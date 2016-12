Análisis del árbitro: Iñaki Bikandi Garrido

Iñaki Bikandi Garrido. Imagen: www.laliga.es

Iñaki Bikandi Garrido será el encargado de pitar el Sporting-Villarreal del próximo sábado en El Molinón. El árbitro ya ha tenido alguna experiencia con estos dos equipos en lo que va de temporada, concretamente, en tres ocasiones.

Los de Fran Escribá tienen que tener un buen recuerdo de él, ya que fue el encargado de dirigir el partido ante el Betis en El Madrigal, en el que los groguets se impusieron por 2-0 con dos auténticos golazos de Manu Trigueros y Roberto Soriano. Ha sido la única vez que se han visto las caras en la 2016/2017, por lo que el porcentaje de victorias es del 100%.

En cuanto al Sporting de Gijón la experiencia es un poco más extensa, aunque no mucho. Pueden decir que han coincidido con Bikandi Garrido en dos ocasiones, una en casa y otra a domicilio. El saldo es muy positivo porque, además de no haber perdido en ninguno de los casos, se han conseguido sacar puntos ante rivales muy directos en la lucha por la permanencia. La primera vez fue cuando tan solo se habían disputado un par de jornadas ligueras, en las que los de Abelardo estaban mostrando un gran nivel. Ese partido no fue menos y el Leganés se fue derrotado de El Molinón por 2-1. Algo más de un mes después, sus caminos se volvían a cruzar, esta vez en el otro extremo de la península, el Estadio Nuevo Los Cármenes. Otro duelo absolutamente directo del que los rojiblancos salieron airosos, aunque no fueron capaces de llevarse los tres puntos, 0-0.

En resumen, ninguno de los dos equipos puede quejarse por la designación del árbitro procedente del colegio vasco. El balance conjunto son tres partidos, dos victorias en casa, un empate a domicilio y ninguna derrota.

Más allá de los antecedentes, Bikandi Garrido destaca del resto de colegiados en una característica: es el que más faltas necesita pitar antes de mostrar una tarjeta. La estadística es muy clara, ya que el vasco es el único cuyo promedio supera las ocho faltas por cada cartulina (8.2). Esto puede significar dos cosas: que intenta evitar siempre que puede la amonestación o que tiene mucha facilidad para pitar faltas. Atendiendo a los números, solo puede tratarse del primer caso, porque Iñaki Bikandi Garrido no destaca por haber señalado una gran cantidad de infracciones. Además, su media de tan solo 3.4 amarillas por partido –la segunda más baja- le sitúan como uno de los árbitros más permisivos en lo que a amonestaciones se refiere.