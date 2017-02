Previa: Sevilla - Villarreal; el intento de mantenerse en los puestos ¨Champions¨ frente al de pretender aspirar a ellos

Se verán las caras dos equipos con personalidad y con recursos para ganar a cualaquiera. Fuente: vavel.com

Uno de los duelos más atractivos de la vigesimoprimera jornada es, sin duda, el que va a acontecer entre el tercer y sexto clasificado de la liga Santander. Sevilla y Villarreal parecen ser, junto a la Real Sociedad, los equipos destinados a obtener una plaza europea en la presente temporada, jutno a Real Madrid, Barcelona y Atlético. Además, los andaluces incluso sueñan con alzarse con el título liguero, ya que parecen estar reviviendo las sensaciones de la 2006-07, donde un bloque sólido y formado con gente luchadora y peleona tuvo opciones de llevárselo hasta la última jornada.

El conjunto de la pequeña localidad de Castellón aun aspira a meterse en puestos de liga de Campeones, ya que se ubica a un punto de la Real Sociedad y a dos del Atlético, quinto y cuarto clasificado respectivamente. Se espera un duelo entretenido y vistoso para el espectador neutral, ya que se enfrentan dos cuadros sin complejos pero que saben adaptarse inteligentemente a las circunstancias del partido. Tanto Sampaoli como Escribà saben que sus hombres deberán dar el 100% si quieren sacar algo positivo del choque.

Acierto goleador frente a sobriedad defensiva

El equipo de la capital andaluza ha conseguido dar un salto de calidad terrible en la última década, principalmente, por el acierto de Monchi a la hora de fichar y por la gran capacidad de regenerarse curso tras curso al sufrir importantes bajas. Buena prueba de ello se encuentra en la presente campaña, ya que los hispalenses, pese a perder a referencias ofensivas tales como Banega o Gameiro, han sido capaces de ver puerta en 43 ocasiones en 20 duelos; una espectacular media que les situa como el tercer equipo más goleador, solo por detrás de Real Madrid y Barcelona. Han sido 17 los jugadores sevillistas que ya saben lo que es anotar un gol en esta temporada, dato que refleja la competencia e importancia colectiva que se da en el equipo.

Por su parte, el equipo de La Plana también es referencia en un apartado estadístico aunque, en este caso, es en la parcela defensiva. Después de una temporada 2015-16 marcada en su mayoría por una lesión para Sergio Asenjo, el palentino ha demostrado que se encuentra completamente recuperado y que, no solo no ha perdido su gran nivel bajo palos, sino que parece haberlo incrementado. No en vano, es el actual ´Zamora´ del torneo; sus 14 goles encajados en 20 partidos le sitúan en la cabeza de los mejores cancerberos. Además, la solidez defensiva que proporcionaba el tándem Musacchio-Víctor Ruíz no se ha perdido con la lesión del argentino, ya que Álvaro se ha integrado perfectamente en la dinámica.

Grandes actuaciones de ambos ante equipos de nivel

Si hay algo por lo que, afortunadamente,está destacando el actual campeonato doméstico, es por la parejidad que se está dando entre los equipos de arriba, frente al dominio de Real Madrid y Barcelona en otras ediciones. Curiosamente, son Sevilla y Villarreal los clubes que más puntos han sumado ante los seis primeros clasificados: el Sevilla con 10 puntos repartidos en victorias ante Real Madrid (2-1), Atlético (1-0) y Real Sociedad (0-4), un empate en Vila-Real (0-0) y la derrota ante el Barcelona (1-2); le sigue de cerca el Villarreal, con nueve puntos cosechados ante Atlético (3-0), Real Sociedad (2-1) y los empates ante Sevilla (0-0), Barcelona (1-1) y Real Madrid (1-1); Real Madrid, con ocho puntos, barcelona con siete, Real Sociedad con cuatro y Atlético con uno completan el ´ranking´.

Últimos precedentes

Si nos guiamos por los precedentes ligueros desde que el Villarreal regresó a la máxima categoría, en junio de 2013, sin duda, el claro favorito para el choque es el Sevilla. De siete enfrentamientos, en cuatro han salido victoriosos los rojiblancos, en uno el Villarreal y los dos restantes finalizaron con tablas en el luminoso. En el curso 2013-14, los sevillistas se impusieron por 1-2 en El Madrigal, mientras que el duelo del Pizjuan se resolvió con un 0-0. Una temporada después, los andaluces se impusieron en ambos partidos, por 2-1 y 0-2 respectivamente. En la campaña pasada, los castellonenses lograron doblegar al fin a los de Nervión, imponiéndose por 2-1 en su feudo; pero los sevillistas lograron ´vengarse´ en el embate de vuelta, al vencer por 4-2 ante su afición.

Finalmente, en la última ocasión en que se vieron las caras, amarillos y rojiblancos se repartieron los puntos tras un empate sin goles en la segunda jornada. Cabe destacar que el Sevilla ha marcado en 19 de los 20 duelos ligueros que ha disputado hasta la fecha, aquel fue la excepción; además ese duelo fue, junto al 3-0 de Copa ante el Real Madrid y el 0-0 ante la Juventus de Champions League, el único en que los andaluces no vieron puerta. Dato que demuestra la eficacia goleadora de los locales y la solidez defensiva de los visitantes.

Convocatorias

El conjunto de Nervión se encuentra diezmado por circunstancias desfavorables; Nico Pareja deberá cumplir su partido de sanción tras la roja ante el Espanyol, mientras que Krohn-Dehli sigue en su proceso de recuperación al igual que Tremoulinas. No obstante, la posible baja más sensible para los andaluces sería la de Vitolo, ya que aun no se sabe a ciencia cierta si se encontrará totalmente recuperado para el duelo, Sarabia se antoja su posible sustituto.

Por su parte, los amarillos también habrán de afrontar numerosas bajas en un estadio que, además de complicado por naturaleza, nunca se les ha dado demasiado bien. A las lesiones de Musacchio, Soldado, Sansone y las dudas de Bakambu y Cheryshev se unen las sanciones por acumulación de tarjetas de Roberto Soriano y Álvaro; aunque, en el lado positivo para ellos, Víctor Ruíz parece totalmente recuperado de su lumbalgia y podrá jugar los 90 minutos.

Posibles alineaciones