Villarreal - Toledo: puntuaciones del Villarreal, vuelta dieciseisavos de Copa del Rey

El Villarreal Club de Fútbol jugará los octavos de final de esta edición de Copa del Rey. Ésta quizá sea la noticia más destacada que se puede extraer de los segundos noventa minutos de juego de la eliminatoria de dieciseisavos de final, que no tenía demasiado aliciente, dado el resultado de la ida (0-3 en Toledo). Se adelantaron los visitantes con un gol de Samu Villa, y Pato empató minutos después para cerrar definitivamente el duelo. El Villarreal espera ya rival para la siguiente ronda.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Fran Escribá

6 | Un partido muy plácido para el técnico amarillo, que no tuvo mucha dificultad en cuanto al planteamiento, y dio oportunidad a jugadores poco habituales, como N’Diaye o Santos Borré, así como dar entrada a chavales del filial, para que acumulen experiencias con la primera plantilla.

Mariano Barbosa

4 | El meta argentino no tuvo su día en esta vuelta de dieciseisavos. Si bien en Toledo cuajó una buena actuación, deteniendo varias acciones peligrosas, en el partido de hoy se ha mostrado bastante inseguro en ocasiones, y erró en alguna que otra acción aislada. En el gol visitante quizá pudo hacer más.

Mario Gaspar

6 | El hoy capitán del Submarino cumplió su cometido tanto en ataque como en defensa, y siempre estuvo activo durante el encuentro.

Álvaro González

6 | El cántabro continúa con su buen juego en los minutos de los que dispone y empieza a convencer a la parroquia amarilla. Muy regular durante todo el partido, completó un nuevo encuentro a buen nivel.

Víctor Ruiz

6 | Quizá la noticia más interesante acerca del central catalán del Villarreal es que descansó durante unos minutos, algo extraño, dado que acostumbra a jugar todo desde hace mucho tiempo. Salió del terreno de juego para dar entrada al canterano Pau.

José Ángel

6 | El asturiano sustituyó en el partido al habitual Jaume Costa y rindió de nuevo a buen nivel, mostrándose activo por su banda tanto en ataque como en defensa.

Rodri

7 | Otro buen partido del canterano amarillo, que sigue dando muestras de su calidad en los minutos de juego que le otorga Escribá. El “16” amarillo continúa en el camino de progreso y mejora constante, y el Submarino lo acabará agradeciendo en el futuro.

Alfred N’Diaye

6 | Probablemente, su presencia en el once del Villarreal haya sido la novedad más importante del partido de esta noche, dado que partió como titular, y completó todos los minutos de juego, algo que no hacía desde agosto. Tras mucho tiempo sin jugar, el centrocampista cerró un partido bastante bueno, y demostrando que su sitio es el doble pivote. Quién sabe si gozará de más minutos, pero si juega así, puede empezar a ser de nuevo un activo para Escribá.

Jonathan dos Santos

8 | El mexicano sigue en su excelente estado de forma, cerrando un mes de diciembre a alto nivel. Esta vez no anotó, pero dio la asistencia de gol a Alexandre Pato, además de estar activo en muchas acciones de ataque.

Roberto Soriano

7 | El ex centrocampista de la Sampdoria fue de lo más destacado del partido, dirigiendo el fútbol ofensivo amarillo y siendo protagonista muchas veces de ocasiones claras de gol ante la meta rival; no obstante, no pudo materializar ninguna. Salió del terreno de juego para dar entrada a Leo Suárez.

Alexandre Pato

8 | El brasileño continúa cuajando buenas actuaciones en los minutos de los que dispone, cerrando un mes de diciembre también muy destacado, como el de su compañero Dos Santos. Marcó el gol del empate pero pudo marcar más goles, pero no estuvo acertado en las oportunidades que se le presentaron. Fue sustituido en la segunda parte por Sansone.

Santos Borré

7 | El colombiano completó todo el encuentro ante el Toledo y fue de los mejores jugadores ofensivos del equipo amarillo. Lo intentó ante la portería rival en numerosas ocasiones pero no acertó; pudo anotar el tanto de la victoria al final del partido pero su disparo dio en la madera.

Leo Suárez

5 | El argentino tuvo sus minutos en la segunda parte y se mostró activo en las acciones en las que pudo participar. Más tiempo con el primer equipo para una de las perlas del Villarreal B.

Nicola Sansone

SC | El italiano no tuvo mucha participación en el tiempo de partido en el que participó, ya en la recta final del mismo.

Pau Francisco

SC | Probablemente, una de las mejores noticias de este duelo de dieciseisavos. El chaval de la cantera amarilla, natural de Vila-real, tuvo sus minutos de juego en la recta final del partido, en sustitución de Víctor Ruiz.

El árbitro: Álvarez Izquierdo

6 | Partido bastante tranquilo del colegiado, que apenas tuvo acciones polémicas y fue muy limpio en cuanto a faltas se refiere, ya que no llegó a mostrar ninguna tarjeta amarilla. Partido de guante blanco en El Madrigal.