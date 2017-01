Previa Real Sociedad - Villarreal CF: El reto empieza en San Sebastián

Google Plus

El año 2017 acaba de arrancar y la vibrante eliminatoria de Copa del Rey entre Real Sociedad y Villarreal está a la vuelta de la esquina, mañana a las 19:00 horas se miden en Anoeta en un primer round y todo hace indicar que el espectáculo estará garantizado.

Tanto es así que ambos equipos están empatados en la tabla clasificatoria de LaLiga Santander con 29 puntos, lo que indica que cualquier detalle puede marcar el devenir de la eliminatoria, aunque el hecho de que el Submarino tenga el factor cancha a favor le otorga una ligera ventaja.

Desequilibrar la balanza con el factor Anoeta

La Real Sociedad se presenta al nuevo año con la firme intención de seguir en la misma línea que acabó el 2016 y que le permitió estar luchando por puestos de Liga de Campeones entre otros con el Villarreal, su rival copero. No obstante, si algo nos ha enseñado a lo largo de los años el torneo del KO es que no importa la trayectoria anterior, en esta competición todo puede suceder.

Así pues, el conjunto donostiarra se presenta a la eliminatoria con muchas ganas de hacer algo importante en un torneo tan importante como este, para ello deberá superar primero a un conjunto amarillo que posee las mismas armas que los de Eusebio, por lo que la batalla por la posesión del balón será una de las claves en la lucha por clasificarse a los cuartos de final de la Copa del Rey.

Carlos Vela en el partido ante el Barça (Oscar Alonso)

Una nueva ilusión para el Submarino

Teniendo en cuenta lo bien que acabó el año para el Villarreal todo haría indicar que no tiene porqué cambiar nada, sin embargo, en el seno del Submarino no se quiere tener ningún tipo de confianza, ya que son conscientes que si no se pone la máxima intensidad cualquier rival te puede pasar por encima y más si se trata de un rival del calibre de la Real Sociedad.

El conjunto amarillo se toma muy en serio la copa, Escribá no la va a tirar y para ello dará instrucciones muy precisas a sus jugadores para que no se cometan errores que en una eliminatoria tan igualada como esta se pueden pagar caro. El Villarreal sabe que si está al mismo nivel que en los últimos partidos del año pasado habrán muchas posibilidades de que el Submarino se pueda clasificar.

Trigueros celebrando un gol ante el Celta de Vigo (Vavel)

Ligera ventaja para la Real en los precedentes coperos

Real Sociedad y Villarreal se han enfrentado en varias ocasiones a lo largo de la historia en la Copa del Rey, en concreto se han enfrentado en tres. La primera de ellas llegó en el año 1986, donde la Real ganó 0-1 en El Madrigal con gol de Lopez Ufarte, cabe recordar que en aquella época el Villarreal militaba en segunda división B y llegaba tras haber elimiando al Valencia en los penaltis.

La Real Sociedad gana 2-1 al Villarreal en cuanto a enfrentamientos en la Copa del Rey

Las otras dos veces que se enfrentaron donostiarras y castellonenses fue en una época mucho más reciente. En los años 2015 y 2016 se enfrentaron de manera consecutiva, en la primera fue la Real Sociedad quién se llevó la clasificación por la mínima y ya en la temporada siguiente sería el Villarreal quién se vengaría. Curiosamente los dos equipos llegaron a semifinales y fueron eliminados por el Barça que acabaría siendo campeón.

Granero y Giovani en una acción en un partido de Copa del Rey (Maria José Segovia)

Eusebio quiere hacer algo grande en la Copa del Rey

El técnico donostiarra se toma muy en serio la Copa, por lo que el once que presente mañana y en el partido de vuelta será de plenas garantías: “Por encima de todo está nuestra ilusión por hacer algo grande en esta competición. Nuestro faro es hacer algo grande en Copa y dar una gran alegría a nuestra afición”.

