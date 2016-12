Las bajas en la convocatoria marcan la visita al Sporting

Google Plus

El Villarreal se enfrentará mañana a las 13:00 horas al Sporting de Gijón y esta misma tarde partirá hacia Asturias desde el aeropuerto de Castellón, tras las buenas sensaciones que dejó en la victoria frente al Atlético de Madrid. Sin embargo, la convocatoria que ha dado Fran Escribá hoy ha estado marcada por las numerosas y significativas bajas que tendrá el equipo para un partido complicado, pues el rival se juega salir del descenso. Así pues, la convocatoria queda de la siguiente manera:

Porteros: Asenjo y Barbosa.

Defensas: Mario, José Ángel, Jaume Costa, Víctor Ruiz y Álvaro.

Centrocampistas: N’Diaye, Bruno, Rodrigo, Trigueros, Jonathan dos Santos, Soriano y Leo Suárez (dorsal 49).

Delanteros: Pato, Sansone, Santos Borré y Mario González (dorsal 39).

Parte médico:

Soldado: Rotura del ligamento cruzado anterior y menisco externo de la rodilla derecha.

Cheryshev: Distensión en el recto anterior de la pierna derecha.

Musacchio: Pequeña rotura fibrilar en los isquiotibiales de la pierna derecha.

Bonera: Rotura fibrilar en los isquiotibiales de la pierna izquierda.

Castillejo: Rotura fibrilar en los isquiotibiales de la pierna izquierda.

Rukavina: Fascitis plantar en el pie izquierdo.

Bakambu: Contractura en el recto anterior derecho.

El Villarreal, viaja por lo tanto con numerosas bajas en jugadores clave, que dejan mermada la defensa y los extremos para jugar en El Molinón. Soldado sigue recuperándose de una rotura del ligamento y el menisco de su rodilla derecha, Cheryshev no se termina de recuperar de la distensión en el recto de la pierna derecha, mientras que Musacchio, Castillejo y Bonera se recuperan de sus respectivas roturas fibrilares en los isquiotibiales. No se espera que ninguna se recupere hasta el próximo año. Tampoco se espera en principio, que se recuperen Rukavina con una fascitis plantar en el pie izquierdo ni Bakambu que a pesar de la contractura en el recto anterior derecho parece que viajará con su selección. Además, Andrés Fernández no viajará con el equipo, pues sufrió un pequeño desvanecimiento ayer en el vestuario y fue trasladado al hospital.

Con todas estas bajas, se suman a la convocatoria Leo Suárez con el dorsal 49 para reforzar los extremos y Mario González con el 39 para cubrir la baja de Cédric Bakambu. Con esta situación, el Villarreal espera terminar el año en Liga con buenas vibraciones tras dos victorias consecutivas en dos partidos importantes, y espera así cerrar definitivamente la mala racha de resultados que encadenó en las últimas semanas. Cerrar el 2016 con una victoria, sería un buen presagio.