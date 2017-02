Bonera: "Salir al campo teniendo la confianza de todos es una sensación fundamental"

FOTO: Villarreal CF

Daniele Bonera ha vuelto a disfrutar de minutos tras la lesión de Mateo Musacchio y la pubalgia de Víctor Ruiz y su rendimiento ante el Granada el pasado fin de semana fue más que notable. El italiano, junto con Álvaro González, consiguieron mantener la portería a cero y cortaron toda opción de peligro del ataque nazarí.

La presencia en el once titular del experimentado central italiano el próximo domingo en el Sánchez Pizjuán está más que asegurada. Musacchio, que sigue lesionado y Álvaro González, sancionado, no entrarán en la convocatoria de Fran Escribá. Por si fuera poco, Víctor Ruiz ha seguido arrastrando problemas de pubalgia durante toda la semana y también es duda. Llegó la hora de Bonera, quien deberá demostrar en uno de los campos más difíciles de España, su sobrada experiencia en escenarios calientes.

"Entreno como si cada domingo jugara el partido"

Uno de los aspectos que destacan del '23' amarillo es su profesionalidad. Trabaja al máximo en cada entrenamiento para estar preparado cuando tenga que jugar, como ante el Granada el pasado fin de semana. “Estoy contento por el partido del otro día. Tenía un poco de dudas porque jugar un partido después de tanto tiempo no es fácil, pero físicamente me encontré bien. Me entreno como si cada domingo jugara el partido. El problema más grande era el físico, me entran las dudas, pero estoy listo para jugar los partidos y para ayudar al equipo”.

El ex jugador rossonero ha comentado que nota el respaldo del cuerpo técnico, de sus compañeros y también el cariño de la afición del Villarreal. “Yo intento siempre estar bien físicamente, pero las decisiones son del míster. Cuando salto al campo sé que tengo la confianza de él, de mis compañeros y de la afición”.

Bonera advierte que el próximo compromiso del equipo (domingo 5, 12 horas en el Sánchez Pizjuán) será una salida muy complicada. “Sabemos que es un partido difícil. Habrá un ambiente complicado y jugaremos ante un equipo difícil que va segundo. Es un equipo físico, pero arriba también tiene calidad. El Sevilla tiene mucho juego al servicio del equipo. Luchan al máximo a lo largo de todo el partido”.

El jugador transalpino también hizo referencia a los jugadores en proceso de recuperación, a los que se refirió como los "refuerzos de invierno" para el Submarino Amarillo. “Soldado es un jugador que el año pasado hizo una temporada increíble, Bakambu y Denis Cheryshev también volverán y están bien. Son prácticamente tres jugadores nuevos y en un equipo como el Villarreal son fundamentales”.