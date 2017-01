Víctor Ruiz: “No se nos pueden escapar más puntos en casa”

Foto: VAVEL

El central catalán es una pieza fundamental en el esquema de Fran Escribá en el Villarreal, y lo cierto es que es uno de los pocos jugadores de la Liga Santander que ha disputado todos los minutos de la primera vuelta. Sin embargo, el equipo todavía no ha conseguido la victoria en este 2017 y la imagen que dejó en el derbi frente al Valencia no fue la del equipo sólido que ha sido durante los últimos años. Por eso, Víctor Ruiz ha hablado claro hoy en rueda de prensa al asegurar que es necesario enchufarse cuando antes y no perder ningún punto más en casa: "Tenemos que sumar de tres en tres para estar arriba y pelear por los puestos de la Europa League. En casa no se nos puede seguir escapando puntos contra ningún rival. El Granada viene muy necesitado de puntos y vamos a intentar hacer un buen partido", aseveró el catalán.

Pese a que las victorias y los números no acompañan al Submarino, Víctor Ruiz aseguraba que el acierto es una cuestión de “rachas”, y que por eso mismo el equipo se ha reforzado con Adrián, en busca de “otra alternativa”. “Seguimos trabajando e intentando ganar más partidos. Tenemos que ganar y hacer nuestro trabajo, no podemos depender de todos los equipos”, explicaba el central.

Si hay una cosa que se le ha reprochado al equipo en los últimos encuentros de Liga y de Copa, es la falta de intensidad que ha tenido el Villarreal en algunos momentos durante los partidos, como ocurrió frente al Valencia en el inicio de la segunda parte. Jaume Costa habló tras el partido y recriminó la falta de intensidad con la que salió el equipo, y Víctor Ruiz, también ha hablado de la intensidad con la que suele salir el equipo al terreno de juego: “Cuando te enfrentas a equipos de mayor entidad, la motivación siempre es más alta. Por eso, tenemos que salir con esa mentalidad en los próximos partidos porque todos los puntos son igual de importantes", dijo Ruiz.

Por último, Víctor Ruiz, ha hablado sobre los excelentes números que está cuajando en esta primera vuelta a nivel individual, pues es uno de los jugadores de la Liga que lo ha jugado todo, todos los minutos ligueros sin ninguna lesión y siempre a un alto nivel. El central catalán no ha podido ocultar su satisfacción por el gran momento que atraviesa en el Villarreal: "Es la primera vez que juego una vuelta entera y estoy contento por cómo están saliendo las cosas. Lo ideal es seguir de esta manera. En cuanto al grupo, intentamos que la gente que viene nueva se integre lo antes posible, tanto al entrenador como al resto de compañeros", sentenció.