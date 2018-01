Partido Deportivo de La Coruña vs Valencia en vivo y en directo online en LaLiga 2018

Google Plus

Toda la información del encuentro con la previa del partido Deportivo de La Coruña vs Valencia CF. La transmisión al minuto en vivo comenzará al inicio del partido en su periódico deportivo de referencia, en VAVEL España.

El último encuentro entre los equipos en Galicia fue el 31 de octubre de 2016. El marcador final indicaba las tablas entre ambos conjuntos y un resultado de 1-1. Por parte de los locales, el turco Emre Çolak adelantó a su equipo con un cabezazo libre de marca, siendo asistido desde la banda defendida por un reconvertido -dadas las circunstancias- a lateral Aymen Abdennour. Por parte de los visitantes, Rodrigo Moreno aprovechó para igualar la contienda tras acertar un rechace precedido de Luis Nani. Muy lejano (por fortuna valencianista) parece recordar aquellos días con Cesare Prandelli en el banquillo che.

El colegiado asignado para este partido Deportivo La Coruña vs Valencia CF en vivoha sido Javier Alberola Rojas, quien tiene el honor de ser el árbitro más joven en debutar en primera división de la historia del fútbol español. Nacido en Ciudad Real el 22 de junio de 1991 será la primera vez que coincide tanto con los locales como con los visitantes. Además, podemos añadir sobre él que ha mostrado 25 tartjetas amarillas en ocho partidos, una roja directa y una expulsión por segunda cartulina, siendo su tope de seis amonestaciones y una expulsión en el Villarreal CF vs Sevilla FC.

Estadio de Riazor. Fuente: Flickr VAVEL España

El Estadio de Riazor fue inaugurado el 28 de octubre de 1944 y tiene una capacidad para 34 600 espectadores. Así mismo, es uno de esos feudos que inspiran respeto en todos los valencianistas con memoria (o cierta edad). Muchas batallas de alta tensión fueron libradas y estas perdurarán ya para siempre en la historia.

Carles Gil, ex-canterano che, podría enfrentarse a su hermano Nacho partiendo ambos como titulares. Fuente: RC Deportivo La Coruña.

Si ya de por sí un partido Deportivo La Coruña vs Valencia CF en vivo siempre posee tintes especiales, al de este año debemos añadir una sana rivalidad entre hermanos. Carles Gil por parte de los locales y Nacho Gil por los visitantes parten con serias posibilidades de partir de inicio en la última jornada de la primera vuelta. El mayor, Carles, ha tenido buenas palabras para su ex-equipo, del que dice que no es una casualidad que esté donde está porque es un conjunto muy sólido, con una fuerte mentalidad de grupo que les hace competir a un alto nivel en todos los partidos. Además, apuntó a que el factor diferencial che se ubica en la parcela ofensiva y que ellos deberán igualarles como mínimo en intensidad y agresividad. En cuanto a sus sentimientos sobre el partido, reconoce que será especial y un poco raro enfrentarse al que es el equipo de toda su vida y a su propio hermana por aún conserva muchas experiencias y buenos recuerdos.

La actualidad valencianista, tras ratificar su pase a cuartos de final de Copa del Rey, se ha centrado en la llegada del segundo fichaje en este mercado invernal: Francis Coquelin. El centrocampista procedente del Arsenal FC llega para ampliar el fondo de armario de la plantilla de Marcelino, quien ha cimentado su proyecto en el binomio Kondogbia-Parejo. De esta manera, junto a la progresión de Nemanja Maksimovic en los últimos partidos, el técnico asturiano ya cuenta con dos jugadores por posición para su doble pivote.