De hecho, la confianza que el entrenador tiene en sus jugadores es máxima, viendo el nivel de su equipo en el tramo final del 2016: “Confiamos mucho en nosotros, en nuestro potencial, en continuar con el nivel anterior al parón de Navidad, porque, si lo hacemos, somos muy fuertes y podemos competir contra cualquier rival”.

Eusebio Sacristán en la rueda de prensa posterior en un encuentro en el Benito Villamarín (Juan Ignacio Lechuga)

Escribá quiere obtener un buen resultado para el partido de vuelta

El técnico valenciano compareció en rueda de prensa con la idea clara de que la eliminatoria no acaba mañana, sino que dura 180 minutos, por lo que su idea es hacer un buen partido sin errores: “Esperamos una eliminatoria muy igualada. Somos equipos de nivel parecido y un pequeño error puede decantar la eliminatoria. A priori está al 50%. Lo que tenemos que hacer es no perder la eliminatoria en este partido”.

Por otro lado también confirmó el parte de bajas que sufre el equipo, aunque también recupera a varios jugadores: “Hemos recuperado a Bonera, Musacchio y Samu Castillejo, pero es verdad que Bruno y Víctor no llegan al partido de Anoeta, aunque sí para el día del Barça. Tampoco podrá jugar Cheryshev”.

Fran Escribá en una rueda de prensa (Gema Gil)

Clos Gómez, el encargado de impartir justicia

El experimentado colegiado aragonés será el encargado de arbitrar este exigente partido, Con más de 200 partidos arbitrados en la máxima categoría a sus espaldas, Clos Gómez es también árbitro internacional desde 2009, año en el que debutó en la segunda ronda clasificatoria de la Europa League, en el duelo que enfrentaba al Gent belga y al Naftan Novopolostk bielorruso (1-0). Además, fue árbitro asistente de Carlos Velasco Carballo en la Eurocopa de 2012, y ha asistido varios encuentros de Champions League.

A la Real Sociedad le ha dirigido en 12 ocasiones hasta la fecha en el campeonato liguero, que se saldan con un balance de siete victorias, dos empates y tres derrotas. Al Villarreal, por su parte, le ha arbitrado en 21 encuentros, que se resumen en diez victorias, cuatro empates y cinco derrotas. Curiosamente, dos de las tres derrotas de los donostiarras con Clos Gómez como árbitro han sido frente al Villarreal, en la 2006/2007 en Anoeta (0-1) y esta misma temporada en El Madrigal (2-1).

Sin sorpresas en la lista de la Real Sociedad

Eusebio tiene a su disposición a toda la plantilla para el partido de mañana a excepción de las bajas médicas ya conocidas de Carlos Martínez, Markel y Agirretxe, por otra parte Granero ha vuelto a entrar a una citación dejando fuera a hombres como Pardo o Gaztañaga.

La lista completa de convocados es la siguiente: Rulli, T. Ramírez, J. Zaldua, Aritz, Mikel, Raúl Navas, I. Martínez, Yuri B., Illarra, Granero, Zurutuza, Canales, X. Prieto, Oyarzabal, Carlos V., Juanmi, Willian J., Bautista.

Altas y bajas en la convocatoria amarilla

Fran Escribá ha dado la lista de convocados esta mañana tras la rueda de prensa, en ella destacan las ausencias por lesión de Bruno y Víctor Ruiz por contusiones que se suman a las ya sabidas de Cheryshev, Soldado y Bakambu, mientras que vuelven a una citación Musacchio, Bonera y Castillejo.

La lista completa de 19 convocados es la siguiente: Asenjo y Barbosa, Mario, Rukavina, José Ángel, Jaume Costa, Bonera, Musacchio, Álvaro, Rodrigo, Trigueros, Jonathan dos Santos, N'Diaye, Soriano, Samu Castillejo, Leo Suárez, Pato, Sansone y Santos Borré.

