Mariano Pavone: ''Me gané el cariño de la gente''

Luego de dos derrotas consecutivas, contra Lanús en condición de visitante y Belgrano como local, el equipo de Omar De Felippe volvió a sumar de a tres en el torneo de Primera División. Pavone fue el encargado de dejar la victoria en Liniers y expresó su felicidad al aire en Vélez Radio.

Los cuestionados arbitrajes

"Siempre hay polémicas de este tipo, si las reglas dicen que un agarre es penal, se tiene que cobrar. Pedro les venía advirtiendo a los jugadores de Tigre desde el primer tiempo hasta que actuó'' manifestó el delantero haciendo referencia al penal cobrado por el árbitro Pedro Argañaraz.

Pero Pavone aprovechó la ocasión para dejar en claro su opinión sobre los arbitrajes ''Creo que a lo largo de este tiempo fueron mucho más los penales que no nos han cobrado con algunos muchos más alevosos que no se hablaron mucho''.

"Desde el momento que salió el penal hacia el arco ya la veía adentro''

Siguiendo con el análisis del encuentro el goleador afirmó ''Los primeros 10' sufrimos el golpe anímico del gol sobre la hora de Tigre. En el segundo tiempo, agarramos la pelota, creamos situaciones y sobre el final tuvimos el premio de ganar''.

Además, el delantero se animó a calificar el penal ganador para el conjunto local: ''El llegar bien parado y con la firmeza con la que llegó la pelota era difícil que el arquero la pudiera agarrar''.

Su futuro

Por otro lado, Pavone habló de lo que será su futuro con la institución: ''Uno va viviendo el presente y hoy estoy muy contento en Vélez. Todavía no nos hemos sentado a hablar, cuando me llamen hablaremos. Si estamos todos ligados a la misma idea seguiremos juntos‘‘.

Finalizó la entrevista destacando el respeto de los hinchas para con él: ''La gente siempre me demostró respeto, sabiendo de mi trayectoria. Con el paso de los partidos y los goles, me gané el cariño y la ovación como la del otro día que fue emocionante, eso es algo que no tiene precio’’.

Lo cierto es que el ''Fortín'' cosechó una nueva victoria en el torneo local, que con 28 puntos aspira a alejarse lo más posible de la zona del descenso y sueñan con clasificar a alguna competencia internacional para el próximo año.