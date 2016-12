Un nuevo valor con denominación de origen

Fuente: villarrealcf.es

El partido de vuelta de dieciseisavos de final, si bien supuso un trámite para el primer equipo amarillo, y sirvió para certificar que participará en octavos de final de esta edición de Copa del Rey, para un joven de Vila-real será un día que jamás olvidará. El canterano amarillo Pau Francisco Torres (16-1-1997) debutó en el minuto 79 de encuentro, sustituyendo a Víctor Ruiz. 11 minutos de juego como premio a toda una trayectoria en las categorías inferiores del club, en las que lleva desde hace 14 temporadas.

El joven central de 19 años (cumplirá 20 en menos de un mes), se mostraba muy agradecido por la oportunidad de poder debutar con el Villarreal, y así lo declaró al finalizar el encuentro: "Esto me lo hubieran planteado hace un año y no me lo hubiera imaginado. Estoy muy contento con el trato que me está dando el club y la confianza que me está dando Fran Escribá. Llevo toda mi vida en este club y he cumplido un sueño".

No es el primer nacido en VIla-real que ha disputado encuentros oficiales con el equipo de su localidad. Anteriormente, César Arzo y Héctor Font también fueron parte de la primera plantilla del conjunto amarillo, llegando a disputar incluso encuentros en competición europea. El jugador se mostró ilusionado ante la posibilidad de seguir los pasos de sus paisanos, deseando volver a tener más oportunidades. "Primero he debutado en Copa, pero ojalá lo haga también en Primera División. Por qué no seguir los pasos de César o Héctor Font", declaraba el canterano.

Pau Francisco nació en VIla-real, algo que, afirma "es un extra, ser del pueblo y vivir el fútbol desde pequeño en el Villarreal". No obstante, sabe que debe seguir en la línea actual y seguir mejorando poco a poco, para que el técnico valenciano vuelva a confiar en él para disputar minutos en la competición que considere oportuno. "Tengo que seguir trabajando con el B como lo estoy haciendo. Estoy teniendo la oportunidad de jugar muchos minutos y le estoy muy contento y agradecido a Paco López. Tengo que continuar trabajando con el Villarreal B para tener más oportunidades como esta con el primer equipo".

Para finalizar, le pidió un deseo al año que se avecina: "Empezar como he terminado el 2016 y para final de temporada estar arriba con el filial, que es muy importante, y ascender a Segunda División con el Villarreal B", deseaba el joven jugador. Algo que seguro, muchos aficionados y miembros de la directiva querrían ver también cumplido en 2017.