Villarreal – Real Sociedad, puntuaciones Octavos de final Copa del Rey

El Villarreal cayó anoche eliminado de la Copa del Rey tras empatar a 1 con la Real Sociedad en el Estadio de la Cerámica, un resultado que fue insuficiente para pasar de ronda y estar en el sorteo del próximo viernes. El Submarino se despide así de una competición en las que muy pocas veces ha conseguido llegar lejos.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar).

Fran Escribá

7 | El técnico apostó por un once que no presentaba muchos cambios aunque sí algunas rotaciones (jugaron Costa y Sansone porque no viajarán a Riazor el sábado). El técnico apostó por un claro 4-4-2 y dio descanso a Manu Trigueros, un cambio que posiblemente se notó demasiado en la elaboración de juego. Cuando el partido llegó a sus minutos finales, Escribá apostó por una defensa de tres, y el Villarreal se volcó en el juego ofensivo, aunque resultó, insuficiente.

Sergio Asenjo

7 | Espectador. El palentino no tuvo anoche mucha tarea bajo palos, y el único gol de la Real Sociedad no pudo atajarlo, pues Oyarzábal supo ajustar el balón al palo contrario. Pese a todo, Asenjo se consolida como el único portero con el que cuenta Escribá esta temporada, y ya empieza a jugar todas las competiciones.

Antonio Rukavina

7 | Correcto. El lateral diestro jugó por Mario y como siempre realizó un trabajo más que correcto. Su único fallo sea la poca participación en ataque que acostumbra a tener, algo que se notó en muchos de sus centros, que casi nunca encontraron rematador.

Álvaro González

8 | Creciendo. Tras la baja de Musacchio ha llegado el momento de que el central de un paso al frente y demuestre que puede ser un central de garantías para el Submarino. De momento, parece entenderse a la perfección con Ruiz y cuajó un partido muy correcto ante la Real Sociedad.

Víctor Ruiz

8 | Líder. Una vez más fue el gran líder de la defensa. Una piza indiscutible y fundamental que ordenó y mandó a partes iguales a sus compañeros. La defensa tan solo erró en la jugada del gol de los donostiarras. Una lástima.

Jaume Costa

8 | Velocidad. Infinitas fueron las veces que dobló a Soriano para conseguir premio en ataque, e incluso a punto estuvo de lograrlo, y siempre, sin descuidar la faceta defensiva. Celebró su renovación a golpe de calidad. El único problema que se encontró fue a una Real Sociedad muy ordenada atrás.

Bruno Soriano

7 | Acelerado. Conforme avanzaba el partido, el capitán empezó a impacientarse y se le vio fallar algún pase sencillo a sus compañeros. Como siempre, quiso ganar pero muchas veces estuvo acelerado y eso no fue nada bueno para el equipo.

Rodrigo Hernández

9 | El mejor. Si algo positivo se puede sacar de este tipo de partidos, es que los jóvenes o no habituales cojan confianza con los minutos, y Rodrigo lo ha aprovechado a la perfección. Se ha antepuesto a N’Diaye y ha demostrado que no es el futuro del Villarreal, sino que ya es el presente. Repartió juego y cortó el del rival a partes iguales. Creciendo cada día más.

Samu Castillejo

8 | Activo. El malagueño fue el autor del gol mal anulado al Villarreal en la primera parte y que pudo cambiar por completo la eliminatoria. Aportó su velocidad y su toque, aunque alguna vez le faltó acertar en el último pase.

Roberto Soriano

7 | Intermitente. Como acostumbra a jugar en esta temporada, el italiano apareció de forma intermitente, y en ocasiones dejaba destellos de calidad, mientras que en algunos minutos parecía desaparecido. Se notó mucho que no estaba muy enchufado.

Santos Borré

5 | Fallón. El delantero no termina de encontrar su sitio en el Villarreal y anoche se volvió a demostrar. Una vez más no fue capaz de cuajar ninguna ocasión y la más clara que tuvo se estrelló en el palo. Un sector de la afición le pitó en su cambio.

Nicola Sansone

6 | Desquiciado. Terminó el partido expulsado por una falta dura sobre un jugador de la Real Sociedad, fruto del enfado que tenía con Fernández Borbalán. Estuvo participativo y lo intentó de todas las formas posibles, pero no consiguió resultado.

Alexandre Pato

7 | Diferente. La entrada del brasileño supuso un punto de inflexión en el partido, puesto que dio frescura y rapidez al juego de ataque del Villarreal y fue el único que supo atravesar el muro que puso la Real Sociedad en defensa.

Jonathan Dos Santos

7 | Entró por el desaparecido Soriano y consiguió equilibrar fuerzas en la banda derecha, ayudando en defensa cuando la Real intentaba montar alguna contra y participativo en ataque. No pudo demostrar mucho.

Manu Trigueros

7 | Necesario. El Villarreal depende mucho del manchego en la creación de juego y ayer se volvió a demostrar. Su entrada supuso el cambio a defensa de tres, pero el Submarino no pudo darle la vuelta a la eliminatoria