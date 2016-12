Moi Gómez, la ex joya amarilla que brilla en el Sporting

Google Plus

Moisés Gómez militó cinco temporadas en la disciplina amarilla | Foto: Mº José Segovia (VAVEL)

El Villarreal parece haber salido de la mala racha que arrastraba desde mediados del mes de octubre. Con el parón navideño a la vuelta de la esquina, los amarillos aún deberán afrontar dos encuentros, ante Sporting (Liga) y Toledo (Copa). Dejando de lado el choque copero del próximo miércoles, el Submarino viajará mañana a Gijón para medirse a un necesitado Sporting, que ve como las jornadas pasan y las llamas del descenso comienzan a acechar.

El partido contará con dos alicientes: en primer lugar, el polémico encuentro correspondiente a la última jornada de la temporada pasada, en el cual los asturianos derrotaron 2-0 a un débil Villarreal para salvar la categoría (otro reportaje). Y por otro lado, la militancia de tres ex futbolistas amarillos en las filas del Sporting de Gijón: Akram Afif, Diego Mariño y Moi Gómez. El primero de ellos se encuentra cedido para esta temporada, mientras que los otros dos fueron viejas joyas de la cantera grogueta que han terminado por explotar en otra disciplina. Sin embargo, en el caso del cancerbero las cosas no han acabado de cuajar, pues por el momento Cuéllar le tiene ganada la partida al portero gallego. Moi Gómez, en cambio, vive su momento más dulce.

El centrocampista de 22 años ha cuajado un gran comienzo de temporada, habiendo participado en 13 de los 15 partidos disputados en Liga Santander, 1018 minutos en total. Es una de las piezas clave del conjunto de Abelardo, y sin duda uno de los futbolistas con mayor calidad del Sporting de Gijón. Ha partido como titular en todos los encuentros que ha jugado en el campeonato doméstico, siendo sustituido en dos de ellos y habiendo logrado marcar un gol y dado cuatro asistencias. La banda izquierda del esquema asturiano es suya, y su asociación con hombres como Carmona, Cop o Sergio Álvarez, vital para las aspiraciones ofensivas del equipo gijonés.

Moisés Gómez Bordonado, nacido en Rojales (Alicante), se formó en el CD Thader de su localidad, para después pasar por las categorías inferiores del Alicante CF, lo que le catapultó a una de las mejores canteras del fútbol mundial. Además, era uno de los fijos en la Selección Española sub 16. En julio de 2010, a la edad de 16 años, fichó por el juvenil del Villarreal CF.

Villarreal CF (temporadas 10/11, 11/12, 12/13, 13/14 y 14/15)

El extraordinario nivel exhibido en División de Honor con el juvenil amarillo en la primera vuelta de la campaña 10-11, le valió a Moi Gómez para ser ascendido a la plantilla del segundo filial, el Villarreal C, que militaba en Tercera División. En marzo de 2011, el alicantino debutó con el Villarreal B en Liga Adelante, siendo partícipe del encuentro que enfrentó al Mini Submarino con el Nàstic de Tarragona. Un mes más tarde, debutó con España sub 17.

El 28 de noviembre de ese mismo año, debutó en Primera División con el Villarreal CF, en un partido disputado en La Rosaleda ante el Málaga. Moi se convirtió en uno de los futbolistas más jóvenes en debutar en la máxima categoría del fútbol español, a la temprana edad de 17 años. A principios de la segunda vuelta de la temporada 2011-2012, el centrocampista pasó a formar parte de la plantilla del Villarreal B en Segunda División, compartiendo vestuario con futbolistas que actualmente militan en el Submarino, como Jaume Costa o Manu Trigueros.

Con el primer filial castellonense, Moi anotó cuatro goles en los 30 encuentros que disputó, siendo uno de los hombres destacados en el cuadro de Julio Velázquez. Con el descenso del primer equipo en mayo de 2012, el alicantino fue ascendido al Villarreal CF de cara a la temporada 2012-2013 en Segunda. En marzo de 2013, siendo uno de los jóvenes más talentosos de la cantera amarilla, Gómez debutó con España sub 19, con la que disputaría ocho partidos y marcaría un gol. Tras el ascenso a Primera al término de esa campaña, Moi se convirtió en un fijo en las convocatorias de Marcelino García Toral a lo largo de las temporadas 2013-2014 y 2014-2015, en las cuales los amarillos consiguieron clasificarse dos veces para la UEFA Europa League. En noviembre de 2014, debutó con España sub 21.

En tres temporadas con el primer equipo, el centrocampista alicantino jugó 94 partidos, repartidos entre Primera División, Copa del Rey, Europa League y Segunda División. Marcó siete goles y repartió diez asistencias. Para el recuerdo quedan dobletes como los que consiguió ante la Real Sociedad en El Madrigal (5-1) o contra el Celta en Balaidos (1-3). Sin duda, Moi fue uno de las mayores talentos de los que ha podido disfrutar Miralcamp.

Getafe CF (temporada 15-16)

En verano de 2015, Marcelino comunicó al alicantino que no contaba con él de cara a la campaña 15-16, y que se le buscaría una cesión a un conjunto de Primera División. El Getafe, que por aquel entonces dirigía Fran Escribà (actual técnico amarillo), fue su destino.

Con el equipo del sur de Madrid, Moi disputó 24 partidos entre Liga y Copa, marcando dos goles y repartiendo tres asistencias. En toda la temporada jugó 1035 minutos, pocos más que los que actualmente lleva en una primera vuelta incompleta con el Sporting. No contó para el técnico valenciano, ni tampoco para Esnáider, y fue un año bastante decepcionante para el ex futbolista amarillo.

A final de temporada, el conjunto azulón descendió a Segunda División y Moi regresó al Villarreal. De cara a la temporada 2016-2017, y tras un año de rendimiento irregular, el club castellonense traspasó al futbolista alicantino al Sporting de Gijón, guardándose una opción de recompra y un jugoso porcentaje para una futura venta.

Sporting de Gijón (temporada 16-17)

Moi Gómez milita actualmente en el conjunto asturiano. Su rendimiento está siendo notable, y Abelardo cuenta con él de cara a lo que resta de temporada. Es uno de los hombres más destacados en el ataque del Sporting.

Pese a ello, no se descarta un posible regreso al Villarreal a final de temporada, pues el club amarillo cuenta con una opción de recompra, similar a lo que ocurre con otro futbolista que está despuntando, Gerard Moreno (Espanyol). Sea como sea, Fran Escribà tendrá la última palabra, y pese a que en su etapa en el Getafe no contó demasiado con el alicantino, todo es posible,

Mañana el centrocampista se enfrentará a su ex equipo, en un duelo vital para las aspiraciones de ambos conjuntos. En declaraciones previas al duelo (13:00 horas, El Molinón), Moi Gómez apunta a que será un partido muy importante: ''El partido ante el Villarreal va a ser especial, estuve allí muchos años. Ellos están jugando bien, están en un gran estado de forma, pero tenemos que estar unidos, equipo y afición. Podemos conseguir la victoria''. Finalmente, destacó su admiración por Bruno Soriano, capitán del Submarino y jugador que más veces ha vestido la elástica amarilla: ''Es el futbolista en el que más me he fijado desde pequeño. Al margen de que es el capitán, es un ejemplo para muchos. Ha conseguido todo a base de trabajo''.