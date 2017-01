Jaume Costa: “Estoy agradecido al Villarreal por confiar en mi”

Foto: VAVEL

Jaume Costa es el lateral izquierdo titular sin ningún tipo de competencia en el Villarreal, pero a nadie se le escapa su pasado valencianista pese a que hace mucho tiempo de su etapa en el club ché, allí pasó 12 años de su vida, así que aunque reconoce que es “especial” enfrentarse al Valencia, asegura que ha perdido el sentimiento valencianista. “En mi entorno de amigos y familia hay valencianistas, madridistas o barcelonistas, es una ciudad muy grande y de muchos equipos. Es verdad que en la parte de mi padre hay sentimiento valencianista, pero es algo que no me afecta. Yo ese sentimiento lo perdí, no lo tengo. El Valencia es un club al que quiero y respeto porque salí de ahí y eso no se olvida. Pero ese sentimiento ya no lo tengo”, comentó el lateral.

Jaume Costa no olvida que en el Valencia le cerraron las puertas y cuando todo parecía que no podía salir, el Villarreal llamó a su puerta, algo por lo que el valenciano siempre se ha mostrado agradecido al Submarino por darle una oportunidad cuando nadie más lo hacía. “Salir del Valencia fue complicado. Ellos me dijeron que no contaban conmigo para el primer equipo, solo para el filial. Fue un momento complicado, ya que iba a ser padre y necesitaba algo ya de peso o que me ayudara a poder crecer, y pensaba que un filial de Tercera no lo era. Me llamó el Villarreal, era una buena opción con un filial de Segunda A y con la opción de demostrar que podía aprovecharlo”, y añadía, “aquí me siento parte de esta familia, desde que he llegado aquí me he sentido muy querido. Además como he dicho un club que vino a darme una oportunidad cuando lo estaba pasando muy mal, algo que nunca olvidaré. Por eso quiero ser agradecido con ellos, y por eso creo que siento tanto este equipo y este club”, aseguraba Jaume Costa.

El lateral valenciano no pudo evitar hablar de la mala situación que atraviesa el equipo vecino, algo que le suena a la mala racha que pasó con el Villarreal en el 2012 con el descenso. “Los que vivimos eso, sabemos lo duro y complicado que es el fútbol y más cuando entras en una dinámica de esas. Por mejor equipo que tengas, puede pasar cualquier cosa. Son un equipo que no está acostumbrado a estar ahí y eso es muy duro. Aquí lo sabemos por experiencia propia y sabemos que lo están pasando muy mal. No es fácil saber qué ocurrirá, ya que es un equipo que ahora está ahí, pero tiene jugadores para salir sin problemas. Ahora vienen de un partido en el que han ganado, es lo que necesitan para coger más confianza. Si son capaces de tranquilizarse, pueden revertirlo rápido”, explicó el lateral. Pese a la situación del equipo ché, Jaume Costa asegura que no se fían de que esta mala situación pueda hacerles ganar el partido de mañana con facilidad, porque un derbi, aseguraba el lateral, es un partido con una “motivación especial” y puede pasar “cualquier cosa”.

Por último, Jaume Costa ha analizado como ven al Submarino en la capital del Túria, donde pese a la rivalidad hay un respeto hacia el Villarreal. “En Valencia nos ven como un rival, como un equipo difícil de ganar. Un equipo peligroso que les pone siempre las cosas muy complicadas. Nos tienen respeto. Creo que en Valencia puede haber rivalidad, pero saben que somos un club serio, un club que hace las cosas bien y la muestra es la situación del equipo. Creo que el año del descenso nos perdieron un poco el respeto, creo que pensaron que podían cambiar las cosas, pero rápidamente les demostramos que debían seguir teniéndolo”, explicó. Y sentenció de forma contundente Jaume Costa: “Al Valencia se les gana jugando bien y como lo hemos hecho en casi todos los partidos de local. Saben que no es fácil ganar aquí”.