Anuario VAVEL Valencia 2017: Robert Ibáñez, el tercero en discordia

Robert durante la celebración de su tanto ante el Zaragoza I Foto: Valencia CF

En el vestuario del Valencia CF hay jugadores queridos tanto por sus propios compañeros, el cuerpo técnico y la afición. Pero si alguno destaca por ser de los más queridos en las tres facetas, ese es sin lugar a dudas el caso del joven interior Robert Ibáñez.

22 de noviembre 2016

Posiblemente no signifique nada -a priori- para la afición valencianista, pero fue el día en el que debutó como titular en Primera División Robert Ibáñez. Contra Osasuna, en el que posiblemente hasta el día de hoy, por extraño que parezca, sea el partido más feliz y más triste de su “corta" carrera.

Un doblete ante los navarros daba la victoria de forma momentánea al Leganés a escasos minutos del pitido arbitral que señaliza el final del encuentro. Pero en el minuto 86 todo se desplomó para el joven atacante. Una gravísima lesión se interpuso en “su partido" y fue operado por el Doctor Ramón Cugat del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral interno de la rodilla derecha. Tan solo habían pasado tres días desde que el valenciano se tuvo que ausentar durante más de dos semanas por unos problemas musculares.

Robert en el momento de su lesión I Foto: Leganés

Previo a todo esto, el canterano del club che vivió durante años su paso por la mayoría de las diferentes categorías inferiores del cuadro blanquinegro. En el filial del Valencia, a “Rober”, como más se le conoce en el mundo del fútbol, le tocó compartir vestuario con Juan Bernat y Paco Alcácer. A día de hoy, los que fueron sus compañeros de generación triunfan a nivel nacional e internacional, el lateral se encuentra en el club bávaro por excelencia, el Bayern München. Mientras que el ariete toma más protagonismo a cada partido en el FC Barcelona.

Junto al primero de estos, Robert acostumbró a jugar de extremo en el filial valencianista, mientras que Paco ocupaba la demarcación de delantero. Pero, no solo por estar con ellos Robert es uno de los jugadores de los que más se esperó en su momento por parte del club. Sino porque en esa tripleta ofensiva, el interior finalizó la temporada con una cifra de goles destacada por encima de sus dos compañeros, un total de 16 goles le avalaron como el jugador con más anotaciones en dicha temporada en el plantel valenciano. Sin embargo, el habilidoso jugador ha sido el único que no ha podido despuntar, comparado con sus excompañeros, vagando por diferentes cesiones en LaLiga. Paradójicamente de los tres el que más facilidad mostró para ver puerta y al único que no le llamó un club -aun más grande que el Valencia- a la puerta.

Robert en su estancia con el filial valencianista I Foto: Valencia CF

Fácil de adivinar el motivo principal del porqué de esa situación, la "bestia negra" de los profesionales, las lesiones. En la campaña 2012/13 se logró consolidar como el “hombre referencia” del centro del campo del Valencia Mestalla, pero una lesión le apartó de los terrenos de juego.

Pese a eso, nada se interpuso en la decisión de Djukic y su cuerpo técnico para incluirlo en la expedición de los de la casaca blanquinegra. En la pretemporada de la 2013/14 se marchó con el resto del primer equipo pese a continuar siendo del segundo equipo. Durante el transcurso de la campaña, entró en varias convocatorias -incluso con Pizzi- sin llegar a debutar.

27 de julio 2017

Tras más de 160 días de lucha diaria y calvario, "Rober" reapareció en un entrenamiento del primer equipo. Bajo las ordenes del “recién” llegado Marcelino Garcia Toral, pese a eso, el joven jugador no disputó ningún partido de pretemporada con el Valencia CF, debido en parte a la precariedad de su recuperación.

Rober Ibáñez junto a Jaume Domènech durante su recuperación I Foto: Valencia CF

Pese a la adversa situación, el canterano nunca borró la sonrisa de la cara, esperando el gran momento de su redebut con la zamarra valenciana. Casi como un reto fue su recuperación, algo casi imposible de repetir con el mismo éxito, según lo dicho por el doctor encargado de su operación, debido a que su lesión de varios ligamentos pudo afectar al jugador en lo mental y sumarse a la lista interminable de casos donde los profesionales no vuelven a demostrar su nivel previo.

30 de noviembre 2017

En todos el futuro está por escribir, pero aun así, el destino es caprichoso. Tras un año y ocho días de la fecha en la que sufrió la grave lesión, el canterano reapareció en el tapete de Mestalla en el duelo copero ante el Zaragoza, donde en el minuto 63, con el partido encarrilado, le tocó sustituir al cedido, Andreas Pereira.

Únicamente cuatro minutos bastaron para demostrar la valía del jugador dentro de un terreno de juego. Un balón filtrado por parte del italiano Simone Zaza, que llegó a la bota del valenciano para que este se zafara de dos rivales e hiciese la tercera diana del choque, la cual fue extremadamente celebrada por todo el plantel que estaba sobre el terreno de juego.

El canterano del Valencia durante el choque copero I Foto: Valencia CF

La peor noticia en ese encuentro fue que la entrada en juego de “Rober” significó una lupa donde mirar para todos los equipos en busca de refuerzos, Leganés y Getafe siendo los más interesados quisieron verle en acción previos a realizar un paso en falso en la contratación del extremo, el cual acaba contrato con el Valencia en el próximo mercado veraniego y parece llevar todos los boletos de salir en este mercado invernal.

El tercero en discordia, un jugador que las lesiones no le han dejado demostrar lo que es capaz de armar dentro de un “verde”, un profesional que estuvo a la sombra de dos compañeros que ahora brillan, y eso que él sacó mejores números en las temporadas que disputaron de forma conjunta.