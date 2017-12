El infantil del Valencia se queda a las puertas de la victoria en Arona

Google Plus

Foto del Infantil del VCF en la final | Fotografía: La Liga

Acabó la XXII edición del Torneo Internacional La Liga Promises en Arona (Tenerife) disputado entre los días 27 y 29 de diciembre y el Valencia se va como subcampeón. Los nanos entrenados por Toni López realizaron un gran campeonato, en el que fueron de menos a más para sucumbir en la final ante el FC Barcelona de David Sánchez.

El Valencia, encuadrado en el grupo D junto a Real Madrid, Inter de Milán y JEF United (Japón) no comenzó con buen pie su andadura tras caer en su primer partido ante el conjunto merengue por un marcador de 3-2. Andrés Fernández fue el autor de los dos goles valencianistas. Pero en el segundo partido, ante el JEF United, los che reaccionaron bien y se impusieron por un contundente 4-1 en el que anotaron Iván Vilar (2), Bruno Calcagno y Marc Abril. En el partido decisivo ante el Inter de Milán, el Valencia ganó también de forma holgada por un marcador de 0-3 en el que volvió a ser protagonista Iván Vilar con otros dos goles y Alejandro Silva.

El Valencia derrotó 0-3 al Inter en fase de grupos | Fotografía: La Liga

En cuartos esperaba el Borussia Dortmund. Los alemanes lideraron el grupo C por delante de Sevilla y Espanyol pero no pudieron hacer nada ante un conjunto con mucha confianza y fe en sí mismo. Un gran gol de Andrés Fernández, que fusiló desde la frontal al guardameta amarillo, fue suficiente para pasar a semifinales.

Las semifinales ante el Espanyol registraron el mismo resultado que los cuartos. Un 1-0 que ponía a los jóvenes valencianistas en la final. Un tanto de Aaron Martín, tras rematar un saque de banda largo, dio la victoria al Valencia.

Los jugadores del Valencia celebran el gol en semifinales | Fotografía: La Liga

La final fue otra historia. El Barcelona fue mejor durante gran parte del encuentro y se impuso finalmente. Los de Toni López no encontraron su fútbol y les costó inquietar la meta blaugrana. En el minuto 24, ya en la segunda mitad, una jugada por banda de Amadou Baldé terminó con un pase atrás rematado a gol por Gerard Hernández que tocó Vicent Abril pero no pudo despejar. A pesar del dominio culé con la posesión, era el primer tiro a puerta en todo el partido. Finalmente, los catalanes supieron calmar el partido y los de Toni López no fueron capaces de crear ocasiones claras.

Ivan Vilar pugna un balón con Amadou en la final | Fotografía: La Liga

Así, el Valencia desperdició la oportunidad de proclamarse campeón del Torneo Internacional de Arona por segunda vez tras el título cosechado en 2014, pero completó un gran torneo del que sentirse orgullosos. Esta es la cuarta vez que el Valencia queda subcampeón en Arona tras los segundos puestos de 2001, 2012 y 2015. Con este entorchado, el FC Barcelona se convierte en dominador del torneo con siete, superando al Real Madrid.