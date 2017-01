Villarreal . FC Barcelona, puntuaciones Jornada 17 Liga Santander

Google Plus

Foto: VAVEL.

Al Submarino se le escapó la victoria en el último suspiro cuando Leo Messi limpió las telarañas de la escuadra de la portería del recién estrenado Estadio de la Cerámica. Sin embargo, y hasta el minuto 90, el Villarreal cuajó un gran partido, defendiendo con su bloque sólido y aprovechando las contras para meter en apuros al Barça. Por eso, el equipo se marchó ovacionado por su afición que quiso agradecer el enorme esfuerzo del equipo.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar).

Fran Escribá

8 | Inteligente. El técnico valenciano no arriesgó y apostó por su once de gala para este partido. La jugada le salió tremendamente bien hasta el minuto 89, pues el Villarreal aguantó con el 4-4-2 el bloque defensivo y aprovechó las contras. Cuando el FC Barcelona dio un paso adelante y bajó la guardia en defensa supo leer el cambio de Castillejo para aportar velocidad en la contra.

Sergio Asenjo

9 | Salvador. La única que entró, era la imparable por la escuadra, pero hasta el momento, Asenjo demostró porque es el portero menos goleado de la Liga. Ni siquiera la delantera más temida del mundo pudo con él, y volvió a ser salvador del equipo en momentos clave.

Mario Gaspar

8 | Correcto. El lateral derecho cuajó, al igual que todos sus compañeros en defensa un gran partido, aunque le faltó subir más a la contra. Todo, por mantener el equilibrio defensivo. A punto estuvo de no entenderse con Asenjo de nuevo en un pase al portero, pero se quedó en un susto.

Mateo Musacchio

9 | Descomunal. El central argentino recordó a sus mejores noches en El Madrigal, y volvió a demostrar porque los ‘groguets’ le tienen tanta estima y respeto. No titubeó en ninguna acción y fue salvador en un par de centros. La mala noticia, es que terminó con la muñeca rota y le espera, como mínimo un mes de baja.

Víctor Ruiz

9 | Mariscal. Una pareja de centrales descomunal, posiblemente, entre las mejores de Europa. Tras no poder estar en Copa, Víctor Ruiz siguió con su intacta progresión en el Villarreal. Seguro y fuerte en defensa, volvió a ser el líder del Submarino.

Jaume Costa

8 | Agresivo. El lateral izquierdo demostró anoche que no tiene rival en su puesto, y llegó a todas. Participó también en ataque y demostró su fuerza y su garra en cada jugada. Terminó siendo expulsado en los últimos minutos por doble amarilla.

Bruno Soriano

8 | Polémico. El capitán del Villarreal fue objeto de polémicas por dos posibles penaltis por mano. Pese a todo, cumplió con creces su papel. Ordenando, mandando y sobre todo, defendiendo. Bruno Soriano es leyenda viva de este equipo y lo demuestra cada día.

Manu Trigueros

8 | Defensivo. El centrocampista de Talavera estuvo un poco irreconocible, pues no participó prácticamente en ataque, ya que el Villarreal salía a la contra y el balón no pasaba por sus botas. Sin embargo, estuvo muy atento en el plano defensivo ayudando a sus compañeros.

Jonathan Dos Santos

8 | Seguro. El mexicano demostró gran seguridad en ataque y participó en algunas contras del Submarino, pero sobre todo, ayudó a Mario Gaspar en defensa, pues estaba muy exigido por Neymar. Dos Santos sigue siendo un seguro en la banda del Estadio de la Cerámica.

Roberto Soriano

8 | Participativo. Al igual que Dos Santos, fue más exigido en defensa que en ataque aunque provocó la polémica mano de Mascherano. Le faltó una marcha más al final del partido, pero demostró que sus botas tienen calidad.

Nicola Sansone

8 | Goleador. El italiano fue el goleador de la noche y pudo anotar más de un gol en las contras. Demostró una gran afinidad con Alexandre Pato y aprovechó su velocidad para desestabilizar al FC Barcelona en defensa.

Alexandre Pato

9 | Crack. Uno de los más destacados del partido. El brasileño fue el más participativo en ataque y también tuvo alguna oportunidad para anotar gol. Se marchó ovacionado y enfadado pues quería seguir participando pero estaba ya cansado.

Castillejo

7 | Entró cuando el FC Barcelona adelantó líneas y creó una defensa de tres, para aportar más velocidad a las contras, pero no tuvo muchas oportunidades para llevar a cabo el plan, puesto que el Submarino se quedó defendiendo atrás.

Rodrigo Hernández

7 | Cumplidor. Con su cambio, el equipo cambió de sistema al 4-2-3-1 y el canterano volvió a demostrar que ningún grande le achanta. El futuro del Villarreal fue una vez más cumplidor en su tarea defensiva.

Álvaro González

NS/NC | El central salió en frío tras la lesión de Musacchio, y no tuvo oportunidad de demostrar muchas cosas sobre el césped, aunque tampoco falló. Ahora llega su oportunidad con la lesión de Mateo.

Árbitro

3 | Iglesias Villanueva demostró no estar a la altura del partido al que se enfrentaba y se equivocó con un penalti en cada área que no señaló. Muy permisivo con ciertas faltas y no sacó tarjetas amarillas claras a los azulgrana. Si expulsó a Jaume Costa.