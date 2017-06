Sufrió un 'Garro'n en Mendoza

Google Plus

Una vez finalizado este partido, damos por terminada esta transmisión en vivo y en directo online entre Godoy Cruz vs Vélez Sarsfield por VAVEL.com. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima!

3-0. Garro.

2-0. García.

1-0. Garro.

FINAL DEL PARTIDO! En el estadio Malvinas Argentinas, Godoy Cruz le ganó a Vélez Sarsfield por 3-0 con dos goles de Santiago García y uno de Juan Garro.

46' Remate al travesaño de Mariano Pavone y erra el penal. Todo sigue 3-0 a favor del Tomba. Se jugará hasta el minuto 47.

45' Penal para Vélez! Galeano comete falta en el área y se gana la tarjeta amarilla.

43' Tripichio intenta hacer la personal por la banda derecha y pierde la pelota. Lateral correspondiente a Godoy Cruz. Se acerca el final y va a ganar el Tomba.

40' Último cambio en el Tomba. Se retira ovacionado Garro, el autor de dos goles e ingresa Nuñez. Faltan cinco minutos para el final del partido en el Malvinas Argentinas.

38' Cambio en el Fortín y se agotan las variantes. Nicolás Tripichio entra en lugar de Matías Vargas.

36' Cobos hace la jugada individual y remata al arco. Aguerre da el rebote y el Tomba estuvo cerca de anotar el cuarto gol para el equipo de Lucas Bernardi.

35' Falta al Morro García en la mitad de la cancha y se viene un cambio en el local. Se retira Verdugo y en su lugar ingresa Correa. Se acerca el final del partido y el Tomba gana por 3-0.

30' Goooooool de Godoy Cruz! Juan Garro marca el tercero del Tomba a la media hora del complemento. El delantero anota su doblete. El local triangula y antes de pisar el área, Garro definió a un palo para establecer el 3-0.

27' Centro de Cufré y otro tiro de esquina para el equipo de Omar De Felippe que empuja y aprovecha el momento ante un Godoy Cruz replegado y conforme con el resultado.

23' En Vélez se retira Desábato para que ingrese Domínguez mientras que en el Tomba, Cobos reemplaza a Benítez. En el tiro de esquina, Romero remata al arco tras capturar un rebote y consigue otro tiro de esquina.

21' Con el empuje de la visita, Vélez consigue un córner. Se van a producir cambios.

18' Vélez muestra otra imagen con empuje. Vargas se saca a dos jugadores de encima cerca del banderín del córner, con un caño exquisito lanza un centro y Romero no llega a cabecear el lanzamiento del Monito.

16' Cubero no se hace problemas y rechaza la pelota. Tiro de esquina para el Tomba y Giménez acomoda la pelota. Otra vez Poroto la envía afuera. Tercer tiro de esquina consecutivo para Godoy Cruz.

13' Nueva llegada de Godoy Cruz. González desbordó por el centro y Aguerre atento, se queda con la pelota. El arquero impidió lo que pudo ser el tercer gol del local.

11' Cubero le comete falta a Garro y el experimentado jugador de Vélez es el segundo amonestado en la visita. Tiro libre para el Tomba. Giménez y González parados frente a la pelota.

10' Vargas recibe una falta en la mitad de la cancha y Vélez tiene otro tiro libre a favor. A pesar de tener un jugador menos, el Fortín llega con frecuencia.

7' Remate de Zabala y la pelota en el palo! Se salva Godoy Cruz. Centro de Vargas y el "29" tuvo una gran chance en el comienzo del complemento. El Fortín no baja los brazos.

5' Vélez recupera la pelota por momentos pero los errores propios impiden que lleguen al área rival. Godoy Cruz está posicionado para salir con una jugada rápida.

2' Falta sobre la banda derecha y Santiago Cáseres consigue la tarjeta amarilla tras la falta a Giménez. Tiro libre para el Tomba que ejecutará el propio "10" del local.

Regresan los dos equipos a la cancha. Se produce un cambio en Vélez: ingresa Maximiliano Romero en lugar de Fabricio Alvarenga.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO! Con goles de Garro y García, Godoy Cruz le gana a Vélez Sarsfield por 2-0.

45' Mariano Pavone solo en el ataque aguanta la pelota con el cuerpo y consigue otro tiro de esquina. Giannetti no llega a conectar el cabezazo. Todo sigue 2-0.