Por parte de los blanquiazules, las buenas noticias llegan en forma de la vuelta al trabajo con normalidad de su delantero Lucas Pérez. El también ex-gunner tuvo que perder el anterior partido contra el Villarreal CF en el Estadio de la Cerámica por culpa de una dorsalgia (dolor de espalda originado en la zona de las vértebras). El hecho de su recuperación gana en importancia dado que Adrián López, el jugador deportivista más en forma en los últimos partidos, tuvo que retirarse del entrenamiento a causa de unos dolores en la zona inguinal. Así pues, el jugador asturiano, estará bajo vigilancia de los servicios médicos, siendo duda para el partido del sábado.

Nemanja Maksimovic se está ganando la confianza del valencianismo con sus últimas actuaciones. Fuente: Valencia CF.

Sería muy fácil destacar el partidazo que cuajó Luciano Vietto el pasado martes contra la UD Las Palmas, ya no solo por su hat-trick, sino por su gran entendimiento con jugadores como Zaza y Pereira, demostrando así una muy buena influencia en el juego del equipo. Por tanto, debemos ensalzar la figura del Nemanja Maksimovic para el partido Deportivo La Coruña vs Valencia CF en vivo. Seguramente haya sido el fichaje de verano que más difícil lo ha tenido para ganarse la confianza del cuerpo técnico. Esto ha sido debido por: ser un fichaje de la anterior secretaría técnica, haber estado seis meses sin competir en el FC Astana, no conocer el idioma y por su juventud. Sin embargo, el serbio, sin levantar la voz ha sabido ganarse los minutos jugados por méritos propios: mucho trabajo, entrega y una buena disposición para aprender y seguir creciendo como futbolista (además del golazo en Copa).

Florin Andone celebrando el gol del empate en el Estadi de la Cerámica. Fuente: RC Deportivo de La Coruña.

Dos son los jugadores que especialmente están sobresaliendo en el conjunto coruñes y serán tenidos en cuenta en el partido Deportivo La Coruña vs Valencia CF en vivo: Adrián López y Florin Andone. Sin embargo, el asturiano es duda para el partido contra el Valencia CF y hasta última hora no se sabrá si participará en él. Lo que es seguro es que Adrián está cuajando brillantes actuaciones desde que volvió de otra lesión anterior. Por su parte, el delantero rumano, a pesar de no estar al nivel de la temporada pasada donde llegó a marcar doce goles, ha visto puerta en los últimos encuentros. El último, en Villarreal, supuso un valioso empate que le permite a su equipo ubicarse en zona de permanencia. Por ello, si el Deportivo quiere conseguir su objetivo debe ver la mejor versión del atacante rumano.

El técnico asturiano atendiendo a los medios de comunicación. Fuente: Valencia CF.

Marcelino García Toral compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de Riazor que sirvió también para analizar el sorteo de los cuartos de final de Copa del Rey, el cual les ha emparejado al Deportivo Alavés de Abelardo. En lo referente al duelo frente a los vascos, el técnico ha dicho que poseen mucha ilusión por seguir pasando rondas pero que encararán la eliminatoria con la máxima humildad y respeto por el rival. A pesar de la actualidad copera ha reconocido que todo el foco de atención se sitúa únicamente en la siguiente jornada liguera. Así pues, del Deportivo de La Coruña ha reconocido que son un equipo con buenas individualidades pero que no ha podido demostrar todo su potencial como grupo. Además, cree que tuvo un resultado engañoso en el derbi gallego y le otorgó mucho mérito al empate en Villarreal CF. Por esta razón reafirma que su equipo no debe confiarse en absoluto antes los gallegos. En cuanto al fichaje de Francis Coquelin, no descartó que pudiera ser convocado para el partido de mañana y que espera que tenga una pronta adaptación ya que entiende el castellano y la resta de compañeros harán gala de la buena actitud de equipo para que se integre lo mejor posible.

