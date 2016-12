Anuario VAVEL Villarreal 2016: Cédric Bakambu, el veloz artillero en busca del gol

Fotomontaje: Iñaki Fernández (VAVEL España)

Los delanteros viven de los goles. Aspectos como la fuerza, la velocidad o los regates también son importantes en un ariete, pero sin duda un tanto significa muchísimo más para esta demarcación. Cédric Bakambu ha vivido un buen año 2016 en términos generales, deslumbrando a Europa, llamando la atención de grandes equipos de cara al mercado de fichajes y consolidándose como uno de los mejores delanteros amarillos, pero los últimos meses del franco-congoleño no han sido los mejores. El ex del Sochaux espera solventar esto el próximo año 2017.

Una de las revelaciones de la temporada pasada

Bakambu llegó a la disciplina amarilla en agosto de 2015, tras hacerse oficial su traspaso desde el Bursaspor turco por unas cifras cercanas a los 8 millones de euros. El gran rendimiento mostrado en la Superliga de Turquía llamó la atención del Submarino Amarillo, que vio en el delantero franco-congoleño un buen refuerzo para su zona ofensiva. Así, Cédric se unió a Roberto Soldado, Leo Baptistao y Adrián López para conformar la punta de ataque del nuevo Villarreal de Marcelino.

Su debut se produjo en la primera jornada de liga, en el partido ante el Real Betis en el Benito Villamarín (1-1). Sin embargo, en los 29 minutos que disputó apenas tuvo tiempo de demostrar su valía. Hubo que esperar a la segunda jornada liguera para ver al ariete brillar con luz propia. En el choque frente al RCD Espanyol en El Madrigal, Bakambu ingresó en el terreno de juego en el minuto 64, con su equipo perdiendo 0-1. El congoleño realizó un tramo final de partido espectacular, marcando dos goles y sellando la remontada local, unido a otro tanto de Soldado, dando así la primera victoria de la temporada al Villarreal (3-1). Tan solo una semana más tarde, Bakambu repitió como goleador, perforando la portería de Andrés Fernández en el encuentro entre Granada y Villarreal en el Nuevo Los Cármenes.

Después de una lesión que le apartó de los terrenos de juego durante tres partidos, volvió a marcar en el encuentro ante el Sevilla (2-1), y a lo largo del resto de campaña liguera firmó gran cantidad de goles, entre los que destacan el doblete ante Rayo (2-1) y Sporting (2-0) en El Madrigal, los dos tantos marcados en el Ramón Sánchez Pizjuán (4-2) o la diana que firmó ante el FC Barcelona y que metió en el partido a su equipo (2-2). Cédric Bakambu finalizó La Liga 15-16 con espectaculares cifras: 12 goles y cuatro asistencias en los 34 encuentros que disputó, un total de 1858 minutos jugados. Para ser su primera temporada en el club, fueron números francamente excelentes.

Si su nivel fue más que notable en el campeonato doméstico, en Europa League Bakambu fue uno de los delanteros con mejor promedio goleador, así como una de las revelaciones en la segunda competición europea de clubes más importante. El futbolista amarillo marcó nueve goles en los 13 partidos europeos que disputó, repartidos entre la fase de grupos y la ronda de eliminatorias, hasta las semifinales en las que el Villarreal cayó eliminado. En fase de grupos, perforó la portería contraria ante Dinamo de Minsk (2) y Viktoria Pilsen, mientras que Bayer Leverkusen (2) y Sparta de Praga (4) fueron sus víctimas en la fase final del torneo. En total, el franco-congoleño jugó 940 minutos en competición europea.

Por otra parte, y dado que la participación del Villarreal en la pasada Copa del Rey no fue ni mucho menos significativa, Bakambu solo pudo marcar un gol en los tres partidos que disputó en el torneo del KO, en el encuentro ante el Huesca en El Alcoraz (3-2).

Un grande de Europa y la tentación veraniega

Después de una grandísima temporada de Cédric, que hizo olvidar la sensible baja de Luciano Vietto y que sin duda enamoró a la afición de El Madrigal, tocaba afrontar el verano con varios frentes abiertos. El primero, la llamada de su selección nacional: República Democrática del Congo. Tras marcar el pasado marzo ante Angola en la fase de clasificación para la Copa de África, el delantero amarillo estuvo dos encuentros sin marcar, ante Angola nuevamente y Rumanía.

