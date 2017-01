Víctor Ruiz, el hombre que lo juega todo

Imagen: Silvestre Szpylma (VAVEL.com)

A día de hoy, Víctor Ruiz sigue dejando huella en el Villarreal Club de Fútbol, dado que es uno de los futbolistas más regulares del conjunto amarillo, y no hay nadie que le supere a día de hoy en cuanto a minutos disputados. Su trayectoria en el club de La Plana está teniendo frutos, ya que desde que llegara en 2014, apenas se ha perdido minutos de juego, y ha sido una constante en los esquemas de Marcelino García Toral en su día, y de Fran Escribá actualmente.

En lo que llevamos de temporada, ha jugado todos y cada uno de los minutos de juego posibles, es decir, un total de 1710, igualado con su compañero de club Mario Gaspar. Además, con ellos está en ese podio el jugador del Málaga Roberto Rosales como jugadores de campo con más minutos acumulados hasta el momento. Pero Ruiz es el único central de toda la liga que ha disputado todos los partidos habidos hasta el momento, algo que sin duda es digno de mención. El jugador, que hoy cumple 28 años, se encuentra en un estado de forma sensacional desde hace tiempo, y hay muchos que piensan que Julen Lopetegui podría darle una oportunidad en futuras listas, como por ejemplo, la del próximo mes de marzo.

Analizando los datos fríamente, en nuestra liga, no hay ningún otro defensa central español que haya jugado más minutos. El más próximo al “6” amarillo es Íñigo Martínez, con un partido menos y por lo tanto, noventa minutos menos jugados. El siguiente ya es Aymeric Laporte, con un total de 17 encuentros jugados y 1485 minutos a sus espaldas. Además, solo Diego Godín, ex amarillo y actual central del Atlético de Madrid, le supera en minutos jugados entre todas las competiciones, ya que el uruguayo se sitúa 23 minutos por encima del central del Villarreal.

Al margen de los indiscutibles Sergio Ramos y Gerard Piqué, no hay aparentemente ningún otro jugador nacional en nuestra liga que debiera disputarle el puesto al jugador catalán del Villarreal. En otras convocatorias, el seleccionador ha preferido optar por dar oportunidades a jugadores reconvertidos, como Nacho del Real Madrid, o Javi Martínez del Bayern de Munich. La última palabra la tiene Julen Lopetegui, pero si sigue de cerca nuestra liga, se hace raro pensar que no será consciente de la marca de Víctor Ruiz, y no solo eso, del valor que tiene el jugador para el Villarreal y lo fundamental que es, no solo en lo que llevamos de temporada, sino en temporadas anteriores. Un jugador así, no vendría nada mal para el combinado nacional, y Lopetegui debería considerarlo seriamente.