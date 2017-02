Sergio Asenjo: “Mis buenos números son gracias a mis compañeros”

Foto: VAVEL

Sergio Asenjo (Palencia, 1989), se ha convertido en el Zamora de la Liga Santander, tan solo una temporada después de que se recuperara de su tercera lesión en el ligamento de la rodilla, un ejemplo de superación para muchos futbolistas, aunque Asenjo asegura que la medicina “ha avanzado” y que ahora es “más sencillo” recuperarse de esta lesión tan grave.

Un tipo tranquilo que asegura que aunque de pequeño también le gustaba marcar goles, ya con 5 años tenía fotos debajo de la portería. “Portero se nace”, aseguraba Asenjo, y sin duda, él, nació siéndolo. Aunque es consciente de que su mérito es también el del equipo, y asegura que sus números, se los debe a los 10 que juegan por delante de él. “Tengo a diez animales por delante en cada encuentro peleando al máximo y ayudando todo lo posible. Si no fuera así, esos números serían imposibles”, comentaba Asenjo con respecto a las cifras que le colocan como el tercer portero menos goleado de las 5 grandes Ligas. Él, un hombre tranquilo y trabajador, asegura que no mira los números, pero llaman tanto la atención que es imposible recurrir a ellos. “No miro mucho los números, porque suelen cambiar de la noche al día. Prefiero ir paso a paso, afinando la defensa para que el equipo consiga los objetivos por los que pelea”, explicaba Asenjo.

Hace un año todavía no había terminado de recuperarse de su lesión de rodilla y no podía ni imaginarse que esta temporada sería tan extraordinaria para él. “Se puede decir que se han alineado todos los astros para que todo esté saliendo bien. Pero también estaba preparado para lo que estaba por venir”, afirmó. Preguntado por la clave de este éxito y esta gran recuperación, Sergio Asenjo no titubeó ni un instante, la confianza de su club. “No es fácil. Es una lesión complicada y después influyen factores determinantes, como que un equipo vuelva a confiar en ti, tener minutos para rodarte... Yo he tenido esa suerte en el Villarreal. Después de la lesión hablaron conmigo para transmitirme que seguía siendo su portero. Gracias a Dios vuelvo a ser el mismo”, explicaba el palentino, que renovó hasta 2022 hace pocas semanas, algo que describe como un “regalo”. “Ha sido una apuesta importante por parte del club. Cuando me lo plantearon no lo pensé ni un minuto. Quiero estar aquí y triunfar con el Villarreal. De aquí al 2022 a ver si podemos dar ese título que le falta al club”, recalcó el guardameta.

Sergio Asenjo cada vez despierta mayor simpatía entre una afición que le adora, y que sabe que un buen equipo empieza a construirse con un buen portero bajo palos. Tras el fallo ante el Valencia, la grada del Estadio de la Cerámica empezó enseguida a corear su nombre, y Asenjo asegura que la faceta del juego con los pies, es la que le sigue costando más. “Con Unanua trabajamos mucho ese juego de pies. Hay que estar preparado”, explicó.

De Sergio Asenjo se puede destacar su capacidad de superación, su trabajo y su sacrificio, algo que él mismo considera una de sus mayores virtudes. Defectos, no parece tener muchos, pero él mismo nos saca de dudas: “No sé si es un defecto pero soy bastante orgulloso en mi trabajo e intento transmitirlo en el día a día. El Asenjo de hoy es mucho más completo que el que tenía 20 años”, sentenció antes de visitar el Pizjuán, uno de los estadios más complicados de la Liga. “Contra los grandes estamos compitiendo de manera formidable y quizá nos falta ese plus ante equipos de mitad tabla hacia abajo. Puede que exista un poco de relajación pensando que podemos sacarlos fácil y no es así. Ni los grandes ganan fácil”, concluyó el palentino que enamora en el Villarreal.