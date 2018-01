Una clasificación que ilusiona

Google Plus

Vietto debutó como titular y tuvo una noche perfecta. Fuente: Valencia CF.

El partido de este martes en el Estadio Mestalla fue otra demostración del conjunto de Marcelino. Luego de la victoria el sábado frente al Girona por liga, el Valencia se sacó de encima a Las Palmas en Copa del Rey con otra muy buena actuación del equipo y una sobresaliente presentación como titular de Luciano Vietto.

La goleada por 4-0, con tres tantos del mencionado Vietto y uno de Maksimovic, meten al Valencia en cuartos de final de Copa del Rey, pero además deja en claro que varios jugadores que no tienen tantos minutos en LaLiga están pasando por un buen momento y están capacitados para tener su lugar en el once titular.

Luciano Vietto, que en 2017 no había convertido goles con el Atlético de Madrid y estuvo a punto de marcharse al Sporting de Lisboa, se despachó con una actuación inmejorable, algo que ilusiona mucho al valencianismo de cara a lo que resta de temporada. Su Hat-trick contra Las Palmas puede ser el puntapié inicial para que el Argentino vuelva a tener confianza y retorne al nivel que supo demostrar en Villareal, equipo en el que casualmente también era dirigido por Marcelino. Se espera que el delantero tenga bastantes minutos y sea recambio constante de Rodrigo Moreno o Simone Zaza.

Nemanja Maksimovic fue otro jugador que no desentonó. Luego de no tener muchos minutos en la primera parte de la temporada, tuvo un gran partido frente a Las Palmas y genera ilusión a Marcelino, que ya avisó que de no mediar ningún inconveniente lo pondrá de titular en el próximo partido de liga, frente al Deportivo La Coruña.

Está claro que el máximo objetivo para el Valencia es seguir sumando buenos puntos y mantenerse en los puestos de arriba de LaLiga, pero el director técnico ya avisó que pelearán al máximo en ambos frentes y hay buen plantel para seguir avanzando en la competición.

Este viernes a las 12:30 se sortearán los cruces de cuartos de final, ronda en la cual Atlético de Madrid, Alavés, Leganés y Real Madrid ya se clasificaron. Junto al Valencia esperarán a los partidos restantes de este jueves para conocer los ocho equipos que intentarán acceder a semifinales.