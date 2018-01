UD Las Palmas vs Valencia CF en vivo y en directo online Copa del Rey 2018

Google Plus

Toda la información del encuentro de Copa del Rey, UD Las Palmas vs Valencia CF en vivo, junto a la transmisión al minuto en vivo comenzará al inicio del partido en su periódico deportivo de referencia, en VAVEL España.

El último encuentro entre UD Las Palmas vs Valencia CF en vivo fue, curiosamente, el primer partido oficial de la temporada para ambos conjuntos. Parece que fuese hace una eternidad aquel viernes 18 de agosto, cuando los de Marcelino iniciaron su curso futbolístico con una victoria gracias a un solitario gol de Simone Zaza. Hay que destacar que para aquel partido se acababa de confirmar los acuerdos con Gabriel Paulista y Jeison Murillo (ni siquiera se vislumbraban los fichajes de Gonçalo Guedes y Andreas Pereira) y la salida de João Cancelo al Inter de Milán, quien acabaría despidiéndose de la afición de una forma muy emotiva. Lo dicho, parece que haya pasado siglos desde entonces.

El veterano Undiano Mallenco será el encargado de dirigir el encuentro. Fuente: VAVEL MªJosé Segovia.

El último partido que dirigió el colegiado procedente de Pamplona al Valencia CF fue un 22 de octubre de 2016 contra el FC Barcelona, encuentro realmente polémico que finalizó 2-3 con Cesare Prandelli en el banquillo che. El cómputo global de Undiano con los valencianistas es de 44 partidos arbitrados, 23 victorias blanquinegras, 6 empates y 15 derrotas. En el registro histórica de la Copa del Rey hay que destacar la temporada 2008 (la del último título valencianista), llegando a cruzarse hasta tres veces: 3-0 en Mestalla contra el Real Unión de Irún, 3-2 en el Calderón contra el Atlético de Madrid y la mismísima final contra el Getafe con marcador final de 3-1. Por lo tanto, el valenciasmo, espera que este árbitro vuelva a repartir tan buena suerte como hace ya una década.

Estadio de Gran Canaria. Fuente: Flickr Sasha Uding

El último partido copero que se vio en este feudo fue el 28 de enero de 2016 en la vuelta de los cuartos de final. El marcador definitivo fue de 0-1 gol de Rodrigo Moreno y supuso el pase del conjunto che a la siguiente fase. En aquel entonces la asistencia fue de 18 206 personas, siendo el total de 32 400. Sin embargo, la última visita valencianista a tierras canarias no fue nada buena para ellos, ya que perdieron por 3-1 (Viera, Boateng, Lemos y Santi Mina).

La noticia más actual en el entorno che la protagoniza Luciano Vietto. Según los medios de comunicación este habría paralizado su fichaje por el Sporting de Lisboa por el interés mostrado tanto por el club como por el propio Marcelino. Así pues, habrá que estar atentos por la intentona por el jugador argentino, ya que eso significaría la negativa de la opción de Sandro Ramírez para fortalecer la delantera.

Sin lugar a dudas, la gran novedad en los isleños es la figura de Paco Jémez. El ex técnico del Rayo Vallecano entre otros llega procedente del Cruz Azul de México con el objetivo de enderezar el rumbo de la nave canaria tras la destitución de Pako Ayestarán (viejo conocido valencianista).

Zaza y Garay durante la celebración del italiano frente a la UD Las Palmas en LaLiga. Fuente: Valencia CF

La vuelta de Ezequiel Garay al centro de la zaga valencianista ha sido acogida con los brazos abiertos dadas las dificultades defensivas por las que ha atravesado el equipo en su ausencia. A pesar de que su regreso no permitió cerrar la portería y ganar el partido contra el Villarreal CF, se espera que con la suma de minutos, el argentino, sea ese líder de la retaguardia que aporte seguridad y contundencia.

Viera enfrentándose a su ex equipo en Mestalla en la primera jornada de LaLiga. Fuente: Valencia CF

Como no podría ser de otra manera, el jugador a destacar del conjunto amarillo en el UD Las Palmas vs Valencia CF en vivo es Jonathan Viera, auténtica bestia negra del Valencia CF. Solo hay que ver sus cuatro goles en los últimos cinco partidos en el campeonato liguero contra su ex equipo. Además, a pesar del mal momento de UD Las Palmas, sigue siendo el jugador más destacado en el terreno de juego.

En el enfrentamiento copero que el Valencia CF venció por 0-1, gol de Rodrigo Moreno, el técnico que se sentó en el banquillo blanquinegro fue, sigue pareciendo que haya pasado una eternidad, Gary Neville. Aquel encuentro tuvo una mitad para cada equipo, siendo la primera para los visitantes, que lo aprovecharon para adelantarse en el marcador: una jugada combinativa en la que Negredo abre para Andre Gomes a la derecha y Rodrigo acaba perforando la portería canaria. Otros jugadores destacados fueron José Luis Gayà y el cancerbero australiano Matthew Ryan.

En el enfrentamiento histórico entre ambos UD Las Palmas vs Valencia CF en vivo podemos apreciar los siguientes resultados: en primer lugar, en lo referente a LaLiga, se han enfrentado 65 veces, con un balance de 29 partidos ganados, 13 empates y 23 derrotas para el Valencia CF. En esta competición el máximo goleador de este duelo es el mítico Waldo Machado con siete goles, la mayor victoria fue un 5-1 en el 19 de septiembre de 1970 y la mayor derrota fue un 0-3 el 28 de febrero de 1982. En segundo lugar, en cuanto a la Copa del Rey, el total ha sido de nueve partidos, cuatro victorias, dos empates y tres empates. En este caso el máximo goleador es Manuel Badenes con tres goles, la mayor goleada del Valencia fue un 5-2 el 17 de abril de 1955 y la mayor de Las Palmas fue un 0-3 la semana después, 24 de abril del mismo año.

El último partido del Valencia CF como visitante en la Copa del Rey supuso la visita a un estadio clásico como el de La Romareda de Zaragoza. El debut de la era Marcelino en esta competición significó la victoria che por 0-2, con los goles de Rodrigo Moreno y Dani Parejo de penalti.

Hernán Toledo conduciendo el balón en el duelo contra el Deportivo de La Coruña. Fuente: UD Las Palmas.

En el último partido como local, los amarillos se enfrentaron a los gallegos del Deportivo de La Coruña. Habiendo obtenido una renta muy favorable de 1-4 en el encuentro de ida, los de Pako Ayestaran sufrieron mucho para sobrepasar la eliminatoria. Esta la conseguirían a pesar de caer derrotado por dos goles a tres (goles de Hernán Toledo y Remy)

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del UD Las Palmas vs Valencia CF en vivo, perteneciente a los octavos de final de la Copa del Rey. El encuentro tendrá lugar en el Estadio de Gran Canaria mañana miércoles a partir de las 21:00 horas.