Previa UD Las Palmas - Valencia CF: romper rachas para seguir soñando

Andreas Pereira golpeando un balón - Foto: VCF

Ninguno de los dos equipos se encuentra en su mejor momento a estas alturas de la temporada. A pesar de la distancia en liga (tercer clasificado frente al colista), los hombres de Marcelino García Toral no se confían y buscarán uno de los objetivos marcados para esta temporada: llegar lejos en competición copera.

El conjunto ché llega con la peor racha desde que comenzó la temporada. 4 puntos de 15 posibles son los que se han logrado desde el empate en Mestalla frente al FC Barcelona el pasado 26 de noviembre. A pesar del juego y la continua creación de ocasiones, últimamente se está acusando la falta de gol en el conjunto valencianista, cosa que no había ocurrido durante toda la primera parte del campeonato. Los encargados de bombardear las porterías rivales, normalmente Simone Zaza y Rodrigo Moreno desde el pitido inicial, y más tarde Santi Mina como revulsivo, no están pasando por su mejor momento de cara a portería. Precisamente, fue el artillero vigués el encargado de anotar el único gol conseguido en los dos últimos partidos de liga disputados.

Por su parte, el conjunto local tampoco llega en una buena situación. Vigésimo en liga, a 4 puntos del Alavés, equipo que marca el límite entre la salvación y la zona roja de la tabla. El equipo amarillo solamente ha logrado 1 victoria (1-0 frente al Real Betis) en los últimos trece partidos, en un ambiente agridulce tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Son necesarios cambios en el entorno del club, cuyos resultados ya se empiezan a dejar ver en este mercado invernal que acaba de comenzar.

Paco Jémez, a reflotar el barco

Poco tiempo ha tardado la directiva de la Unión Deportiva en comenzar a traer refuerzos. El primero, en el banquillo. Destituído Pako Ayestarán, vuelve un viejo conocido de La Liga para intentar darle la vuelta a la tortilla a la situación. Paco Jémez, tras su exitoso paso por México clasificando al Cruz Azul para el Apertura después de 3 años sin lograrlo, llega para imponer sus principios, que ya vimos reflejados en otros equipos españoles como Granada o Rayo Vallecano. El más conocido, el hecho de querer sacar la pelota jugada desde el portero en todo momento, cosa que le ha provocado tanto críticas como distinguidas alabanzas.

Bajo el brazo del míster también ha llegado Gabriel Peñalba, mediocentro procedente del propio conjunto mexicano, apuesta personal del entrenador canario. Junto a él, por el momento, dos fichajes más. El último, Jairo Samperio, extremo que llega desde el Mainz 05 para aportar desborde y verticalidad a la banda del estadio de Gran Canaria. Jairo también es un conocido en La Liga, ya que destacó jugando tanto en el Racing de Santander como en el Sevilla Cf, antes de emigrar a Alemania. El otro refuerzo es el central Alejandro Gálvez, que también jugó en la Bundesliga, en su caso en el Werder Bremen hasta 2016, cuando pasó a formar parte del SD Eibar.

En el apartado de salidas, los primeros descartes son tanto Loic Remy, que aunque estaba siendo el jugador más peligroso arriba del equipo, afirma no encontrarse cómodo en la isla, como Oussama Tannane. El primero tiene muchas novias, pero según afirmó Toni Cruz hace pocos días: “si no soluciona sus problemas, va a seguir con ficha y entrenando con la UD Las Palmas”. Más problemas tiene el segundo, que al haber estado en dos equipos, solo puede regresar al Saint Ettiene francés, con el cual se debe llegar a un acuerdo.

Declaraciones en ambos bandos

En cuanto a las declaraciones, Paco Jémez ha comentado esta mañana que en el equipo ha encontrado alguna “mala costumbre” no de su agrado, pero destaca la “buena predisposición” de sus jugadores a diario. En cuanto al partido, Jémez va a por todas: “Tenemos la mente puesta solo en el partido contra el Valencia, debemos competir la Copa como se merece e intentar pasar la eliminatoria, que sería una buena noticia para nosotros”, ha asegurado el míster canario.

Por su parte, Marcelino será baja al no haberse recuperado de su accidente de coche el día 24 de diciembre, y será el segundo Rubén Uría el que se sentará al frente del banquillo valencianista en Gran Canaria. En cuanto a los jugadores, en referencia a Jémez, ha hablado un jugador que estuvo bajo su cargo en Granada, Andreas Pereira: "Va a ser un encuentro muy especial para mí. Me voy a enfrentar al entrenador que me dio la oportunidad de jugar en el Granada. Es un muy buen entrenador, siempre quiere jugar el balón, me gusta mucho cómo es como persona y creo que lo va a hacer muy bien con Las Palmas. Es un técnico muy exigente, cuida todos los pequeños detalles de todos los jugadores”, afirmó el belga.

Colegiado del partido

El árbitro encargado de juzgar el encuentro será uno de los veteranos de nuestro país, Alberto Undiano Mallenco. Perteneciente al Comité Navarro de Árbitros, a sus 44 años afronta su decimoséptima temporada en primera división, siendo el primer colegiado en llegar a 300 partidos en la categoría.

Convocatoria de la UD Las Palmas: Lizoain, David Simón, Vicente, David García, Samper, Halilovix, Calleri, Momo, Chichizola, Borja, Bigas, Javi Castellano, Hernán Toledo, Gálvez, Jonathan Viera, Ximo Navarro, Tana y Aquilani.

Posibles alineaciones