43' Vélez tiene una oportunidad mediante pelota parada. El Fortín tiene un tiro de esquina desde el sector izquierdo. Nadie llega a conectar el centro. Se jugará un minuto más luego de cumplirse el tiempo reglamentario.

39' Centro de Pavone pero la pelota se desvía y Rodrigo Rey realizará el saque de arco. Faltan cinco minutos para el final del primer tiempo y el Tomba gana por 2-0.

36' Otro error en la construcción del juego en la visita. Godoy Cruz circula la pelota por ambos sectores. Garro intenta hacer la individual y no puede ante la defensa. Luego, llega nuevamente el delantero y Aguerre envía la pelota afuera para que sea córner.

32' Increíble lo que se acaba de errar el Morro García. El delantero definió mal ubicándose frente al arco. El Tomba perdona al Fortín. Saque de arco para Vélez.

29' Vélez le pega al arco luego de varios minutos. En un rebote, Cáseres le pega como viene y es saque de arco para el Tomba que gana por 1-0 en esta media hora de juego.

27' Garro conecta con Benítez y envía un centro que no llega a destino. Segundos después, Verdugo se anima a pegarle desde afuera del área y la pelota pasa cerca del arco de Aguerre.

24' Godoy Cruz llega de nuevo al área rival. Centro de Abecasis desde el sector derecho y Cubero rechaza la pelota en el corazón del área. Se detiene el partido ya que Garro está tirado en el campo de juego acusando un dolor.

20' Otra llegada más del Tomba. Garro llega por la banda izquierda y el remate es tapado por Alan Aguerre. Godoy Cruz está muy cerca del tercero.

17' Gooooooool de Godoy Cruz! Jugada preparada en el tiro libre y el Morro García estira la ventaja en el partido. Giménez amaga con el centro y el delantero puso la pelota en un ángulo.

14' Falta de Agustín Verdugo a Leandro Desábato en la mitad de la cancha. Tiro libre para la visita. Mala salida en la defensa y Grillo comete una durísima falta. Grillo recibe la tarjeta roja y Vélez se queda con 10.

11' El Fortín sigue circulando y sigue en la búsqueda del juego a pesar del gol que sufrió en el arranque del partido. Comienza a salir hacia adelante. Sigue ganando el Tomba por 1-0.

7' Diego Zabala pivotea por el sector izquierdo, remata al arco dentro del área y avisa el Fortín.

6' Buena construcción de la jugada desde la defensa con Fausto Grillo, deriva en los pies de Fabricio Alvarenga pero el volante está en posición adelantada. Tiro libre defensivo para el local.

5' Nueva llegada del local, centro desde la derecha que va a las manos de Aguerre. Godoy Cruz es muy vertical en el comienzo del partido.

3' Gooooool de Godoy Cruz! Juan Garro marca el primer tanto del partido. Apareció el delantero para fusilar el arco de Aguerre y poner en ventaja al Tomba.

1' Primer intento del Tomba. González se desplaza por afuera y remata muy desvíado. Saque de arco para el Fortín en el arranque del partido.

Comienza el partido en el Malvinas Argentinas!

Ya está Vélez en cancha! Lo mismo para Godoy Cruz! Ya se viene el comienzo del partido.

La última vez que el Fortín ganó en Mendoza fue el 05/12/2010 por la fecha 17 del Torneo Apertura 2010. En esa ocasión, la visita ganó por 4-0.

Foto: La Página Bodeguera

Formaciones confirmadas en ambos equipos.

Foto: Entrelíneas Mendoza

Así se encuentra el campo de juego del Malvinas Argentinas. Cada vez falta menos para el comienzo del partido entre el Tomba y el Fortín.

Foto: El Show de Vélez

Vélez ya está realizando los ejercicios precompetitivos. Además tiene la formación confirmada: Aguerre; Cubero, Giannetti, Grillo, Cufré; Zabala, Cáseres, Desábato, Alvarenga; Vargas y Pavone.

En cuanto al partido de Reserva, el Fortín cayó por 2-0 ante el Tomba con goles de Luis Agüero.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Godoy Cruz vs Vélez Sarsfield en vivo por la 25º fecha del Torneo de la Independencia 2017. ¡Comenzamos la transmisión a las 15:00!

