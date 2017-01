Previa Villarreal CF - Real Sociedad; vencer o morir en la Copa del Rey

Google Plus

Castellonenses y donostiarras se juegan mantener viva la ilusión de alzarse con la Copa de S. M el rey. Fuente: Iñaki Fernández (VAVEL España)

Tras 17 jornadas disputadas de la Liga Santander, se podría decir que el duelo de este miércoles enfrenta, con respeto del Sevilla, a las dos sensaciones en la parte alta de la clasificación de la liga 2016-17. Los groguets parecían a priori, un bloque conformado para asegurar la clasificación a la UEFA Europa League, pero con la Champions siempre en el horizonte. Por su parte, los txuri-urdines aspiraban a estar en la mitad alta de la tabla, e incluso asomarse a Europa si era posible. Hasta la fecha, ambos conjuntos están disputando la cuarta plaza al Atlético de Madrid, cuyo devenir en esta edición liguera es incierto, pues no se sabe con certeza si podrá salir del bache en que se encuentra o si no se clasificará para la máxima competición de clubes. De la mano de Escribà y Eusebio, ambos conjuntos están sorprendiendo, positivamente, a propios y extraños.

Duelo de sensaciones encontradas

Si la motivación resulta importante en la mayoría de los deportes, en el fútbol es fundamental. El factor psicológico da partidos y títulos a equipos a priori inferiores, y en ocasiones salva a aquellos que se veían hundidos. En esta situación se encuentra quizá el cuadro de La Plana que, después de salir vivo de Anoeta tras una infame actuación, consiguió sacar un valioso punto en un meritorio choque ante el Barcelona; incluso se habría alzado con la victoria de no ser por el gran lanzamiento de falta de Messi. Los amarillos son conscientes de lo que hay en juego, no sólo a nivel competitivo, si no emocional: de superar la eliminatoria, el Villarreal demostraría definitivamente que aquella mala racha de resultados acontecida entre noviembre y diciembre es cosa del pasado. De los últimos cuatro partidos ligueros, los amarillos han ganado dos y empatado los dos restantes, dato que demuestra la mejoría de su nivel sobre el verde.

En el lado contrario se ubica la Real Sociedad, los donostiarras dejaron pasar la semana pasada dos excelentes oportunidades: la primera, en este mismo torneo, ya que, de no haber encajado el bello gol de Trigueros a falta de 10 minutos, se hablaría de eliminatoria sentenciada, un 3-0 se antoja una losa demasiado pesada. La siguiente, tal vez más importante pero con peor desenlace, tuvo lugar el sábado, en la decimoséptima jornada; los blanquiazules recibían ante su afición a un Sevilla enrachado. De haber ganado, la Real Sociedad habría escalado hasta la cuarta posición, quedando a un punto de Sevilla y tres de Barcelona, y dos por encima del Villarreal y tres del Atlético. No obstante, los hispalenses se hicieron con una victoria tan abultada e inesperada como merecida; un hat trick de Ben Yedder y un tanto de Sarabia colocaban en el luminoso el 0-4 final. Este resultado supuso su quinta derrota liguera.

Antecedentes coperos favorables a los 'txuri urdines'

Pese a que, desde el ascenso en 1998 del Villarreal, el cuadro amarillo tiene tomada la medida a los de San Sebastián en Liga (12 victorias, 10 empates y 5 derrotas así lo atestiguan), en la Copa del Rey, la estadística da a entender exactamente lo contrario. Ha habido tres enfrentamientos previos entre ambos contendientes y, en dos de ellos, los mañana visitantes se alzaron victoriosos. El primer duelo oficial entre ellos aconteció en la temporada 1986-87, la única en que se disputó Play-off liguero, cuando el destino los emparejó en la 4ª ronda de la competición, es decir, los dieciseisavos actuales. Los donostiarras, a la postre campeones, se impusieron con un tempranero gol de López Ufarte en El Madrigal ante el que nada pudieron hacer los voluntariosos villarrealenses, eran eliminatorias a partido único. El siguiente combate se produjo mucho tiempo después, concretamente, en el curso 2013-14. Con ya varios años de experiencia en la máxima categoría, los entrenados en aquel entonces por Marcelino disputaron también los octavos de final. El resultado del encuentro de ida, en Anoeta, fue el 0-0 inicial. Ya en El Madrigal, un polémico tanto de Javi Ros, en posición adelantada, condenaba a los amarillos; el encuentro finalizó 0-1. Sin embargo, el ´submarino amarillo´ enconró una oportunidad para redimirse en la siguiente campaña, la 2014-15, y no la desaprovechó. Pese al aplastante dominio de los de La Plana en el primer partido, tan solo Cheryshev fue capaz de perforar la meta rival, quedándose así la eliminatoria muy abierta para el duelo de vuelta, con un gol de ventaja para los amarillos. Ya en territorio vasco, Gerard Moreno primero y Giovanni después adelantaron en dos ocasiones a los suyos, tantos que se vieron neutralizados, respectivamente, por otros de Vela y Granero, finalizando el encuentro con un 2-2 que situaba al Villarreal en cuartos de final. Tres antecedentes, dos victorias txuri urdines por una groguet.

Partido de ida

En el encuentro que iniciaba la eliminatoria, la Real Sociedad comenzó llevando la iniciativa, mientras que los visitantes quizá pecaron de una fragilidad defensiva inédita. Varias internadas de Oyarzabal y Vela comenzaron avisando a los amarillos, hasta que un gran pase del primero era picado por William José por encima de Asenjo. No cambió en exceso la tónica del partido, pero incluso para el equipo más desdibujado es incomprensible encajar el segundo gol que concedieron los visitantes: un mal despeje de José Ángel parecía llegar sin más peligro a las inmediaciones de Asenjo, quien solo debía atraparlo. Pero su falta de entendimiento con Mario provocó un remate franco de Vela. Se llegó al descanso con un Villarreal casi desahuciado.

Tras la reanudación, los visitantes reaccionaron tímidamente, pero fue Oyarzabal, el prometedor canterano errealista, quien consiguió introducir el balón entre los tres palos a falta de 20 minutos. Este gol parecía poner punto y final a la batalla, pero Manu Trigueros no estaba dispuesto a permitirlo, y efectuó un brillante disparo desde 40 metros ante el que, dicho sea, Rulli pudo hacer bastante más. Quedaban 12 minutos para el final, y los amarillos comenzaron a creer en sus opciones, se reclamó un posible penalti por mano en el minuto 90 y Musacchio envió fuera en el 95 un centro raso de Trigueros que le dejaba sólo ante Rulli, quizá habría sido demasiado premio para los suyos, a quienes aquel gol los habría situado casi como favoritos.

Convocatorias probables

Villarreal CF: Asenjo, Andrés; Mario, Rukavina, Álvaro, Bonera, Víctor Ruiz, José Ángel, Jaume Costa; Bruno, N´Diaye, Rodrigo, Trigueros, Jonathan Dos Santos, Castilejo, Roberto Soriano; Pato, Sansone y Borré

Real Sociedad de Fútbol: Rulli, Ramírez; Zaldua, Íñigo Martínez, Aritz, Yuri, Héctor; Gaztañaga, Illarra, Pardo, Granero, Zurutuza, Canales, Xabi Prieto, Concha, Oyarzabal; Juanmi y William José

