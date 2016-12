Sergio Asenjo: “No puedo estar en mejor sitio que aquí”

Google Plus

Imagen: Silvestre Szpylma (VAVEL España)

Sergio Asenjo se ha mostrado muy feliz esta mañana tras oficializarse su renovación con el Villarreal hasta 2022 en el acto realizado esta mañana en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva. Fernando Roig Negueroles ha presidido el acto de la renovación del meta palentino que tenía contrato hasta 2019, por lo que amplía su contrato con el conjunto amarillo por tres temporadas más: “Solo puedo agradecer al club su oferta. Ha sido muy fácil llegar a un acuerdo. Llevo varios años aquí y ellos hicieron un esfuerzo muy grande. No puedo estar en mejor sitio que aquí. Espero seguir creciendo y ayudar al Villarreal a conseguir sus objetivos. Desde el primer día que llegué ya sabía que este era un club muy serio, que trabaja con cabeza. Entre todos vamos a intentar hacer más grande al Villarreal”.

Sergio Asenjo actualmente es el portero menos goleado de LaLiga Santander con 10 tantos encajados en 15 partidos: “Ser el menos goleado es gracias al trabajo de todo el equipo. Tenemos un grupo muy unido. Los cuatro defensas llevan muchos años juntos y esa es la base del éxito. Llevamos mucho tiempo trabajando en la misma dirección y eso se refleja en los resultados. Con las renovaciones, el club se está asegurando que ese núcleo sea cada vez más fuerte”.

El meta palentino reconoce que actualmente está de dulce y en el mejor momento de su carrera: “Físicamente y mentalmente me encuentro muy bien. Lo más importante es que estoy cómodo dentro del terreno de juego. Personalmente estoy en el mejor momento de mi carrera, asentado en un gran club como el Villarreal. Van a ser unas navidades impresionantes. Ahora solo nos están pasando cosas buenas. Intentaré disfrutarlo al máximo y trabajar duro para que este buen momento no se escape”.

También habló sobre los próximos partidos que disputará el equipo amarillo ante el Sporting y el Toledo: “Después del partidazo que hicimos ante el Atlético no podemos pensar otra cosa que no sea ganar en Gijón y cerrar la eliminatoria de Copa. En LaLiga tenemos que pelear por la cuarta posición. Ojalá podamos meternos ahí arriba, aunque sabemos que no va a ser fácil porque hay muchos equipos con ese mismo objetivo”.

Fernando Roig Negueroles, también tuvo unas palabras de elogio hacia Sergio Asenjo: “Desde el club estamos contentísimos. Es un gran portero, una gran profesional y una persona que es un ejemplo de superación. Terminará su actual contrato con 32 años y queremos que continúe hasta el final de su carrera”.