Vélez Sarsfield: Alan Aguerre; Fabián Cubero, Lautaro Giannetti, Fausto Grillo, Braian Cufré; Diego Zabala, Santiago Cáseres, Leandro Desábato, Matías Vargas; Nicolás Delgadillo y Mariano Pavone.

Godoy Cruz: Rodrigo Rey; Luciano Abecasis, Leonel Galeano, Sebastián Olivares, Marcelo Benítez; Ángel González, Fabián Henríquez, Gastón Giménez, Juan Garro o Guillermo Fernández; Santiago García y Javier Correa.

Probables formaciones del partido Godoy Cruz vs Vélez Sarsfield en vivo

El último partido que se disputó entre el Tomba y el Fortín fue en la novena fecha del Torneo de Transición 2016. En esa oportunidad, el cotejo se desarrolló en el estadio José Amalfitani y el conjunto mendocino consiguió la victoria tras vencer por 4-1. Los goles para la visita los marcaron Jaime Ayoví y Santiago García, ambos en dos ocasiones, mientras que Maximiliano Romero descontó para el equipo de Liniers.

Partido Godoy Cruz vs Vélez Sarsfield en vivo

En cuanto al historial en Primera División, estos dos equipos se enfrentaron en 17 oportunidades. El Fortín es quien lleva la ventaja con 9 triunfos mientras que el Tomba ganó en 4 ocasiones. Los 4 partidos restantes culminaron en empate.

Mientras que en la delantera Juan Manuel Martínez también padece una lesión, que sufrió en el último partido ante Tigre y Nicolás Delgadillo será quien ocupe el lugar del delantero.

Del lado de la visita Omar De Felippe realizará dos modificaciones de forma obligatoria. En la defensa, Maximiliano Caire sufrió una lesión en los últimos entrenamientos y será reemplazado posiblemente por Fabián Cubero.

Con respecto a las formaciones, Lucas Bernardi no confirmó el equipo pero todo aparenta para que ponga sus mejores jugadores. A pesar de no confirmar el once inicial, es segura la ausencia de Fabrizio Angileri por llegar a la quinta amarilla.

Por el lado del Fortín, Mariano Pavone es la figura a seguir. Con el aporte de su experiencia, el Tanque llevó a ser importante en algunos partidos del conjunto velezano aportando su cuota de gol. Es el máximo goleador de Vélez en este torneo con 9 anotaciones.

La figura a seguir en el Tomba es Santiago García, quien lleva anotado 13 goles con la camiseta de Godoy Cruz en 31 partidos y viene de anotar un doblete en el clásico ante el Santo sanjuanino.

En Vélez, Omar De Felippe fue quien brindó testimonios previos al partido y lo realizó en conferencia de prensa: "Es un partido distinto, un rival distinto. Tenemos que tratar de imponer lo de local como visitante, eso nos está faltando un poco. Me gustó cómo jugó el equipo los 90 minutos ante Tigre. Si empatábamos, me iba a ir con bronca. Este va a ser un equipo complicado, pero nosotros trataremos de conseguir un buen resultado y si es posible ganar".

En cuanto a la tabla de posiciones, el local se encuentra 17º con 31 puntos, y el visitante lo sigue dos lugares más abajo con 28. Pero es Vélez quien debe sumar con urgencia por su situación actual en los promedios.

El Fortín viene de obtener un triunfo agónico en el José Amalfitani ante Tigre. Con una polémica en el final, el conjunto de Liniers ganó por 2-1 al Matador con goles de Mariano Pavone -ambos de penal-. Mientras que Alexis Castro anotó el tanto de la visita.

Vélez Sarsfield será el rival del Bodeguero e irá a suelo mendocino para arrebatarle los tres puntos y cambiar los objetivos: tanto en la permanencia como una posible clasificación a las copas internacionales en caso de mantener resultados positivos en las próximas fechas.

El Tomba llega a este partido luego de ganar en la fecha de los clásicos ante San Martín de San Juan por 2-1. Villarruel anotó para el Santo sanjuanino mientras que García en dos ocasiones marcó los tantos de la victoria.

Godoy Cruz necesita seguir sumando para escalar posiciones y pensar en la clasificación a las copas internacionales. El equipo mendocino viene de ganar el clásico en la fecha anterior y de perder por 4-1 ante Atlético Mineiro en la Copa Libertadores.