Fran Escribá: “El Pizjuán es uno de los estadios que más aprieta”

El entrenador del Villarreal, Fran Escribá ha hablado hoy en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Sevilla que su equipo disputará el próximo domingo a las 12h en el Sánchez Pizjuán. No será una plaza fácil donde torear para el Submarino, pero Escribá ha querido destacar que en la primera vuelta fueron capaces de aguantar el 0-0 en el por entonces, Madrigal. Sin embargo, el técnico amarillo quiso destacar que no pueden salir a “mantener el resultado y no perder”, porque será cuando pierdan el partido. “Debemos mirar siempre hacia la portería. Aquí Sergio Rico cuajó un gran partido, y debemos seguir en esa misma línea”, explicó.

Además, el entrenador amarillo quiso destacar la buena temporada que está cuajando el Sevilla y lo fuerte que es un su propio estadio, algo que le ha permitido estar peleando incluso por el título liguero: "Por inversión y plantilla, están luchando por otras cosas, incluso por el título. El Pizjuán es uno de los estadios que más aprieta a todos, al rival y al árbitro”, incidió Escribá. Además, quiso destacar que no sería un partido fácil, ya que incluso Barcelona o Madrid han pasado muchos aprietos en el estadio del Sevilla.

Pero para este trance tan complicado del domingo, Escribá recupera a tres jugadores clave: Víctor Ruiz, Cédric Bakambu y Denis Cheryshev. En el caso del defensa, está completamente recuperado de la lumbalgia y apunta a titular en el Pizjuán. En cuanto al delantero congoleño, que acaba de regresar de disputar la Copa de África, Escribá ha asegurado que ha regresado con “predisposición para estar disponible este domingo”. Aunque su titularidad está en el aire, y habrá que esperar para ver si Escribá confía en él y Adrián o apuesta solo por uno de ellos en punta. Al que también recupera el técnico valenciano es al ruso, Denis Cheryshev, que llevaba dos meses apartado de los terrenos de juego: “La prueba a la que se sometió ayer desvela que ya está completamente recuperado, aunque quizá no esté todavía para jugar 90 minutos", señaló Escribá.

Escribá también aprovechó la ocasión para analizar como ha quedado la situación del equipo tras el mercado invernal con salidas y alguna entrada. Una de las zonas más trastocadas fue la delantera tras la salida de Pato y la llegada de Adrián López, aunque se esperaba hasta el último momento una llegada más en esta parcela. En cuanto a la salida del brasileño, Escribá solo explicó que había una oferta “muy buena” para él y para el club y se decidió vender, para luego mostrar su contento con la llegada de Adrián: "El otro día ya demostró que está bien de forma. Está totalmente adaptado y es uno más. Además nuestra forma de jugar le va muy bien". Preguntado por si esperaba una entrada más, el preparador amarillo no titubeó: "Si hubiese venido un delantero habría sido fenomenal, pero seguimos teniendo una buena nómina de delanteros, a los que sumaremos a Cheryshev, que también tiene llegada", sentenció Fran Escribá.