El Estadio de Riazor las ha visto de todos los colores: el famoso penalti fallado por Miroslav Djukic en la temporada 1994 que hubiera significado la primera liga deportivista, el 2-1 con goles de Valerón, Tristán y Mista en pleno auge de ambas escuadras en la temporada del doblete valencianista, la mayor goleada che por 1-5 la temporada siguiente con un golazo de Vicente Rodríguez (a pierna cambiada y la cabeza rapada), el 0-2 con goles de Aduriz y Soldado de la 2011 que supuse el descenso de los gallegos o la victoria más holgada de los locales por 5-1 en el año 1950 -para los más nostálgicos y curiosos-. En cuanto a datos más personales podemos concretar que los mayores goleadores por equipo son Bebeto (4) y Mendieta (2) y el jugador valencianista que más partidos ha disputado (10) en el Riazor ha sido el mítico Santiago Cañizares. Fuente: ciberche.net

En cuanto a global de enfretamientos ligueros entre ambos conjuntos históricos podemos observar que el máximo goleador de este duelo es, ni más ni menos, que David "El Guaje" Villa con diez dianas, el que más partidos ha jugado ha sido otro mito del valencianismo como Vicente Asensi con 20 participaciones, la mayor goleada data de 1949 con un 7-1 a favor valencianista y que el marcador más repetido ha sido el de 0-1 (con un total de 13 veces). En cuanto al balance de victorias y derrotas podemos afirmar que de 45 partidos jugados como visitante por el Valencia ha ganado 17, empatado 12 y el Deportivo ha ganado las 16 restantes.

El último desplazamiento en LaLiga por porte de los de Marcelino García Toral fue para caer derrotados en el Estadio Municipal de Ipurúa. Esta supuso la segunda vez que los che perdían en el curso futbolístico actual y como visitante. Los hombre de Mendilibar aún siguen con un gran momento de forma, habiendo conseguido los últimos 19 de 21 puntos posibles (solo un empate en Getafe estropea la racha). En aquel partido pasado por agua marcaron Takashi Inui y Joan Jordán por los locales y Santi Mina por el cuadro valencianista en un encuentro donde Iván Alejo cuajó un magnífico partido con asistencia de gol incluida.

El Valencia CF se ubica tercero con 37 puntos gracias a once victorias, tres empates y tres derrotas. En lo referente al balance goleador, los blanquinegres suman 38 goles a favor (segundos) y 18 en contra. Así mismo, los de Mestalla esperan acabar con los malos resultados que el equipo ha tenido como visitante en sus últimas salidas: Getafe y Eibar.

Carles Gil, canterao valencianista, durante el derbi gallego del pasado mes de diciembre. Fuente: RC Deportivo de La Coruña.

El último partido del Deportivo de La Coruña en su feudo supuso una dura derrota frente a su rival regional: el Celta de Vigo. En los últimos años, el ahora equipo de Unzúe, ha estado cosechando mejores resultados que los deportivista y eso nunca es del agrado del club que posee mayor palmarés. Sin embargo, el fútbol no entiende de historia y solo prevalece el presente. Por eso mismo, el Celta demostró su superioridad consiguiendo un resultado final de 1-3, teniendo como goleadores a Iago Aspas por partida doble y a Daniel Wass (quien volvería a ver puerta contra el Real Madrid). Por parte local, Florín Andone haría el gol del honor, el cual le serviría para coger confianza y marcar nuevamente contra el Villarreal en la jornada siguiente.

Por lo que respecta al cuadro coruñés, se encuentra decimoséptimo con 16 puntos debidos a cuatro victorias, cuatro empates y diez derrotas. Por la parte blanquiazul el cómputo se resuelve con 20 tantos a favor y 35 en contra (segundos). Así pues, los gallegos saldrán a darlo todo para seguir puntos que lo alejen de la zona de descenso y para conseguir una nueva victoria que haga olvidar la derrota en el derbi frente al Celta.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Deportivo La Coruña vs Valencia CF en vivo, perteneciente a la 18ª jornada de La Liga. El encuentro tendrá lugar en el Estadio de Riazor, el sábado a las 20:45 horas.