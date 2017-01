Baile de nombres en el Villarreal

Google Plus

Imagen: Silvestre Szpylma (VAVEL.com)

Si alguien pensaba que este mercado de invierno iba a ser tranquilo para el Villarreal, que se quite esa idea de la cabeza. Inicialmente, la intención del club amarillo no era la de reforzarse, dado que contaba, a comienzos de enero, con efectivos de sobra en todas las posiciones, es decir: tres porteros; dos laterales derechos y otros tantos izquierdos; cuatro centrales; cuatro mediocentros; cuatro jugadores de banda; y cinco delanteros; en total, la plantilla amarilla estaba formada a comienzo de mercado por 24 jugadores, pero realmente, esa cifra se reduce si tenemos en cuenta diversos factores: Soldado lleva desde agosto lesionado; Cheryshev lleva apartado del equipo por lesión desde hace semanas; Musacchio se rompió la muñeca en el encuentro frente al Barcelona; y Bakambu sigue jugando la Copa de África. A priori, en los casos del hispano ruso y el argentino, no hay problema en cubrir las vacantes, dado que se cuenta aún con tres efectivos más en sus respectivas posiciones, de la misma forma que los huecos que quedan en la delantera, con Santos Borré, Sansone y Pato como arietes del primer equipo. Pero el principal hándicap que acarrea actualmente el Villarreal se encuentra precisamente en la punta de ataque.

Buena prueba de ello, es que el pasado sábado el club cerró la incorporación, para sorpresa de propios y extraños, de Adrián López, que vuelve a la entidad amarilla en calidad de cedido hasta final de temporada. Por lo tanto, el Villarreal sumó la ficha número 25 a su plantilla, lo que le impide fichar a nuevos jugadores… a no ser que se marche alguien. Y aquí comienza el baile de nombres que protagonizan la recta final del mercado, que son tres: Santos Borré, Pato y Alfred N’Diaye.

Dos delanteros que no han terminado de cuajar

Pato y Santos Borré celebrando el gol del brasileño ante el Toledo | Imagen: SIlvestre Szpylma (VAVEL.com)

La vuelta de Adrián a Vila-real es un mensaje claro: se necesitan otras alternativas para mejorar la eficacia goleadora del Submarino y su juego de cara a portería rival, y por lo tanto, los principales señalados son dos de los tres delanteros que están disponibles en estos momentos para Escribá: Pato y Santos Borré.

El rendimiento de ambos futbolistas no ha sido el esperado. El colombiano llegó a última hora y casi sin tiempo para ponerse la camiseta para jugar el partido ante el Mónaco en El Madrigal, sin apenas haber participado en entrenamientos con el equipo ni haber asumido las ideas del técnico valenciano. A lo largo de los meses que ha pasado en Vila-real, ha jugado un total de 12 encuentros ligueros, partiendo en solo dos de ellos como titular, y no ha marcado ningún gol. En Copa del Rey, jugó en todos los partidos que el club disputó en el torneo (los de dieciseisavos contra el Toledo y los de octavos ante la Real), pero tampoco anotó. Es en Europa League donde encontramos el único gol de Santos Borré como amarillo, que lo consiguió frente al Steaua. El Villarreal podría estar barajando la posibilidad de anular la cesión del jugador, que es propiedad del Atlético de Madrid, aunque por ahora no hay nada confirmado.

Pato tampoco ha terminado de cuajar. Sí que ha participado más y ha marcado más goles que Santos Borré (seis goles entre Liga, Copa, Champions y UEFA), pero sus números distan mucho de los deseados por el club, que abonó una cifra alrededor de los 3 millones de euros para hacerse con sus servicios este verano. Pese a momentos de brillantez, como su actuación frente al Sporting de Gijón, tanto Escribá como la afición desearían ver una versión más constante del ariete brasileño, y esa falta de continuidad en su juego puede acabar siendo lo que propicie su marcha del club amarillo. En declaraciones a Globoesporte esta semana, el jugador se mostraba “feliz” en el Villarreal, y afirmó que no se plantea una salida en estos momentos. Se hablaba hace unos días de un posible interés del Galatasaray, aunque lo que ha sonado con más fuerza es una atrayente oferta procedente de China. Por ahora, no hay nada confirmado.

Curiosamente, Santos Borré y Pato formaron la dupla atacante frente al Mónaco en la ida de la ronda previa de Champions en agosto, y a día de hoy, su futuro parece alejarlos del Submarino.

El mediocentro gusta en Málaga

N'Diaye, en una acción en el duelo frente al Toledo | Imagen: Silvestre Szpylma (VAVEL.com)

Otro que tampoco ha entrado con buen pie desde el primer día ha sido Alfred N’Diaye. El jugador que llegó del Betis este verano pasado, tuvo un duro comienzo, marcado sin duda por la eliminatoria de Champions ante el Mónaco, que le pasó factura tanto en su juego como en su aceptación inicial por la parroquia amarilla. Además, el técnico valenciano no le veía como central sino como mediocentro, lo que propició una pérdida de protagonismo considerable, en favor del joven valor de la cantera Rodrigo.

Desde el inicio del mercado invernal, el nombre de N’Diaye ha sido constante en todas las noticias que iban surgiendo, y a día de hoy, el club que parece más cerca de hacerse con los servicios del africano es el Málaga. El centrocampista gusta en la entidad andaluza que vería con buenos ojos reforzar su medio del campo con el actual jugador amarillo, lo que supondría un alivio económico para el Villarreal, que se desprendería de una ficha alta y de un futbolista que no parece contar demasiado para Escribá. El acercamiento ya se ha realizado y solo falta ver si los clubes llegan a un acuerdo que satisfaga a las tres partes, lo que propiciaría la marcha del jugador… y una ficha libre para el Submarino.

¿Caicedo sí? ¿Caicedo no?

Caicedo, celebrando su gol en El Madrigal la pasada temporada | Imagen: Mª José Segovia (VAVEL.com)

A día de hoy, el Villarreal tiene cuatro delanteros: Adrián, Santos Borré, Sansone y Pato. Soldado se espera que regrese en marzo y Bakambu volvería de la Copa de África, en el peor de los casos, a mediados de febrero. Por lo tanto, el Villarreal se vería en marzo con una situación inédita hasta el momento en el club de La Plana: tendría seis delanteros para emplear en dos posiciones. Por lo tanto, como decíamos, las salidas de Pato y Santos Borré parecen primordiales para aligerar la carga en la punta del ataque amarillo.

No obstante, el principal nombre que lleva sonando desde hace varias semanas es el de Felipe Caicedo, que se postulaba como el candidato inicial para reforzar el ataque amarillo, hasta que el sábado se fichó a Adrián, lo que aparentemente cerraba su llegada. Pero la operación no está descartada por parte de la entidad amarilla, que buscaría que el ariete ecuatoriano llegara cedido hasta final de temporada, lo que casi garantizaría no solo Pato o Santos Borré saliera, sino que ambos tendrían que marcharse de Vila-real, propiciando un cambio de cromos que sería: Caicedo y Adrián dentro; Borré y Pato fuera. Así pues, la delantera del Villarreal pasaría a estar confeccionada por Soldado, Sansone, Bakambu, Adrián y Caicedo.

De nuevo, no hay nada confirmado y todo está a expensas de los movimientos de salida que se produzcan los próximos días porque, recordemos, el Villarreal tiene todas sus fichas cubiertas para su primera plantilla, lo que le impide fichar hasta que no venda a algún jugador. Habrá que estar atentos a los movimientos que se produzcan (si se producen), y si se confirma alguna marcha o alguna salida más del Villarreal en los últimos días de este mercado invernal.