blaugrana la diferencia de puntos entre los dos primeros puestos de la clasificación será de apenas un punto. Motivo principal para creer que un liderato che es posible, que si además lo mezclas con que el Barça llegará a Mestalla con las bajas de Piqué y Mascherano y que el club catalán no está convenciendo demasiado con su juego, dan razones al aficionado blanquinegro de ilusionarse.

Parejo y Santi Mina celebrando un gol | Foto: Noelia Déniz (VAVEL)

Mal momento de Atleti y Real Madrid

Los dos clubs más fuertes de la Comunidad de Madrid no se encuentran en un momento dulce y lo dicen sus números. Por parte del Real Madrid, el club blanco no está pasando una situación cómoda. Los de Zidane han perdido puntos ante Real Betis, Levante y Girona, además la falta de gol y la enorme ausencia de Cristiano Ronaldo esta temporada están agravando más aún el curso del Real Madrid.

Por parte del Atlético de Madrid la situación es semejante, la falta de gol de los rojiblancos es existente además piezas como Griezmann no terminan de carburar. Para colmo la afición colchonera no está demasiada contenta con la situación y el ambiente en el Wanda Metropolitano en los últimos partidos no está siendo el más cómodo para los del Cholo.

Una afición unida e ilusionada

La afición valencianista está viviendo el mejor arranque de la historia del club, además del mayor récord de victorias seguidas. Esto se está viendo reflejado en la audiencia de Mestalla y es que a poco menos de una semana para la cita del domingo ante el FC Barcelona, el Valencia CF tiene un sold out, por lo que para el próximo compromiso del equipo valenciano se espera un gran ambiente y previo recibimiento al bus.

Los más sabios de la parroquia che saben que cuando la afición ha estado en este nivel de ilusionada el desenlace ha sido victorioso.

Marcelino García Toral durante un partido | Foto: Noelia Déniz (VAVEL)

Un entrenador prudente

La sensatez de Marcelino puede ser clave para conseguir objetivos, prudencia que recuerda a la de otros técnicos que ocuparon su puesto como Rafael Bénitez. Asimismo, desde Ernesto Valverde la afición valencianista no se veía tan identificada con un entrenador.