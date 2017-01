Fran Escribá confía en ‘recuperar’ a Cheryshev, Musacchio y Pato

Foto: VAVEL

Si por algo ha estado mermado el Villarreal en el último mes de competición ha sido por las bajas, un factor que se ha notado mucho en el rendimiento del equipo, sobre todo en la faceta ofensiva. Fran Escribá, se pasó anoche por el plató de ‘La Tribuna’ y allí repaso toda la actualidad amarilla, y por supuesto, no podían faltar tres nombres clave: Alexandre Pato, Denis Cheryshev y Mateo Musacchio.

En cuanto al delantero brasileño, el entrenador reconocía que “esperaba más” de su rendimiento porque es un futbolista “extraordinario”, como demostró en partidos como el del Atlético o el del Sporting. "Tiene que poner la calidad todos los días en el campo al servicio de sus compañeros. Yo le he dejado fuera del equipo cuando he creído que había jugadores mejores, y lo seguiré haciendo", explicó Escribá de un jugador que él considera “top”. Pese a esto, Escribá no dudó en asegurar que el propio jugador se dio cuenta antes de navidades de que debía dar mucho más. "Nosotros no vivimos para que 10 corran y uno juegue de distinta forma. Está más participativo, pero tiene que dar mucho más", aunque el técnico está convencido de que con trabajo y actitud, Alexandre Pato puede regresar a ese top y convertirse en el jugador diferencial del Submarino.

La falta de llegada del Villarreal a portería contraria y las pocas ideas en el borde del área, han hecho que uno de los más añorados sea Denis Cheryshev, un jugador diferente a los que tiene disponible ahora mismo y que aporta variantes diferentes al equipo. Lleva desde el 30 de noviembre sin vestirse de corto, pero Escribá asegura que ya no le queda nada para estar disponible. "En Toledo hizo un buen partido, pero notó unas molestias en el descanso. Ya está casi: después de Granada, ya estará con el grupo, se perderá dos partidos más", explicó el técnico amarillo después de asegurar que él también echa de menos al extremo ruso. Aunque asegura que es un jugador con el que no se forzará pese a la necesidad que tiene el equipo de su colaboración: "Hay que tener cuidado, porque ya ha recaído varias veces y se trata de un jugador muy explosivo, es un trastorno para el propio futbolista", sentenció Escribá.

La última baja importante para el Villarreal ha sido la de Mateo Musacchio, que sufrió una fractura de muñeca en el partido frente al Barça de la que fue intervenido la semana pasada. De hecho, el entrenador aseguró que la dirección deportiva del Villarreal se reunió con él para estudiar la recuperación de los lesionados, y a Mateo Musacchio se le espera dentro de cuatro o cinco semanas. Sin embargo, Escribá se muestra optimista con acortar sus plazos de recuperación: "Lo hemos hablado con el doctor, que ha hecho una consulta con la federación para ver si puede jugar con una férula blanda; el problema es que queda a disposición del árbitro, que un día te puede dejar jugar y al otro no. Aunque sí, confiamos en acortar su recuperación", aseguró el valenciano.

Por último, Escribá habló brevemente de la recuperación de Roberto Soldado, para la que pidió cautela ante una lesión “tan grave”. "Con Roberto es más complicado. Está trabajando bien y da unas sensaciones buenísimas, pero la naturaleza no da saltos, como me dijo una vez un preparador físico", finalizó Escribá.