Esta pequeña sequía concluyó el 5 de junio, cuando logró marcar dos goles en la contundente victoria (1-6) de su selección ante Madagascar, en el encuentro correspondiente a la clasificación para la Copa de África, que se disputará el próximo mes de enero de 2017. Por tanto, el ariete del Villarreal solo jugó un partido con República Democrática del Congo en el pasado verano de 2016.

El verano azotó con fuerza la permanencia del Bakambu en el conjunto castellonense. Su cláusula, de 20 millones de euros, no parecía ser un problema para equipos de la talla de Barça o Atlético de Madrid, que se habían interesado en hacerse con los servicios del franco-congoleño. También llegaron rumores de la Premier League, en especial por obra del Manchester United, que veía en Cédric un refuerzo de lujo para su delantera. Sin embargo, y en palabras del propio futbolista, hubo una opción que estuvo muy cerca de seducir al talentoso ariete.

Fue la oferta del poderoso PSG. El equipo parisino, habitual campeón de la Ligue 1 y uno de los mejores conjuntos de Europa, se fijó en Bakambu para completar una delantera ocupada ya por el uruguayo Edison Cavani. Los franceses querían al ex de Bursaspor como suplente del experimentado ariete, pues el nivel exhibido por el franco-congoleño en el Villarreal fue sorprendente y realmente bueno. Pero la idea de no ser titular y tener muchos menos minutos no convenció al futbolista, que decidió quedarse en el Submarino Amarillo y rechazar la propuesta del club francés.

La pérdida del olfato goleador

Con la llegada del nuevo entrenador, Fran Escribá, el delantero tendría que volver a demostrar el gran nivel que exhibió en la pasada campaña para ganarse la confianza del cuerpo técnico. Sin embargo, una lesión impidió a Bakambu terminar la pretemporada y ver frustrada su nueva adaptación al equipo amarillo. Lo que, a priori, podía parecer una pequeña lesión, acabó por alejar al ariete de los terrenos de juego durante agosto y mitad del mes de septiembre. Por tanto, Cédric se perdió la fase previa de la Champions ante el Mónaco, así como las primeras seis jornadas de Liga y el debut en la fase de grupos de la Europa League.

El 29 de septiembre se produjo la vuelta a los terrenos de juego de Cédric Bakambu. Fue en la segunda jornada de la fase de grupos de Europa League, ante el Steaua de Bucarest en Rumanía (1-1). El delantero amarillo disputó los últimos ocho minutos de encuentro. Pocos días después, el franco-congoleño regresó, esta vez en La Liga ante el RCD Espanyol en Cornellà (0-0), duelo en el que jugó 12 minutos. Poco a poco, Bakambu fue adaptándose de nuevo al grupo y su retorno al gol se acercaba.

Así fue. En la jornada 8 del campeonato doméstico, partiendo como titular, el congoleño firmó uno de los cinco goles de su equipo ante el Celta de Vigo, reencontrándose con la dulce sensación de perforar la portería contraria y disputando 65 minutos. Una semana más tarde, Bakambu volvió a ser protagonista al firmar el agónico 2-1 final en el choque ante Las Palmas en El Madrigal. Corría el minuto 91, y Cédric aprovechó una buena pared con Soriano para batir al portero visitante y sellar la victoria del Villarreal en el último suspiro.

Todo parecía apuntar a un regreso del delantero por todo lo alto...pero no. Fueron dos destellos que dieron gran alegría a la afición amarilla, pero la sequía volvió a azotar al ex de Bursaspor y Sochaux. Bakambu no marcó en las siguientes siete jornadas de Liga (disputó cinco de ellas, 240 minutos en total), quedándose fuera de la convocatoria en los partidos ante el Atlético de Madrid y el Sporting de Gijón. En Europa League, y tras cinco partidos jugados (291 minutos) no consiguió ver puerta, cuajando un último partido en El Madrigal ante el Steaua bastante decepcionante. Por su parte, el ariete si logró marcar en el choque frente al Toledo en el Salto del Caballo (0-3), después de disputar 83 minutos de encuentro, no siendo convocado en la vuelta.

La pregunta es, ¿logrará recuperarse Bakambu de esta mala racha? Ciertamente, la primera temporada del franco-congoleño en el club y su gran calidad invitan a ser optimista, pero el delantero deberá mejorar su concentración y puntería de cara a portería, pues es evidente que su olfato goleador ha descendido de forma clara. Sin duda, ese será uno de los mayores deseos de Cédric Bakambu para el 2017: volver a ser aquella fulminante pantera que atemorizaba a las defensas de la Liga Española y de Europa.