Álvaro González: “Anoeta va a ser una salida muy dura”

Google Plus

Foto: VAVEL

El Villarreal ha regresado al trabajo tras las vacaciones navideñas con la mirada puesta en la eliminatoria de Copa del Rey que empezará en Anoeta la próxima semana frente a la Real Sociedad. El equipo es consciente de la dificultad que entraña esta eliminatoria y Álvaro González, uno de los centrales con más minutos en esta competición lo ha recalcado esta mañana en rueda de prensa: "El de Anoeta será un partido duro", dijo. "Está en un nivel parecido al nuestro", explicó sobre el equipo vasco.

Para demostrar sus palabras, el central cántabro quiso poner de muestra el partido que se disputó en el Madrigal frente a los donostiarras, en el que se tuvo que sufrir para ganar los tres puntos: "La Real Sociedad nos puso las cosas muy difíciles aquí en El Madrigal. Anoeta va a ser una salida muy dura, pero para llegar lejos en la Copa del Rey, tenemos que superar este tipo de eliminatorias. Debemos que confiar en nosotros mismos. Si estamos a nuestro nivel, tenemos opciones de pasar la eliminatoria", aunque a la vez añadía: "El Villarreal tiene un gran potencial y estamos ahí arriba por algo". Y es que tras superar una mala racha de partidos, el Submarino espera empezar este 2017 con la dinámica positiva con la que terminó este año.

Por último, y en cuanto a nivel personal, Álvaro González ha expresado sus deseos para el año que empezará en un par de días: "Al 2017 le pido que mi progresión siga. He dado un salto importante en mi carrera y me encuentro muy cómodo en el Villarreal", expresó el central. "En cuanto al equipo, le pido que lleguemos lo más lejos posible y ganar un título, que sería muy bonito para todos", concluyó un Álvaro González que espera seguir creciendo para demostrar que el Villarreal no se equivocó con él.