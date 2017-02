Pantic se desvincula del Villarreal

Google Plus

Imagen | María José Segovia

La relación contractual de Aleksandar Pantic con el Villarreal ha finalizado, hasta hoy el defensa serbio estaba cedido en el Alavés hasta final de temporada, pero debido a su escasa participación, ya que solo ha jugado seis partidos (cuatro de liga y dos de Copa del Rey), ha pedido al conjunto alavesista que le dejara marchar en busca de minutos, a lo que no ha habido ningún problema. A su vez, también se ha desvinculado contractualmente del Villarreal.

Pantic fue fichado por el conjunto amarillo procedente del Estrella Roja en la temporada 2013/14, con el regreso a la máxima categoría. La secretaria técnica y Marcelino pusieron sus ojos en el lateral serbio con el objetivo de otorgar una mayor competitividad en el lateral diestro, dominado claramente por Mario Gaspar, y que a día de hoy sigue siendo un fijo en las alineaciones de Escribá. En su temporada de debut no tuvo demasiado protagonismo, y solo llegó a disputar 13 partidos (nueve de liga y cuatro de Copa del Rey).

En los dos años siguientes se marchó cedido al Córdoba y al Eibar respectivamente, dos equipos que ascendían a la Primera División. En el primer año sí que tuvo mucho protagonismo al jugar 31 partidos (29 de liga y dos copa del Rey), pero en el conjunto armero jugó algo menos, solo 23 encuentros.

A pesar de haber tenido experiencia en la máxima categoría, Marcelino tenía muy claro que no contaba con él y por ello se le buscó otra cesión al no llegar a un acuerdo en su rescisión del contrato, algo que a día de hoy se ha llegado a solucionar. Él y Jokic son dos casos muy parecidos, dos futbolistas desconocidos que llegaron en busca de hacerse un nombre en la liga española, pero que por diversos motivos no han podido hacerlo, pero que, eso sí, han actuado como auténticos profesionales.