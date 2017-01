Roberto Soriano: ''La Copa del Rey me hace especial ilusión''

Google Plus

Imagen | Maria José Segovia

Roberto Soriano ha concedido una entrevista al ''Periódico Mediterráneo'' y en ella se ha mostrado encantado de haber tomado la decisión de recalar en el Villarreal esta temporada y de que las cosas estén saliendo tan bien en este inicio de campeonato, además hizo un repaso a su adaptación a la liga, a las aspiraciones en la Copa del Rey y al extraordinario concepto que tiene de sus compañeros.

El centrocampista alemán está muy contento de estar en un equipo del nivel del Villarreal con unos jugadores que poseen unos valores y una calidad humana tan difícil de encontrar: ''Es un placer compartir equipo con futbolistas con tanta calidad que te ponen las cosas más fáciles, quería aclimatarme muy rápido y creo que voy por buen camino. A Nico le conozco desde hace muchos años y me hizo feliz que viniera, el resto me han ayudado desde el primer día porque al principio no hablaba nada bien español''.

Soriano se sinceró cuestionado al cambio de posición respecto a años anteriores: ''Al principio jugar en banda era algo nuevo para mí, en Italia jugaba en un puesto más ofensivo y por el centro, me costó un poco, pero ahora ya estoy mucho más cómodo''.

Cuestionado por la difícil eliminatoria contra la Real Sociedad, Soriano se mostró cauto, pero convencido de las posibilidades de su equipo: ''Será complicado porque ellos juegan también muy bien a fútbol, de todas formas, estando a tope tendremos todas las opciones de pasar''.

Para finalizar, el talentoso centrocampista no cierra puertas a que la entidad amarilla pueda disfrutar de su primera final esta temporada: ''Me hace una especial ilusión la Copa del Rey porque te permite jugar una final, que es lo que más deseamos en el vestuario. El equipo va a más y tenemos ganas de demostrar que somos uno de los mejores de Europa en esta temporada''.

.