Escribá: ''Es un partido para estar orgulloso de los jugadores''

Fran Escribá | Imagen | Dani Mullor

El Villarreal ha logrado un trabajado punto ante el Sevilla en el estadio hispalense, en un encuentro marcado por la intensidad mostrada por ambos equipos, que que deja al Sevilla en la tercera posición y al Villarreal en el sexto puesto.

Fran Escribá compareció en zona mixta mostrándose muy orgulloso y satisfecho del gran trabajo hecho por todos y cada uno de sus jugadores: ''Ha sido un partido muy completo y muy bonito, a nivel táctico nos exigía muchísimo, estoy muy satisfecho. Posiblemente los dos equipos tuvimos suficientes ocasiones para que esto no hubiera acabado así, pero por aciertos de los porteros o desaciertos de los delanteros el resultado no se movió''.

El técnico valenciano se lamentó de que en la segunda parte su equipo no tuviera demasiado el balón: ''Nos ha faltado defender más con balón, en la primera parte cuando lo tuvimos generamos peligro y en la segunda mitad solo pudimos hacer contraataques, con la entrada de Cheryshev buscamos más velocidad, pero la verdad es que no lo encontramos más veces. De todas formas, es un partido para estar orgulloso de todos los jugadores''.

Escribá quiso poner en valor el buen partido de su equipo, a pesar de las bajas: ''No pongo nunca excusas, pero si que es cierto que teníamos ausencias importantes, por eso es día de estar orgulloso de los jugadores por hacer tan buen partido en un escenario tan difícil como este. Tuvimos el gol tanto en la primera como en la segunda parte , uno se va con la sensación de poder haber ganado. Somos un equipo que defiende bien, que está muy bien ordenado, eso hace que minimizemos a los rivales, por eso insistimos no solamente en defender bien, sino en mirar también a portería contraria''.

Cuestionado por los próximos partidos, el técnico valenciano mostró el camino a seguir: ''Nosotros tenemos que seguir siendo fuertes en casa independientemente de la dificultad del rival, el domingo recibimos a un equipo que no está pasando por un buen momento, pero que no por eso va a ser fácil, como ya ocurrió ante el Granada, hay que tener paciencia y sobre todo que todos los jugadores corran, algo que no siempre ha ocurrido''

Por último quiso elogiar el buen trabajo de Bonera y José Ángel, dos jugadores que no estaban contando con minutos. ''Es importante que cuando faltan jugadores como Musacchio o Soriano hayan otros que por su calidad y experiencia ofrecen el mismo nivel como es el caso de Bonera o José Ángel''.