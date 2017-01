¿Tirará Fran Escribá la Copa del Rey?

Google Plus

Imagen | Gema Gil (VAVEL)

El 2017 acaba de comenzar y el fútbol vuelve a la palestra, el Villarreal afronta en este comienzo de mes de enero la difícil eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey ante un equipo del nivel de la Real Sociedad. Fran Escribá está ante la tesitura de tirar por la borda la competición colocando a los menos habituales, como hizo la temporada pasada Marcelino, o intentar llegar lejos haciendo al menos una mezcla entre titulares y suplentes. El entrenador valenciano tiene a favor y en contra razones de bastante peso para preferir una opción o la contaria.

Por un lado, el hecho de la carga de partidos y la exigente eliminatoria de la Europa League en el horizonte ante un equipo del potencial de la Roma, sin olvidar la competición doméstica con la difícil misión de mantener el cuarto puesto, puede hacer que el entrenador tome la decisión de que los titulares puedan tener descanso, además de que desde que el Real Madrid y el Barça decidieron tomarse en serio todas las competiciones es muy difícil ganar el título, buena prueba de ello es que solamente el Atlético de Madrid ha sido capaz de ganar a los dos trasatlánticos en los últimos cinco años.

Por el otro lado de la moneda, se puede argumentar que teniendo en cuenta que el club amarillo no cuenta con ningún título, no sería muy inteligente desprenderse a las primeras de cambio de un título tan importante, además habiendo eliminatorias tan duras para los dos favoritos ante equipos tan exigentes como Athletic y Sevilla no sería muy descabellado pensar que este año quiza alguno de ellos se quede en el camino.

Sea cual sea la decisión de Escribá, en 48 horas la conoceremos en el duelo que el Submarino tendrá que afrontar en Anoeta ante la Real Sociedad, un equipo tan parejo y a la vez tan difícil para el equipo amarillo, por el momento ya se sabe que el Villarreal viajará a tierras donostiarras sin los lesionados Bruno, Víctor Ruiz, Cheryshev y Soldado.