Roberto Soriano: "Tenemos que pensar en volver a ganar"

Imagen: Silvestre Szpylma (VAVEL.com)

El protagonista en la sala de prensa hoy en la Ciudad Deportiva de Miralcamp ha sido Roberto Soriano. El ítalo-germano ha comparecido ante los medios de comunicación analizando los últimos acontecimientos que ha vivido el Submarino, sin ir más lejos, la derrota frente al Valencia el pasado sábado en el Estadio de la Cerámica. El “20” amarillo ha declarado que perder el derbi fue algo duro para la plantilla “Al final perdimos, no se puede hacer nada, porque el Valencia jugó mejor que nosotros y el fútbol es así. En los partidos que no estamos bien, perdemos”, analizaba el jugador. No obstante, no ha tenido problema en hacer autocrítica, y ha reconocido que, para él, “solo los 30 primeros minutos” el Villarreal jugó bien, pero que deben seguir adelante y pensar en el próximo objetivo.

¿Y a qué puede deberse ese bache que atraviesa el equipo en la actualidad? Soriano ha comentado que, a día de hoy, “no hay partidos fáciles”, y que para tratar de revertir la situación, lo importante es pensar solamente en el próximo partido, y dar lo mejor de cada uno en cada duelo. “Tenemos que dar más, porque cuando atraviesas momentos negativos hay que entrenar más, correr más, dar más, y pensar solo en el próximo encuentro, porque tenemos que conseguir los tres puntos”, sentenció el centrocampista.

Precisamente, para mejorar la situación amarilla, llegó Adrián el pasado sábado desde el Oporto. Preguntado por el ariete asturiano, Soriano le ve como un buen fichaje y “más delantero” que otros compañeros suyos, como Pato o Sansone, ya que según él, ambos necesitan iniciar la jugada desde un poco más atrás, o bien a la contra, para generar peligro, mientras que el recién llegado “juega más adelante”, comentaba.

Sobre el próximo encuentro liguero frente al Granada, Roberto Soriano lo ve como un encuentro difícil, ya que “No hay partidos fáciles, porque todos los equipos, incluso los que están abajo, aprietan y juegan todos a fútbol”, comentaba, teniendo en cuenta además, que de derrotar a los nazaríes, el Villarreal sumaría su primera victoria, tanto en casa como fuera en este 2017, algo que reconoce les tiene “un poco preocupados” ya que considera que “ninguno de nosotros quiere perder”, por lo que deben dar lo máximo de cada uno e ir a por el objetivo, que no es otro que pelear por las plazas europeas, según el "20" amarillo.

Precisamente, a alguno de esos equipos que disputan con el Submarino las plazas de Europa ha hecho referencia también el mediocampista amarillo. “La Real, el Atleti llegan otra vez arriba. Es difícil estar arriba con continuidad, pero lo importante es meternos en dos o tres partidos y estar con los equipos de arriba. Tenemos que pensar en volver a ganar y este es el partido justo, pero no es fácil”, ha declarado.

Además, también ha hablado del regreso al trabajo de dos de sus compañeros, Cheryshev y Soldado. “Ha estado fuera muchos meses [Soldado] y es muy importante para el Villarreal. Pienso que en cuatro o cinco partidos jugará. A Cheryshev también lo veo bien, ahora están entrenando los dos”, terminaba el ítalo-germano.