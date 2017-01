Roberto Soriano: “Queremos mejorar y pelear con los mejores”

Foto: Villarreal CF

Roberto Soriano (Alemania), costó 14 millones de euros al Villarreal y poco a poco empieza a demostrar porqué el club desembolsó tanto dinero por su talento con el balón. Ahora, convertido en un fijo del 11 de Escribá analiza la situación del Submarino antes de recibir al Valencia.

Soriano, asegura estar muy contento en España donde disputa una “liga más fuerte” que la italiana porque todos los equipos “te exigen más”. Sin embargo, estaba convencido de que el equipo puede mejorar y “pelear con los mejores” por los puestos europeos. “Es un fútbol muy divertido, muy técnico. Además hay mucha gente en los estadios, siempre hay un gran ambiente. Espero jugar muchos años más aquí en España, a poder ser en el Villarreal. Los jugadores técnicos disfrutamos más aquí que en el Calccio, donde prima lo físico y lo táctico. Aquí se juega un futbol ofensivo”, aseguraba Soriano con respecto a la Liga.

“Cuando mi representante me dijo que había interés del Villarreal me emocionó. Seguía mucho La Liga y me encantaba su juego. Es un equipo al que había visto muchas veces y que siempre estaba peleando en puestos europeos. Era la oportunidad de venir a un fútbol que me gustaba mucho. Le dije a mi representante que intentásemos cerrarlo porque para mí era un honor que se fijasen en mí. Hablé con Bonera, me impresionó todo y no dudé ni un segundo”, explicaba Soriano con respecto a su decisión de venir al Villarreal, y aunque no jugar la Champions fue “un palo para todos”, Soriano aseguró que el equipo no salió derrotado de esa eliminación, aunque sí explicó que el cambio de entrenador fue “un shock” para él.

A pesar de su origen alemán, se decidió a jugar con la camiseta italiana, algo que para su familia fue todo un orgullo, y es que él, con familia italiana siempre prefirió la camiseta azulona. “Me ilusiona regresar a la selección. Cuando uno juega fuera del país es algo más difícil, pero si hacemos una buena temporada Sansone y yo nos tendrán en cuenta. Somos nacidos en Alemania, pero nuestra familia es italiana y estamos muy felices de que cuenten con nosotros”, sentenció el italiano-alemán.

Roberto Soriano vivirá mañana en el Estadio de la Cerámica a las 20.45h su primer derbi en el Villarreal, y asegura estar ilusionado por ello. “Yo ya he vivido derbis en Italia y son partido que me encantan. En Génova el derbi entre Sampdoria y Genova es muy importante. No me lo quiero perder por nada”, aseguraba el centrocampista. Al otro lado se encontrará con otro italiano, Zaza, recién llegado al Valencia, alguien a quien Soriano conoce mucho. “Coincidí con él en el equipo primavera de la Sampdoria. Después volvimos a coincidir en la selección. Es un placer jugar contra él y espero que se encuentre tan bien como yo en España. Es un buen jugador por lo que seguro que se divertirá jugando aquí en Europa”, finalizó.