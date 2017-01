Adrián López: "Estoy muy feliz de volver al club que me mimó desde el primer día"

FOTO: Villarreal CF

Tras una primera mitad de temporada más que difícil en el Oporto bajo las órdenes de Nuno, Adrián vuelve a España en busca de oportunidades. Lo hace además, al equipo que defendió durante la pasada campaña y con el que marcó un importante gol en el partido de ida contra el Liverpool.

Muchas cosas han cambiado desde su marcha, a pesar de que hace poco tiempo. Nuevo entrenador y cuerpo técnico, algunos nuevos compañeros y un remodelado y reapodado Estadio de la Cerámica.

"Si el míster me manda jugar ya estoy disponible y con muchas ganas de ayudar" Este lunes fue presentado tras haberse ejercitado de nuevo con sus antiguos compañeros en la Ciudad Deportiva. El '15' amarillo se ha mostrado muy ilusionado tras su vuelta: “Estoy súper feliz de estar de vuelta. Aquí fui muy feliz desde el principio. Tuve mucha suerte de caer en este club, que me mimó desde el primer día. Llego con muchas ganas e ilusión para ayudar en todo lo que pueda”.

El ariete aseguró que volver a la entidad grogueta ha sido su prioridad desde que buscó salir de Portugal: “Siempre quise volver al Villarreal. En el momento que surgió la posibilidad de volver en todo momento les dije a mis agentes que lo intentaran. Me hubiese gustado haber estado desde principio de temporada. El año pasado se me hizo un poco corto, pero fueron tres meses muy importantes para mí y para el equipo porque conseguimos entrar en Champions y caímos en semifinales de la Europa League ante un grandísimo equipo”.

"Me adaptaré muy rápido porque ya conozco a todo el mundo" Adrián cree que su adaptación al equipo será muy rápida y ya se encuentra a disposición de Fran Escribá para el próximo partido: “Me adaptaré muy rápido porque ya conozco a todo el mundo. No encuentro muchos cambios en el equipo. La base es la misma. He visto muchos partidos del Villarreal desde Oporto y su manera de jugar es muy parecida. Hoy ya he entrenado con el equipo y me encuentro muy bien. Si el míster me manda jugar ya estoy disponible y con muchas ganas de ayudar. El míster me ha dado la bienvenida y me ha animado a trabajar fuerte lo antes posible”.

El atacante amarillo no se ha marcado una cifra goleadora para esta segunda parte de la temporada, pero sí promete entrega cuando disponga de minutos: “Mi objetivo es ayudar. Intentaré jugar cuantos más minutos mejor. Los delanteros tenemos responsabilidad de marcar goles, pero también hay que jugar bien y dar asistencias. Intentaré meter cuántos más goles mejor”.

Por último, Adrián analizó lo igualada que está La Liga Santander esta temporada: “Veo La Liga muy igualada. Hay muchos equipos con calidad. Nuestro objetivo es ir a por los tres puntos en cada partido. Este equipo lleva tiempo demostrando que es capaz de ganar a cualquiera. Si vas sumando de tres en tres intentarás quedar lo más arriba posible. Tenemos que centrarnos en cada partido”.