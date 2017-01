Castillejo: "Queremos ganar este derbi ante el Valencia"

Google Plus

Imagen: Silvestre Szpylma (VAVEL España)

Quedan cada vez menos días para el esperado duelo autonómico entre Villarreal y Valencia, y a ese partido se ha referido hoy en sala de prensa Samu Castillejo, futbolista amarillo y que regresó este mes de la lesión padecida en Leganés a comienzos de diciembre. El jugador no dudó en alabar las virtudes del rival, pese al mal momento que vive en la actualidad. “El Valencia está en una situación complicada, pero tiene jugadores muy buenos como Parejo, Munir o Santi Mina. Tiene nivel y tarde o temprano tiene que demostrarlo”, declaró.

También afirmó que espera un encuentro igualado y bonito, al tratarse de un derbi regional, asegurando que “se verá un gran partido”. Pese a la victoria del Valencia la pasada jornada ante el Espanyol, Samu dejó claro que intentarán "que lo pasen mal para que se queden los tres puntos en casa”.

Lo cierto es que el inicio de 2017 no está siendo muy favorable para el Villarreal, ya que de los cuatro partidos oficiales disputados hasta el momento (dos de Copa del Rey y dos de LaLiga Santander), no ha logrado ganar ninguno, cosechando tres empates y una derrota. A este hecho también se ha referido Castillejo en sus declaraciones "Tenemos muchas ganas de conseguir la primera victoria del 2017. Sumar de tres en tres te permite estar ahí arriba". No obstante, señaló también que ante rivales de entidad, el equipo se crece y sabe rendir a buen nivel “Compitiendo como competimos y más en casa somos un rival duro, que le ponemos las cosas muy complicadas al rival. Hemos jugado contra rivales muy buenos. Ante el Barça nos quedamos cerca de una victoria y ahora queremos ganar este derbi ante el Valencia”, sentenció el malagueño.

Por si fuera poco, la pelea por conseguir la cuarta plaza se está poniendo más complicada jornada tras jornada, ya que la Real Sociedad les adelantó en la clasificación ayer al derrotar a domicilio al Málaga por 0-2. Preguntado por esta circunstancia, el futbolista lo tiene claro “Nos tocará pelear hasta el final para conseguir esa cuarta plaza. Cada año la Liga es más competitiva. Hay muy buenos equipos y fuera de casa es difícil puntuar”, afirmó.

Sobre su estado físico en concreto, Samu afirma que se encuentra “bien” tras la lesión sufrida en Butarque en el duelo liguero ante el Leganés. “Me lesioné en mi mejor momento y estuve un mes parado. No es fácil volver después de una lesión muscular, pero me encuentro cada vez mejor. Poco a poco espero volver al nivel que estaba antes de lesionarme”, comentó el centrocampista, que sufrió un percance en el entrenamiento de hoy, pero tranquilizó comentando que simplemente se trataba de un golpe y no había ningún problema.