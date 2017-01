Fran Escribá: “La afición puede ayudar a conseguir los tres puntos”

Foto: VAVEL

Mañana el Estadio de la Cerámica recibirá por primera vez uno de los partidos más especiales del año, el derbi frente al Valencia CF. Un derbi siempre es especial, y a pesar de los casi 16 puntos de diferencia que hay entre ambos equipos todo puede pasar y por esto, Fran Escribá no se fía del cartel de favoritos que todos cuelgan sobre el Submarino. Pese a las intensas lluvias torrenciales, todo está preparado para el derbi y se espera llenazo en el campo, algo que el entrenador agradece, pues considera que la afición puede ser “fundamental” para el equipo. “Hay que tener en cuenta que jugamos en nuestro campo y los seguidores serán importantes para sumar los tres puntos. En los derbis no hay favoritos, por lo que esperamos un partido complicado. Nosotros vamos a intentar incomodarles, pero sabemos que el Valencia está en una línea de mejora", aseguraba el técnico valenciano.

El entrenador amarillo quiso además, insistir en la idea de que el rival viene de una victoria importante y muy motivados para el partido, y advierte que la posición en la tabla no importa cuando empieza el partido: "El Valencia es un rival muy difícil y los jugadores saben que si no están al 100% no nos vamos a llevar el partido. Es un equipo que tiene mimbres y lo ha demostrado en los últimos partidos. Presiona arriba, tiene jugadores que recuperan mucho y juegan bien en el medio del campo. Habrá momentos que estarán más en repliegue, como nosotros, pero sabemos que también tienen jugadores rápidos al contraataque", analizó Escribá.

"Tenemos que ser conscientes que somos todos un bloque. Seguimos encajando pocos goles, aunque nos falta generar ocasiones de gol en los últimos 30 metros. Pero de fútbol estamos bien, intentamos ser eficaces con lo que tenemos", explicaba el entrenador con respecto al rendimiento de las últimas semanas del equipo. Y aunque asegura que “queda una ficha”, de momento no se pronuncia con respecto a una posible llegada. “Estaré contento si me quedo con estos 24 jugadores y estaré contento si viene alguno más”, antes de añadir que no entraría a valorar el posible fichaje de Caicedo porque no es más que un rumor de momento.

Por último, y ante la preocupación por el estado del terreno de juego tras las lluvias torrenciales de los últimos días, Escribá espera que la meteorología mejore de cara al partido aunque la lluvia no variará su planteamiento inicial. "Creemos que el tiempo mejorará para el partido, pero tenemos en cuenta que el campo estará más pesado de lo normal", para concluir la rueda de prensa asegurando que en caso de ganar y terminar la primera vuelta con 34 puntos el Villarreal terminaría una “buena” primera vuelta.